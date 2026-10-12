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    Ödüllü Test Haftası'nda ilk hafta geride kaldı: İşte kazananlar ve yeni haftanın ödülleri

    DonanımHaber Ödüllü Test Haftası'nda ilk haftanın kazananları belli olurken yeni test haftası da başladı. İşte yeni haftanın ödülleri...                        

    Ödüllü Test Haftası'nda ilk hafta geride kaldı: İşte kazananlar Tam Boyutta Gör

    DonanımHaber’in büyük ilgi gören Ödüllü Test Haftası etkinliğinde ilk haftayı geride bıraktık. Yüzlerce üyemizin katılımıyla gerçekleşen bu ilk maratonda, hem teknoloji bilginizi sınadınız hem de kıyasıya bir puan mücadelesine ortak oldunuz. Gösterdiğiniz yoğun ilgi, rekabet dolu katılımınız ve paylaşmış olduğunuz değerli geri bildirimler için tüm üyelerimize teşekkür ederiz. Hafta boyunca en yüksek performans ve istikrarı göstererek dereceye giren ve ödül kazanmaya hak kazanan şanslı kullanıcılarımız belli oldu.

    İlk Haftanın Kazananları ve Ödülleri

    • Omix X5 Akıllı Telefon: @İiremm5 (1. oldu)

    • Razer Huntsman V3 X Tenkeyless Klavye: @Dr. Neo Cortex (2. oldu)

    • Next Start Pro 4K Media Player: @sezgünBrosTV (3. oldu)

    • QCY Active GT Akıllı Saat: @escape0121 (4. oldu)

    • ednet SPECTRO II Bluetooth Hoparlör: @kymelria (5. oldu)

    • Amazon 500 TL Hediye Çeki (5 Adet):

      • @ht2lgl (6. oldu)

      • @toprakarda (7. oldu)

      • @TCOnur (8. oldu)

      • @MR.Eng (9. oldu)

      • @Ayşee1 (10. oldu)

    Kazanan üyelerimizle PM (özel mesaj) yoluyla iletişime geçtik. Hediyeler bu hafta içinde gönderilecektir.

    Yarışma boyunca anlık sıralamayı ve ödül kazanmaya hak kazanan kullanıcıları takip etmek için Ödüllü Test Haftası Canlı Sıralama Tablosu sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

    Ödüllü Test Haftası'nda ilk hafta geride kaldı: İşte kazananlar Tam Boyutta Gör

    Yeni test haftası başladı: İşte ödüller

    Yeni haftanın yarışma maratonu ve günlük testleri aktif hale gelmeye başladı. Bu hafta dereceye giren kullanıcılarımızı bekleyen hediyeler şu şekilde:

    Günlük testleri kaçırmadan çözerek puanlarınızı toplamayı ve katılım sağlamayı unutmayın.

    Ödüllü Test Haftası: 2. Hafta Yayın Takvimi

    • 12 Ekim Pazartesi: 14:00

    • 13 Ekim Salı: 09:30

    • 14 Ekim Çarşamba: 12:00

    • 15 Ekim Perşembe: 13:00

    • 16 Ekim Cuma: 20:00

    Süreç boyunca geri bildirim ve önerilerinizi bizimle paylaşarak sistemin gelişimine destek olabilirsiniz. Tüm üyelerimize başarılar dileriz!


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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