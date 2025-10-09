Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ocean's ekibi yeniden toplanıyor: Ocean's 14'e yeşil ışık yakıldı

    2000'lerin popüler serisi Ocean's, yıllar sonra yeni bir filmle geri dönüyor. Brad Pitt ve George Clooney'nin orijinal serideki rolleriyle geri döneceği Ocean's 14 resmi onayı aldı.

    Ocean's 14 Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yılın Eylül ayında gelen haberler, 2000'lerin popüler serilerinden olan "Ocean's"ın yıllar sonra yeni bir filmle geri dönebileceğini ortaya çıkarmıştı. O dönem yeni yeni şekillenmeye başlayan Ocean's 14'te George Clooney ve Brad Pitt'in eski fimlerdeki rolleriyle geri döneceği konuşuluyordu. Aradan geçen bir yılda bu projeden pek haber alamasak da perde arkasında işler ilerlemiş gibi görünüyor.

    Ocean's 14 İçin Önümüzdeki Yıl Sete Çıkılacak

    Bu hafta New York Film Festivali'de basın mensupları ile bir araya gelen George Clooney, Warner Bros.'un filme yeşil ışık yaktığını açıkladı. Stüdyonun bütçeyi onaylamasıyla birlikte artık geriye sadece herkese uyacak bir takvim belirlemek kaldı. Clooney şu anda bunun üzerinde çalıştıklarını söylüyor. Henüz kesinleşmiş bir şey olmasa da Clooney, yaklaşık dokuz, on ay sonra çekimlere başlayacaklarını düşünüyor.

    Görünen o ki Ocean's 14'te sadece George Clooney ve Brad Pitt değl, serinin diğer yıldızları da geri dönecek. Clooney'nin açıklamaları Brad Pitt'in yanı sıra Matt Damon, Don Cheadle ve Julia Roberts'ın da bu yeni film için geri döneceğini gösteriyor.

    Proje artık çok daha somut bir hâl almış olsa da filmi kimin yöneteceği hâlâ netleşmiş değil. İlk üç filmi yöneten Steven Soderbergh, bu filmi yönetmeye pek hevesli görünmüyor. Diğer yandan proje ilk ortaya çıktığı dönemde adı geçen Edward Berger ise Soderbergh'e ait bir seriyi devralmak istemediği için görüşmelerden çekildiğini açıkladı. Şu sıralar David Leitch'in (Bullet Train, The Fall Guy) adı bu projeyle anılıyor ama henüz o da kesinleşmiş değil. Sonuç olarak, yönetmen koltuğunda kimin oturacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya aday: Dacia Hipster

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    konazol şampuan saç döker mi cayma bedeli ödememek için oto şampuan egm boş plaka sorgulama en iyi sallama çay

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A36
    Samsung Galaxy A36
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Chuwi GemiBook Plus
    Chuwi GemiBook Plus
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum