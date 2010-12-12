Office Belgelerine Web Apps ile Her Yerden Ulaşın

Türkçe dil destekli Microsoft Office Web Apps, tüm Office belgelerine hem web’den hem Hotmail’den hem Skydrive’dan hem de Facebook’tan erişme ve düzenleme olanağı sunuyor.



İçinde Türkiye’nin de bulunduğu 15 ülkede daha kullanıma açılan Microsoft Office Web Apps’in kullanılabildiği toplam ülke sayısı 26’ya yükseldi. Şimdiye kadar 20 milyon kişinin kullandığı uygulama, yeni eklenen ülkeler ile birlikte artık dünyadaki insanların üçte biri tarafından ulaşılabilir hale geldi.



Türkçe dil desteği ile gelen uygulama, Office programlarında hazırlanan dokümanları web üzerinden görüntüleyip, düzenleme imkanı sunuyor. Aynı zamanda kullanıcılar World, Excel ve PowerPoint belgelerine, 25 GB’lık ücretsiz depolama alanı sunan Windows Live SkyDrive ve e-posta servisi Hotmail üzerinden de erişebiliyor.

Böylece Türkiye’deki 25 milyon Hotmail kullanıcısı, bu uygulama ile Office dosyalarına e-posta hesapları üzerinden ulaşıp, düzenleyebiliyor.



Office Web Apps sayesinde bir belge üzerinde birden çok kişinin aynı anda düzenlemeler yapabildiğine dikkat çeken Microsoft Office İş Grubu Yöneticisi Onur Görür, “Web Apps ile Word, Excel ve PowerPoint programlarını yoğun kullanan kişilere, bilgisayarları yanlarında değilken bile belgelerini görüntüleme ve temel değişiklikleri yapma imkanı sunuyoruz. Amacımız, dünyanın en çok tercih edilen programlarından biri olan Microsoft Office ile Bilgisayar, Telefon ve Web’de en iyi üretkenlik deneyimini yaşatmak” dedi.

Hem PC Hem Web’den Erişim Kolaylığı

Microsoft Office programı yüklü olmayan bilgisayarlar üzerinden de Office Web Apps’e erişebilmek için sadece tarayıcı ve internet bağlantısı yeterli oluyor.



Microsoft Internet Explorer’ın yanı sıra diğer internet tarayıcıları tarafından da desteklenen uygulama sayesinde birden çok kullanıcı aynı dokümanı hem PC hem de web üzerinde, içerik ve format kaybı olmadan düzenleyebiliyor. Örneğin öğrenciler tek bir ödev üzerinde aynı anda birlikte çalışabiliyor ve üzerinde not alıp birbirleriyle paylaşabiliyorlar.



Skydrive hizmeti sayesinde ise verimlilik odaklı küçük işletmeler de birbirleri ile belgelerini kolaylıkla paylaşıp tek bir doküman üzerinde ortak çalışmalar yürütebiliyor.



Diğer taraftan kullanıcılar bu uygulama ile Office belgelerini direkt olarak Facebook içerisinde de görebiliyor. Bu sayede kullanıcılar farklı aygıtlar, ağlar ve platformlar üzerinden bilgiye daha kolay ulaşıp, paylaşabiliyor.



Web Apps hakkında daha fazla bilgi için www.office.com/webapps adresini ziyaret edebilir veya güncel bilgiler için Web Apps ekip blogunu takip edebilirsiniz. Ayrıca www.facebook.com/officewebapps adresindeki Web Apps için oluşturulmuş olan Facebook sayfasından sohbete de katılabilirsiniz.

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