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OCZ Colossus serisi 3.5-inç boyutundaki SSD sürüclerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OCZ Colossus serisi 3.5-inç boyutundaki SSD sürüclerini duyurdu
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Bellek ve depolama çözümleri üretiminde sektörün güçlü isimlerinden OCZ, Colossus adını verdiği 3.5-inç boyutundaki SSD'lerden oluşan yeni sürücü ailesini duyurdu. Firmanın 120GB, 250GB, 500GB ve 1TB kapasiteli modellerden oluşan yeni SSD serisinde, MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarına yer veriliyor.

Çift kontrolcü ile dahili RAID desteği de sunan yeni sürücülerde yüksek performans için 128MB kapasiteli tampon bellek birimine yer veriliyor. Okuma ve yazma hızlarının 260MB/sn'ye ulaştığı belirtilen yüksek performanslı sürücülerin SATA-II ara birimiyle uyumlu oldukları ayrıca 1.5 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi vaat ettikleri açıklandı.

Masaüstü sistemler ve iş istasyonları için hazırlanan yeni sürücüler, üç yıllık garanti ve 300$'dan başlayan etiket fiyatlarıyla kullanıma sunuluyorlar.

OCZ Colossus serisi 3.5-inç boyutundaki SSD sürüclerini duyurdu
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OCZ Colossus serisi 3.5-inç boyutundaki SSD sürüclerini duyurdu
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hacı.basat 10 yıl
SSD lerde 1GB 2$'a geliyordu aylar evvel, fiyatlar müthiş artmış, düşmesini beklerken bu denli bir artış şok etti doğrusu.....:(
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killnOd 10 yıl
128mb onbellek ve 260mb yazma hizi etkileyici.Ozelliklerine bakacak olursak ust duzey bir ssd o yuzden fiyatinin bu denli pahali olmasi gayet dogal.Fiyatlarin dusmesini daha beklemeyin WD VR bile fiyati hala cok pahaliyken ssd ler icin sanirim en azindan 2011 yilina kadar beklememiz gerekecek.
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venom88 10 yıl
Usb 3.0 desteği verilmemiş olması çok saçma olmuş.
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trulli 10 yıl
300$ dan başlangıç fiyatı değilde 1TB ın fiyatı olsaydı iyi olurdu


hala 120GB için neredeyse 500TL ödemek zorundayız.

260MB/sn lik yazma ve okuma hızları kusursuz ama.
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El_domingo 10 yıl
Sata III çıkmışken bu kadar ciddi bi yatırım yapıp bu cihazı almak pek mantıklı değil...
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Towarscke 10 yıl
Abi bu ne yaa.. Ucuz SSD yok piyasada kafayi yiyecem... 64gb bir sistem harddiski kullanmak icin yeterli ama cok anlamsiz pahali... Ucuz olanlar da nerdeyse harddisk hizinda...

Diger taraftan kac mhz bellek kullaniyorlar bilmiyorum. adam gibi 500 veya 250gb fiyatina 120gb SSD disk satsalar direk atlayacam ama yok iste...
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tolgaciik 10 yıl
Artık ucuzlayında tadınıza bakalım
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