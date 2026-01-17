BİM marketler taşınabilir ekran ve 3D yazıcı satacak

21 Ocak BİM aktüel teknoloji ürünleri
21 Ocak BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Welmi markasına ait portatif infrared sauna yer alıyor. Tek kişilik olan sauna 1590W enerji harcarken 65 dereceye kadar sıcaklık sağlayabiliyor. LED aydınlatma ve kontrol paneli olan sauna 95000TL fiyat etiketine sahip.
Diğer taraftan Onvo markasına ait 55 inçlik dikey Full HD panel, 60Hz tazeleme hızı, Android 10 işletim sistemi, 2GB RAM, 32GB depolama gibi özellikler sunan taşınabilir ekran 39500TL fiyat etiketi ile sunuluyor.
Son olarak Creality markasına ait CR-Scan Ferret Pro tarayıcı 5000mAh batarya ile kablodan kurtulmanızı sağlıyor. 0.1mm doğruluğu olan cihaz 0.16mm çözünürlük ve 30fps kare hızına sahip. Fiyatı ise 15990TL.