Ocak 2026'da en çok satan elektrikli otomobiller: BYD sürprizi

Tam Boyutta Gör 2026'nın ocak ayında Türkiye'de 11.158 adet elektrikli otomobil satıldı. Elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 18,28 oldu. En çok satan elektrikli otomobiller 2026 listesinin ilk iki sırasında ise BYD modelleri bulunuyor. BYD'yi Togg takip ediyor.

Ocak 2026'da en çok satılan elektrikli otomobiller⚡

Ocak 2026'da en çok satan elektrikli otomobiller Sıra Model Adet 1. BYD Atto 2 1.382 2. BYD Sealion 7 1.217 3. Togg T10X 1.090 4. Togg T10F 939 5. KGM Torres 910 6. BYD Seal U 596 7. Volvo EX30 587 8. Tesla Model Y 490 9. MINI Countryman 324 10. BYD Seal 283

Marka bazında sıralamaya baktığımızda da BYD'nin 3.864 adetle ilk sırada yer aldığını görüyoruz. Yukarıdaki tabloda, markanın iki yeni modeli Sealion 7 ve Atto 2'nin satışları omuzladığı görülüyor. Şirket, 2025'in son aylarındaki teslimatlarında sarkmalar yaşamıştı. Togg ise 2.029 adetlik satışla ikinci sırada yer alıyor.

Ocak 2026'da en çok satan otomobil markaları🔽 Sıra Marka Adet 1. BYD 3.864 2. Togg 2.029 3. KGM 910 4. Volvo 834 5. Tesla 490 6. Hyundai 414 7. Citroen 409 8. Opel 329 9. MINI 324 10. Mercedes 309

