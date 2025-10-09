Ocean's ekibi yeniden toplanıyor: Ocean's 14'e yeşil ışık yakıldı

Ocean's 14 İçin Önümüzdeki Yıl Sete Çıkılacak
Bu hafta New York Film Festivali'de basın mensupları ile bir araya gelen George Clooney, Warner Bros.'un filme yeşil ışık yaktığını açıkladı. Stüdyonun bütçeyi onaylamasıyla birlikte artık geriye sadece herkese uyacak bir takvim belirlemek kaldı. Clooney şu anda bunun üzerinde çalıştıklarını söylüyor. Henüz kesinleşmiş bir şey olmasa da Clooney, yaklaşık dokuz, on ay sonra çekimlere başlayacaklarını düşünüyor.
Görünen o ki Ocean's 14'te sadece George Clooney ve Brad Pitt değl, serinin diğer yıldızları da geri dönecek. Clooney'nin açıklamaları Brad Pitt'in yanı sıra Matt Damon, Don Cheadle ve Julia Roberts'ın da bu yeni film için geri döneceğini gösteriyor.
Proje artık çok daha somut bir hâl almış olsa da filmi kimin yöneteceği hâlâ netleşmiş değil. İlk üç filmi yöneten Steven Soderbergh, bu filmi yönetmeye pek hevesli görünmüyor. Diğer yandan proje ilk ortaya çıktığı dönemde adı geçen Edward Berger ise Soderbergh'e ait bir seriyi devralmak istemediği için görüşmelerden çekildiğini açıkladı. Şu sıralar David Leitch'in (Bullet Train, The Fall Guy) adı bu projeyle anılıyor ama henüz o da kesinleşmiş değil. Sonuç olarak, yönetmen koltuğunda kimin oturacağı merak konusu olmaya devam ediyor.
