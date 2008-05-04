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OCZ 64GB SSD Disk video inceleme (OCZSSD2-1S64G)

11 yıl
43b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Sabit diskleri, sürekli hızlanan bilgisayar donanımları içinde en yavaş gelişme kaydeden donanımlar arasında gösterebiliriz. Kapasiteleri her geçen yıl artış gösterse de okuma ve yazma hızlarındaki artış pek tatminkar olmuyor. Teknolojileri gereği erişim süreleri de ideal düzeye inemiyor.

Şu an için oldukça pahalı bir teknoloji de olsa SSD disk teknolojisi bizi bu dertten kurtarabilecek tek yol gibi görünüyor. Düşük erişim süreleri, git gide artan hızları ve alışıldık manyetik plakalı disklerin dez avantajlarına sahip olmamaları; SSD diskleri heyecan verici donanım bileşenleri haline getiriyor.

Bu videomuzda yazma ve okuma hızlarıyla piyasada satılan diğer SSD disklerden ayrılan, OCZ'nin 64GB kapasiteli OCZSSD2-1S64G modeli SSD diskini inceliyoruz.


http://www.akortek.com.tr
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webmaster-mt 10 yıl
şöle 500 gb fln olsa biraz da ucuz olsa ooooo sabit disk te rakip tanımaz
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karal85 10 yıl
999 dolar :)

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K D V
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hassasbeyin 10 yıl
ssd'lerin en büyük özelliklerinden biri de normal sabit disklerden çok daha az enerjiye ihtiyaç duyması. sanırım %5'i kadar. bu da notebook'larda pil ömrüne direkt etki ediyor tabi.
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ogameci 10 yıl
performans kelimesini çok güzel söylüyosun
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erhanbabacan 10 yıl
ürünün inceleme videosunun süresi oldukça kısa tutulmuş. Herkesin merak ettiği, görsel olarak windowsun sıfırdan başlaması gibi. En azından bu gösterilebilirdi. Tablo yerine görsellik ;)
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mc_avalon 11 yıl
işte gelecek...
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cosica 11 yıl
100 Dolara düşerse alınabilir ama o zamana kadar da zaten notebooklarda standart olur SSD'ler, ayrıca satın almaya gerek kalmaz.
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goro1982 11 yıl
Yıllar önce hep aklımdan geçirirdim işlemci,ram nekadar hızlı olursa olsun harddisk perforamansı yavaş olduktran sonra işlemci ve ramı yüksek tutmanın bir anlamı yok diye şimdi harddisklerde uçuş moduna geçti . donanımhaber teşekkürler...
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ogundmr 11 yıl
$1,320.00 + KDV arkadaşlar :D
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Darkwinter 11 yıl
Raid 0 performansını çok merak ediyorum.. Disklerde hata olasılığı olmayacağına göre, müthiş..
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ozkan1984m 11 yıl
Bence bu ssd diskler fiyaskonun ötesine geçemeyecek gibi geliyor.[>:]
Düşüncem de şu bu ssd 64 gb yada 128 gb gibi komik saklama kapasitelerinde yüksek performans sunuyor. Yani mantıklımı 1 Tb lık sabit disklerle bu disklerin aynı kefeye konulması.
Bence teknoloji bu hard disk gelişimi konusunda çok ama çok zorlanacak. Diğer donanım parçaları uçarken harddisklerin geleceği nolur kestiremiyorum açıkçası.
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wolf1907 11 yıl
öncelikle böyle bir inceleme için çok teşekkürler...


Ne yazıkki çok profosyonel olmamış inceleme ama genede güzeldi...Öncelikle diyeceğim birkaç çalışma görüntüsü koysaydınız mükemmel olurdu bu inceleme benim için çok önemliydi...örneğin açılış süresindeki değişlik autocad 3dmax photoshop gibi programalrın açılış süreleri oyunlarda ki yükleme v.b gibi durumlarda nekadar da sayısal değerlerle bir sonuça varsakta insan görmek istiyor



emeğinize sağlık
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drkayzer 11 yıl
videoda 64gb pek çok uygulama için yeterli deniyorda ne için yeterli ben anlamadım çok az bence
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fotifoti 11 yıl
okuma yazma hızları halen vasat bence. elimdeki 1tb 7200.11 serisi seagate'in hdtune okuma hızı 100mb/sm olduğunu düşünürsek , ssdlerin daha çook yol alması lazım. tabi laplorda performans arayanlar için cazip olabilir.
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