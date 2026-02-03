Ocak 2026'da en çok satan elektrikli otomobiller: BYD sürprizi

Ocak 2026'da en çok satılan elektrikli otomobiller⚡
|Sıra
|Model
|Adet
|1.
|BYD Atto 2
|1.382
|2.
|BYD Sealion 7
|1.217
|3.
|Togg T10X
|1.090
|4.
|Togg T10F
|939
|5.
|KGM Torres
|910
|6.
|BYD Seal U
|596
|7.
|Volvo EX30
|587
|8.
|Tesla Model Y
|490
|9.
|MINI Countryman
|324
|10.
|BYD Seal
|283
Marka bazında sıralamaya baktığımızda da BYD'nin 3.864 adetle ilk sırada yer aldığını görüyoruz. Yukarıdaki tabloda, markanın iki yeni modeli Sealion 7 ve Atto 2'nin satışları omuzladığı görülüyor. Şirket, 2025'in son aylarındaki teslimatlarında sarkmalar yaşamıştı. Togg ise 2.029 adetlik satışla ikinci sırada yer alıyor.
|Sıra
|Marka
|Adet
|1.
|BYD
|3.864
|2.
|Togg
|2.029
|3.
|KGM
|910
|4.
|Volvo
|834
|5.
|Tesla
|490
|6.
|Hyundai
|414
|7.
|Citroen
|409
|8.
|Opel
|329
|9.
|MINI
|324
|10.
|Mercedes
|309