OCZ 64GB SSD Disk video inceleme (OCZSSD2-1S64G)

Sabit diskleri, sürekli hızlanan bilgisayar donanımları içinde en yavaş gelişme kaydeden donanımlar arasında gösterebiliriz. Kapasiteleri her geçen yıl artış gösterse de okuma ve yazma hızlarındaki artış pek tatminkar olmuyor. Teknolojileri gereği erişim süreleri de ideal düzeye inemiyor.
Şu an için oldukça pahalı bir teknoloji de olsa SSD disk teknolojisi bizi bu dertten kurtarabilecek tek yol gibi görünüyor. Düşük erişim süreleri, git gide artan hızları ve alışıldık manyetik plakalı disklerin dez avantajlarına sahip olmamaları; SSD diskleri heyecan verici donanım bileşenleri haline getiriyor.
Bu videomuzda yazma ve okuma hızlarıyla piyasada satılan diğer SSD disklerden ayrılan, OCZ'nin 64GB kapasiteli OCZSSD2-1S64G modeli SSD diskini inceliyoruz.
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Düşüncem de şu bu ssd 64 gb yada 128 gb gibi komik saklama kapasitelerinde yüksek performans sunuyor. Yani mantıklımı 1 Tb lık sabit disklerle bu disklerin aynı kefeye konulması.
Bence teknoloji bu hard disk gelişimi konusunda çok ama çok zorlanacak. Diğer donanım parçaları uçarken harddisklerin geleceği nolur kestiremiyorum açıkçası.
Ne yazıkki çok profosyonel olmamış inceleme ama genede güzeldi...Öncelikle diyeceğim birkaç çalışma görüntüsü koysaydınız mükemmel olurdu bu inceleme benim için çok önemliydi...örneğin açılış süresindeki değişlik autocad 3dmax photoshop gibi programalrın açılış süreleri oyunlarda ki yükleme v.b gibi durumlarda nekadar da sayısal değerlerle bir sonuça varsakta insan görmek istiyor
emeğinize sağlık