OCZ Colossus serisi 3.5-inç boyutundaki SSD sürüclerini duyurdu

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Bellek ve depolama çözümleri üretiminde sektörün güçlü isimlerinden OCZ, Colossus adını verdiği 3.5-inç boyutundaki SSD'lerden oluşan yeni sürücü ailesini duyurdu. Firmanın 120GB, 250GB, 500GB ve 1TB kapasiteli modellerden oluşan yeni SSD serisinde, MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarına yer veriliyor.

Çift kontrolcü ile dahili RAID desteği de sunan yeni sürücülerde yüksek performans için 128MB kapasiteli tampon bellek birimine yer veriliyor. Okuma ve yazma hızlarının 260MB/sn'ye ulaştığı belirtilen yüksek performanslı sürücülerin SATA-II ara birimiyle uyumlu oldukları ayrıca 1.5 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi vaat ettikleri açıklandı.

Masaüstü sistemler ve iş istasyonları için hazırlanan yeni sürücüler, üç yıllık garanti ve 300$'dan başlayan etiket fiyatlarıyla kullanıma sunuluyorlar.

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