Ocak ayında izleyici ile buluşacak en dikkat çekici 10 film

Ocay ayı, hem sinemalarda hem de dijital platformlarda dikkat çekici filmlerin çıkışına sahne olacak. Bir yandan No Other Choice, Marty Supreme, The Secret Agent gibi ödül sezonunda adından söz ettiren filmler Türkiye'deki sinemaseverlerle buluşurken, diğer yandan 28 Years Later: The Bone Temple gibi gişe potansiyeli yüksek filmler vizyona girecek.
Ocak Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Film 🍿
Önümüzdeki ay gerek sinemalarda gerekse dijital platformlarda izleyici ile buluşacak olan filmler arasından öne çıkan yapımları derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz. İşte Ocak ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film:
1️⃣ Başka Yolu Yok (No Other Choice)
- Tür: Gerilim, Kara Komedi
- Yönetmen: Park Chan-wook
- Oyuncular: Lee Byung-hun, Son Ye-jin, Park Hee-soon
- Çıkış Tarihi: 9 Ocak / Vizyon
25 yıldır çalıştığ işinden çıkarılan Man-su, tüm çabalarına rağmen yeni bir iş bulamayınca, hiç kimsenin ondan beklemeyeceği bir plana başvurur: Almak istediği işte kendisinin önüne geçebilecek tüm adayları belirleyecek ve ortadan kaldıracaktır. Ancak bu planı hayata geçirmek beklediğinden daha zor olacaktır.
2️⃣ 28 Yıl Sonra İkinci Bölüm: Kemik Tapınağı (28 Years Later: The Bone Temple)
- Tür: Korku, Gerilim
- Yönetmen: Nia DaCosta
- Oyuncular: Ralph Fiennes, Jack O'Connell, Emma Laird, Alfie Williams
- Çıkış Tarihi: 16 Ocak / Vizyon
28 Yıl Sonra'nın devam filminde, çetesiyle sadece zombilerin değil, hayatta kalan insanların da korkulu rüyası olan Jimmy Crystal ile Kemik Tapınağı'nı inşa eden Dr. Kelson karşı karşıya geliyor. Bu evrende en büyük tehlike virüsün yayılması değil, hayatta kalmaya çalışanların birbirine yabancılaşarak insanlıklarını kaybetmesidir.
3️⃣ The Rip
- Tür: Aksiyon, Gerilim
- Yönetmen: Joe Carnahan
- Oyuncular: Ben Affleck, Matt Damon, Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle
- Çıkış Tarihi: 16 Ocak / Netflix
Film, Miamili bir polis ekibine odaklanıyor. Terk edilmiş bir evde milyonlarca dolarlık nakit para bulan ekip, en güvendikleri insanların bile aklını çelebilecek bu keşif yüzünden birbirlerinden şüphe duymaya başlıyor. The Rip'ten yayınlanan ilk fragman, sürprizler ve ihanetlerle bezenmiş, aksiyon dozu yüksek bir film vadediyor.
4️⃣ Gizli Ajan (The Secret Agent)
- Tür: Politik Gerilim, Drama
- Yönetmen: Kleber Mendonça Filho
- Oyuncular: Wagner Moura, Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone
- Çıkış Tarihi: 30 Ocak / Vizyon
Brezilya, 1977. 40'lı yaşlarının başındaki teknoloji uzmanı Marcelo, bir kaçaktır. Oğluyla yeniden bir araya gelme umuduyla karnaval haftasında Recife şehrine varır, ancak çok geçmeden şehrin aradığı şiddetten uzak sığınak olmadığını anlar.
5️⃣ Muhteşem Marty (Marty Supreme)
- Tür: Komedi, Drama
- Yönetmen: Josh Safdie
- Oyuncular: Timothée Chalamet, Odessa A’zion, Gwyneth Paltrow
- Çıkış Tarihi: 1 Ocak / Vizyon
1950’ler New York’unda, pin pon hayranı, hayalleri kimse tarafından ciddiye alınmayan genç adam, Marty Mauser (Timothée Chalamet), büyük bir başarıya ulaşma arzusu uğruna her şeyi riske atmayı göze alır.
6️⃣ Yardım Çağrısı (Send Help)
- Tür: Gerilim
- Yönetmen: Sam Raimi
- Oyuncular: Rachel McAdams, Dylan O'Brien
- Çıkış Tarihi: 30 Ocak / Vizyon
Film iki meslektaşın, bir uçak kazasından sağ kurtulan tek kişiler olarak ıssız bir adada verdikleri hayatta kalma mücadelesi anlatılıyor. Patron ve çalışan, geçmişteki anlaşmazlıklarını geride bırakmak zorunda kalırken; hikâye, kısa sürede karanlık mizahla örülü bir irade ve zeka savaşına dönüşüyor.
7️⃣ D.I.S.C.O.
- Tür: Komedi, Aksiyon
- Yönetmen: Ömer Faruk Sorak
- Oyuncular: Giray Altınok, Kerem Özdoğan, Özge Özacar, Şükrü Özyıldız
- Çıkış Tarihi: 1 Ocak / Vizyon
D.I.S.C.O. istihbarat teşkilatının uzun zamandır gizlilikle yürüttüğü operasyon, Ajan Ertan yüzünden başarısız olur. Teşkilattan uzaklaştırma alan Ertan eşi Seda ile tatile gider. Burada yolu Bandırma Fön Birinci’si Zafer ve eşi Aynur ile kesişir. Ertan’ın mesleğini öğrenen Zafer’in susmak için tek şartı vardır. Ertan’ın yarım kalan operasyonunu birlikte bitirmek. Çünkü teşkilatın peşinde olduğu örgüt aynı oteldedir ve operasyonun kaderi Ertan’ın elindedir. Hayatında saha ajanlığı yapmamış olan Ertan, Zafer’i mecburen dahil ederek operasyona girişir. Seda ve Aynur’un beklenmedik desteği ise her şeyi değiştirecektir.
8️⃣ Yabancı (The Stranger)
- Tür: Drama, Suç
- Yönetmen: François Ozon
- Oyuncular: Benjamin Voisin, Denis Lavant, Pierre Lottin, Swann Arlaud
- Çıkış Tarihi: 16 Ocak / Vizyon
Cezayir’in kavurucu sıcağı altında yaşayan Meursault, duygulardan uzak, sessiz bir hayat sürerken beklenmedik bir tehlikenin içine çekilir. Bu olay, onu yalnızca yasalar karşısında değil; toplumun ahlaki sınırları ve kendi varoluşu karşısında da sorguya açar.
9️⃣ Merhamet Yok (Mercy)
- Tür: Gerilim, Bilim-Kurgu, Suç
- Yönetmen: Timur Bekmambetov
- Oyuncular: Chris Pratt, Rebecca Ferguson, Annabelle Wallis
- Çıkış Tarihi: 23 Ocak / Vizyon
Yakın gelecekte, LAPD cinayet masası dedektifi Chris Raven, kendini bir anda yüksek güvenlikli bir mahkeme salonunda, eşinin cinayetinden yargılanırken bulur. Bu kez karar, ‘Mercy’ adı verilen devrim niteliğindeki yeni yargı sistemine aittir. Yargıç Maddox liderliğindeki bu sistem, olay yeri verilerinden dijital kayıtlara kadar her detayı analiz ederek hüküm verir. Chris’in, Mercy mahkemesinin yüksek teknolojili imkanlarını kullanarak masumiyetini kanıtlaması için yalnızca doksan dakikası vardır.
🔟 Greenland 2: Kıyamet (Greenland 2: Migration)
- Tür: Geriliim, Aksiyon
- Yönetmen: Ric Roman Waugh
- Oyuncular: Gerard Butler, Morena Baccarin, Roman Griffin Davis
- Çıkış Tarihi: 23 Ocak / Vizyon
Film, dünyayı vuran büyük bir felaketler zincirinden Grönland sığınağına gitmeyi başararak kurtulan John Garrity ve ailesinin, güvenlik gerekçesiyle sığınaktan ayrılarak kendilerine yeni bir yaşam yeri bulmak için çıktıkları zorlu yolculuğu anlatıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: