Ödüllü Test Haftası'nda ikinci hafta tamamlandı: İşte kazananlar ve yeni haftanın ödülleri

DonanımHaber'in üyelerine özel olarak düzenlediği Ödüllü Test Haftası'nda ikinci hafta da geride kaldı. 12-16 Ekim tarihleri arasında düzenlenen yarışmada üyelerimiz teknoloji, otomobil ve sinema konularındaki testleri çözerek puan topladı. Hafta boyunca süren rekabetin ardından ödül kazanmaya hak kazanan kullanıcılar belli oldu.
İkinci haftanın kazananları ve ödülleri
İkinci haftanın final sıralamasında ilk altı sırayı alan ve ödül kazanan kullanıcılar şöyle:
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1. sezgünBrosTV: Mipo M46 Pro Akıllı Telefon
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2. escape0121: Sennheiser Accentum Open Bluetooth Kulaklık
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3. kymelria: Arzum Rush Eco 1000 W Buharlı Düzleştirici
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4. metinolampx: QCY Active GX Akıllı Saat
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5. Brabys: Baseus 60W Type-C Kablo
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6. TCOnur: GTS 1345 Bluetooth Hoparlör
Kazanan üyelerimizle özel mesaj yoluyla iletişime geçilecek ve ödül gönderim süreci hakkında bilgi verilecektir.
Yeni test haftası başlıyor: İşte test takvimi ve ödüller
DonanımHaber Ödüllü Test Haftası'nda yeni hafta başlıyor. 19-23 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek testlerde katılımcılar farklı konulardaki soruları yanıtlayarak puan toplayabilecek ve ödül kazanma şansı yakalayacak.
Yeni haftanın test takvimi şöyle:
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19 Ekim Pazartesi, 18.30
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20 Ekim Salı, 11.00
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21 Ekim Çarşamba, 12.00
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22 Ekim Perşembe, 18.55
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23 Ekim Cuma, 20.30
Yeni haftada testlere katılan üyeleri birbirinden farklı ödüller bekliyor. Yarışma kapsamında dağıtılacak ödüller şöyle:
Yeni haftanın testlerinde tüm katılımcılara başarılar dileriz!
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