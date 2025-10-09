Ocean's ekibi yeniden toplanıyor: Ocean's 14'e yeşil ışık yakıldı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yılın Eylül ayında gelen haberler, 2000'lerin popüler serilerinden olan "Ocean's"ın yıllar sonra yeni bir filmle geri dönebileceğini ortaya çıkarmıştı. O dönem yeni yeni şekillenmeye başlayan Ocean's 14'te George Clooney ve Brad Pitt'in eski fimlerdeki rolleriyle geri döneceği konuşuluyordu. Aradan geçen bir yılda bu projeden pek haber alamasak da perde arkasında işler ilerlemiş gibi görünüyor.

Ocean's 14 İçin Önümüzdeki Yıl Sete Çıkılacak

Bu hafta New York Film Festivali'de basın mensupları ile bir araya gelen George Clooney, Warner Bros.'un filme yeşil ışık yaktığını açıkladı. Stüdyonun bütçeyi onaylamasıyla birlikte artık geriye sadece herkese uyacak bir takvim belirlemek kaldı. Clooney şu anda bunun üzerinde çalıştıklarını söylüyor. Henüz kesinleşmiş bir şey olmasa da Clooney, yaklaşık dokuz, on ay sonra çekimlere başlayacaklarını düşünüyor.

Heat 2, yıldızlarla dolu bir kadroyla gerçeğe dönüşüyor 1 gün önce eklendi

Görünen o ki Ocean's 14'te sadece George Clooney ve Brad Pitt değl, serinin diğer yıldızları da geri dönecek. Clooney'nin açıklamaları Brad Pitt'in yanı sıra Matt Damon, Don Cheadle ve Julia Roberts'ın da bu yeni film için geri döneceğini gösteriyor.

Proje artık çok daha somut bir hâl almış olsa da filmi kimin yöneteceği hâlâ netleşmiş değil. İlk üç filmi yöneten Steven Soderbergh, bu filmi yönetmeye pek hevesli görünmüyor. Diğer yandan proje ilk ortaya çıktığı dönemde adı geçen Edward Berger ise Soderbergh'e ait bir seriyi devralmak istemediği için görüşmelerden çekildiğini açıkladı. Şu sıralar David Leitch'in (Bullet Train, The Fall Guy) adı bu projeyle anılıyor ama henüz o da kesinleşmiş değil. Sonuç olarak, yönetmen koltuğunda kimin oturacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: