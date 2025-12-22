Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ocak ayında izleyici ile buluşacak en dikkat çekici 10 film

    28 Years Later serisinin yeni filmi, Ben Affleck ve Matt Damon'lı The Rip, Oscar yarışında iddialı olması beklenen yapımlar... Ocak ayında sinemaseverleri dikkat çekici filmler bekliyor.

    Ocay ayı, hem sinemalarda hem de dijital platformlarda dikkat çekici filmlerin çıkışına sahne olacak. Bir yandan No Other Choice, Marty Supreme, The Secret Agent gibi ödül sezonunda adından söz ettiren filmler Türkiye'deki sinemaseverlerle buluşurken, diğer yandan 28 Years Later: The Bone Temple gibi gişe potansiyeli yüksek filmler vizyona girecek.

    Ocak Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Film 🍿

    Önümüzdeki ay gerek sinemalarda gerekse dijital platformlarda izleyici ile buluşacak olan filmler arasından öne çıkan yapımları derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz. İşte Ocak ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film:

    1️⃣ Başka Yolu Yok (No Other Choice)

    Başka Yolu Yok (No Other Choice) Tam Boyutta Gör
    Bu yılın beğeni kazanan filmlerinden olan Başka Yolu Yok, İhtiyar Delikanlı ve Hizmetçi gibi şahane filmlerin yönetmeni olarak tanınan Park Chan-wook'un imzasını taşıyor.
    • Tür: Gerilim, Kara Komedi
    • Yönetmen: Park Chan-wook
    • Oyuncular: Lee Byung-hun, Son Ye-jin, Park Hee-soon
    • Çıkış Tarihi: 9 Ocak / Vizyon

    25 yıldır çalıştığ işinden çıkarılan Man-su, tüm çabalarına rağmen yeni bir iş bulamayınca, hiç kimsenin ondan beklemeyeceği bir plana başvurur: Almak istediği işte kendisinin önüne geçebilecek tüm adayları belirleyecek ve ortadan kaldıracaktır. Ancak bu planı hayata geçirmek beklediğinden daha zor olacaktır.

    2️⃣ 28 Yıl Sonra İkinci Bölüm: Kemik Tapınağı (28 Years Later: The Bone Temple)

    28 Yıl Sonra İkinci Bölüm: Kemik Tapınağı (28 Years Later: The Bone Temple) Tam Boyutta Gör
    Bu yıl vizyona giren 28 Yıl Sonra'nın devam filmi, Ocak ayında sinemaseverlerle buluşacak.
    • Tür: Korku, Gerilim
    • Yönetmen: Nia DaCosta
    • Oyuncular: Ralph Fiennes, Jack O'Connell, Emma Laird, Alfie Williams
    • Çıkış Tarihi: 16 Ocak / Vizyon

    28 Yıl Sonra'nın devam filminde, çetesiyle sadece zombilerin değil, hayatta kalan insanların da korkulu rüyası olan Jimmy Crystal ile Kemik Tapınağı'nı inşa eden Dr. Kelson karşı karşıya geliyor. Bu evrende en büyük tehlike virüsün yayılması değil, hayatta kalmaya çalışanların birbirine yabancılaşarak insanlıklarını kaybetmesidir.

    3️⃣ The Rip

    The Rip Tam Boyutta Gör
    İki yakın arkadaş olan Ben Affleck ve Matt Damon, aksiyonla gerilimi harmanlayan The Rip'te yeniden bir araya geliyor
    • Tür: Aksiyon, Gerilim
    • Yönetmen: Joe Carnahan
    • Oyuncular:  Ben Affleck, Matt Damon, Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle
    • Çıkış Tarihi: 16 Ocak / Netflix

    Film, Miamili bir polis ekibine odaklanıyor. Terk edilmiş bir evde milyonlarca dolarlık nakit para bulan ekip, en güvendikleri insanların bile aklını çelebilecek bu keşif yüzünden birbirlerinden şüphe duymaya başlıyor. The Rip'ten yayınlanan ilk fragman, sürprizler ve ihanetlerle bezenmiş, aksiyon dozu yüksek bir film vadediyor.

    4️⃣ Gizli Ajan (The Secret Agent)

    Gizli Ajan (The Secret Agent) Tam Boyutta Gör
    Brezilya'nın bu yılki Oscar aday adayı olan Gizli Ajan, yılın en beğenilen filmleri arasında yer alıyor.
    • Tür: Politik Gerilim, Drama
    • Yönetmen: Kleber Mendonça Filho
    • Oyuncular: Wagner Moura, Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone
    • Çıkış Tarihi: 30 Ocak / Vizyon

    Brezilya, 1977. 40'lı yaşlarının başındaki teknoloji uzmanı Marcelo, bir kaçaktır. Oğluyla yeniden bir araya gelme umuduyla karnaval haftasında Recife şehrine varır, ancak çok geçmeden şehrin aradığı şiddetten uzak sığınak olmadığını anlar.

    5️⃣ Muhteşem Marty (Marty Supreme)

    Muhteşem Marty (Marty Supreme) Tam Boyutta Gör
    Timothee Chalamet'nin performansıyla dikkat çeken Marty Supreme, Uncut Gems ile dikkat çeken Safdie Kardeşler'den Josh Safdie'nin imzasını taşıyor.
    • Tür: Komedi, Drama
    • Yönetmen: Josh Safdie
    • Oyuncular: Timothée Chalamet, Odessa A’zion, Gwyneth Paltrow
    • Çıkış Tarihi: 1 Ocak / Vizyon

    1950’ler New York’unda, pin pon hayranı, hayalleri kimse tarafından ciddiye alınmayan genç adam, Marty Mauser (Timothée Chalamet), büyük bir başarıya ulaşma arzusu uğruna her şeyi riske atmayı göze alır.

    6️⃣ Yardım Çağrısı (Send Help)

    Yardım Çağrısı (Send Help) Tam Boyutta Gör
    Spider-Man ve Evil Dead gibi filmlerle tanınan başarılı yönetmen Sam Raimi, Send Help ile korku-gerilim türüne geri dönüyor.
    • Tür: Gerilim
    • Yönetmen: Sam Raimi
    • Oyuncular: Rachel McAdams, Dylan O'Brien
    • Çıkış Tarihi: 30 Ocak / Vizyon

    Film iki meslektaşın, bir uçak kazasından sağ kurtulan tek kişiler olarak ıssız bir adada verdikleri hayatta kalma mücadelesi anlatılıyor. Patron ve çalışan, geçmişteki anlaşmazlıklarını geride bırakmak zorunda kalırken; hikâye, kısa sürede karanlık mizahla örülü bir irade ve zeka savaşına dönüşüyor.

    7️⃣ D.I.S.C.O.

    D.I.S.C.O. Tam Boyutta Gör
    Prens dizisiyle yıldızı parlayan Giray Altınok, Ocak ayında D.I.S.C.O. ile sinemalara konuk olacak.
    • Tür: Komedi, Aksiyon
    • Yönetmen: Ömer Faruk Sorak
    • Oyuncular: Giray Altınok, Kerem Özdoğan, Özge Özacar, Şükrü Özyıldız
    • Çıkış Tarihi: 1 Ocak / Vizyon

    D.I.S.C.O. istihbarat teşkilatının uzun zamandır gizlilikle yürüttüğü operasyon, Ajan Ertan yüzünden başarısız olur. Teşkilattan uzaklaştırma alan Ertan eşi Seda ile tatile gider. Burada yolu Bandırma Fön Birinci’si Zafer ve eşi Aynur ile kesişir. Ertan’ın mesleğini öğrenen Zafer’in susmak için tek şartı vardır. Ertan’ın yarım kalan operasyonunu birlikte bitirmek. Çünkü teşkilatın peşinde olduğu örgüt aynı oteldedir ve operasyonun kaderi Ertan’ın elindedir. Hayatında saha ajanlığı yapmamış olan Ertan, Zafer’i mecburen dahil ederek operasyona girişir. Seda ve Aynur’un beklenmedik desteği ise her şeyi değiştirecektir.

    8️⃣ Yabancı (The Stranger)

    Yabancı (The Stranger) Tam Boyutta Gör
    Albert Camus'nun unutulmaz eseri Yabancı, Fransa sinemasının önemli isimlerinden François Ozon tarafından sinemaya uyarlandı.
    • Tür: Drama, Suç
    • Yönetmen: François Ozon
    • Oyuncular: Benjamin Voisin, Denis Lavant, Pierre Lottin, Swann Arlaud
    • Çıkış Tarihi: 16 Ocak / Vizyon

    Cezayir’in kavurucu sıcağı altında yaşayan Meursault, duygulardan uzak, sessiz bir hayat sürerken beklenmedik bir tehlikenin içine çekilir. Bu olay, onu yalnızca yasalar karşısında değil; toplumun ahlaki sınırları ve kendi varoluşu karşısında da sorguya açar.

    9️⃣ Merhamet Yok (Mercy)

    Merhamet Yok (Mercy) Tam Boyutta Gör
    Ünlü oyuncu Chris Pratt'in başrolünü üstlendiği Mercy, bilim-kurgu ile aksiyon türlerini harmanlıyor.
    • Tür: Gerilim, Bilim-Kurgu, Suç
    • Yönetmen: Timur Bekmambetov
    • Oyuncular: Chris Pratt, Rebecca Ferguson, Annabelle Wallis
    • Çıkış Tarihi: 23 Ocak / Vizyon

    Yakın gelecekte, LAPD cinayet masası dedektifi Chris Raven, kendini bir anda yüksek güvenlikli bir mahkeme salonunda, eşinin cinayetinden yargılanırken bulur. Bu kez karar, ‘Mercy’ adı verilen devrim niteliğindeki yeni yargı sistemine aittir. Yargıç Maddox liderliğindeki bu sistem, olay yeri verilerinden dijital kayıtlara kadar her detayı analiz ederek hüküm verir. Chris’in, Mercy mahkemesinin yüksek teknolojili imkanlarını kullanarak masumiyetini kanıtlaması için yalnızca doksan dakikası vardır.

    🔟 Greenland 2: Kıyamet (Greenland 2: Migration)

    Greenland 2: Kıyamet (Greenland 2: Migration) Tam Boyutta Gör
    2020 yapımı felaket filmi Greenland, beş yol sonra bir devam filmine kavuşuyor. Başrolde yine Geralt Butler var.
    • Tür: Geriliim, Aksiyon
    • Yönetmen: Ric Roman Waugh
    • Oyuncular: Gerard Butler, Morena Baccarin, Roman Griffin Davis
    • Çıkış Tarihi: 23 Ocak / Vizyon

    Film, dünyayı vuran büyük bir felaketler zincirinden Grönland sığınağına gitmeyi başararak kurtulan John Garrity ve ailesinin, güvenlik gerekçesiyle sığınaktan ayrılarak kendilerine yeni bir yaşam yeri bulmak için çıktıkları zorlu yolculuğu anlatıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçan araba üretimi başladı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    final dershanesi yorumları snapchat puan hilesi sessiz çamaşır makinesi kurutmali çamaşır makinesi yorumları kadınlar kulübü baymak lunatec 24 kw yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A5 PRO
    OPPO A5 PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum