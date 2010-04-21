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NZXT'nin Micro-ATX kasası "Vulcan" satışa sunuluyor

NZXT'nin Micro-ATX kasası "Vulcan" satışa sunuluyor
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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9
Kasa
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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NZXT'nin Micro-ATX kasası
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Mart ayı içersinde sitemizde yayınlanan haber ile tanıtımı yapıldığı belirtilen NZXT firmasının Micro-ATX kasası "Vulcan"ın piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı netlik kazandı. Bu konudaki bilgiyi vermeden önce NZXT "Vulcan" hakkında bilgi verelim. NZXT'nin Vulcan ado verdiği kasa Micro-ATX segmenti için hazırlanan bir ürün olup özellikle LAN parti tutkunlarına hitap ediyor. Tamamen siyah renge sahip olan kasa tasarımı ile dikkat çekiyor. 180mm x 422.5mm x 406mm ölçülere ve 5.8 lg ağırlığa sahip olan kasasın üst kısmında bulunan taşıma kolu ayrılabilir yapıda hazırlanmış. NZXT Vulcan, kullanıcılara üst kısımda eSATA, 3.5 mm ses girişi ve 2 adet USB 2.0 girişi sunuyor. Kasanın ön kısmında 2 adet 5.25 inç'lik sürücü yuvası yer alırken, olası su soğutma çözümü içinde kasanın arka kısmında 2 adet kanal tasarlanmış. NZXT, Vulcan adın verdiği kasada yan tarafta mavi LEDli 120mm'lik fana ve ön tarafta 120 mm'lik fana yer vermiş.

NZXT'nin Micro-ATX kasası Vulcan'ın 25 Mayıs'tan itibaren 80$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulacağı belirtildi.

NZXT'nin Micro-ATX kasası
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tanerturk17 9 yıl
Tıfıl tıfıl
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SeNiBuLDuM 9 yıl
Bu kasa niye daha piyasaya çıkmadı, ;( size bu bilgileri kim veriyor?
Ben bu kasayı beğendim, ayrıca zevkler ve renkler tartışılmaz...
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Batuist 9 yıl
yemin eidyorum sistemi uzay montaj kullanırım daha iyi.. bu kadar mide bulandırıcı aptal bir tasarım daha görmedim.. resmen iğrenç ya...
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saintroyo 9 yıl
taşıma olayı güzel gerisi çirkin.
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Mertcan. 9 yıl
Lan party kasası derken lan üzerinden oyun oynarken yanında taşıma amaçlı kasa filan mı nedir?
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Lethian 9 yıl
tam lan party kasası
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