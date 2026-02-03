Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ocak 2026'da en çok satan elektrikli otomobiller: BYD sürprizi

    2026'nın ocak ayında Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu. Togg'un ikinci sırada yer aldığı listenin başında Çinli BYD bulunuyor.           

    ocak-2026-en-çok-satan-elektrikli-otomobiller Tam Boyutta Gör
    2026'nın ocak ayında Türkiye'de 11.158 adet elektrikli otomobil satıldı. Elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 18,28 oldu. En çok satan elektrikli otomobiller 2026 listesinin ilk iki sırasında ise BYD modelleri bulunuyor. BYD'yi Togg takip ediyor.

    Ocak 2026'da en çok satılan elektrikli otomobiller⚡

    Ocak 2026'da en çok satan elektrikli otomobiller
    Sıra Model Adet
    1. BYD Atto 2 1.382
    2. BYD Sealion 7 1.217
    3. Togg T10X 1.090
    4. Togg T10F 939
    5. KGM Torres 910
    6. BYD Seal U 596
    7. Volvo EX30 587
    8. Tesla Model Y 490
    9. MINI Countryman 324
    10. BYD Seal 283

    Marka bazında sıralamaya baktığımızda da BYD'nin 3.864 adetle ilk sırada yer aldığını görüyoruz. Yukarıdaki tabloda, markanın iki yeni modeli Sealion 7 ve Atto 2'nin satışları omuzladığı görülüyor. Şirket, 2025'in son aylarındaki teslimatlarında sarkmalar yaşamıştı. Togg ise 2.029 adetlik satışla ikinci sırada yer alıyor.

    Ocak 2026'da en çok satan otomobil markaları🔽
    Sıra Marka Adet
    1. BYD 3.864
    2. Togg 2.029
    3. KGM 910
    4. Volvo 834
    5. Tesla 490
    6. Hyundai 414
    7. Citroen 409
    8. Opel 329
    9. MINI 324
    10. Mercedes 309
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli araçla buz pistinde sıra dışı gösteri

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kilitli kalan bagaj nasıl açılır dizibox dizi indirme cepten internet ne demek çatısız bina üstü betona su ve ısı yalıtımı akü neden biter

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Asus Rog Strix Scar 18
    Asus Rog Strix Scar 18
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum