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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ofis algısını binaların dışına taşıyan yeni nesil bilgisayar teknolojileri

    Ofis algısını binaların dışına taşıyan bu çözümler ne gibi kolaylıklar sağlıyor? Gelin, hep birlikte inceleyim…
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
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    Ofis algısını binaların dışına taşıyan yeni nesil bilgisayar teknolojileri
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    İlginizi Çekebilir Avatar HP yeni ZBook dizüstü modellerini duyurdu

    Gününün büyük bir kısmını ofis masasından uzakta geçiren bir beyaz yakalı için yüksek performans ve verimlilik sağlayacak her türlü teknolojik çözümün önemi yadsınamaz bir gerçek. Özellikle evden çalışmanın yoğunluk kazandığı bu son günlerde, bu teknolojilerin çok daha geniş kitlelere yayılması gerektiğini de fark etmiş olduk. Neyse ki ZCentral ve ZBook adı verilen yeni nesil bilgisayar teknolojileri; ilgili tüm çalışanların, ofis masalarında erişebildiği her hizmete ofis dışında da erişebilmelerine fırsat sunarak işlerin aksamadan ilerlemesini sağlıyor. Peki, ofis algısını binaların dışına taşıyan bu çözümler başka ne gibi kolaylıklar sağlıyor? Gelin, hep birlikte inceleyim…


    Yol savaşçıları için tasarlanan ZBook notebook’lar


    Kreatif profesyoneller, animatörler, araştırmacılar, ürün geliştiriciler ve diğer profesyoneller; daha üretken ve verimli olabilmek adına giderek artan oranda ofis dışındaki alanlarda çalışmayı tercih ediyorlar. Onlar için bilgisayarlarını götürebildikleri her alan ofis olarak kabul ediliyor. Bu kadar özgür bir çalışma ortamında hantal ve ekranı sürekli donan veya yavaşlayan bir bilgisayarın varlığını kabul etmek elbette mümkün değil. Normal ofis bilgisayarlarını sınırların ötesinde zorlayan kullanıcılar için geliştirilen ZBook notebook serisi, kolay taşınabilirliklerinin yanı sıra yüksek performans özellikleriyle de kullanıcılarına büyük kolaylık sağlıyor.

    Ofis algısını binaların dışına taşıyan yeni nesil bilgisayar teknolojileri
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    Üst seviyede güvenlik ve performans çözümleri


    Hareket halinde çalışan kullanıcılar için bağlantı kopması, verilerin kaybolması veya gerekli durumlarda ofis ağına bağlanamamak gibi durumlar oldukça can sıkıcı olabiliyor. Çoğunlukla emek ve zaman kaybına neden olan bu tip durumlar, son bağlanabilirlik ve güvenlik özellikleri sayesinde ZBook notebook serisinde yaşanmıyor. Yüksek performanslı Intel® işlemci ve grafik kartına sahip ZBook notebook’lar; Windows 10 Pro ile performanstan veya güvenlikten taviz vermeden istenilen her alanda çalışma imkanı sunuyor.

    Ofis algısını binaların dışına taşıyan yeni nesil bilgisayar teknolojileri
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    Ofis ağlarına güvenli ve hızlı bağlanma imkanı


    Ofisten bağımsız çalışan profesyonellerin, karmaşık iş akışları kapsamında ofis ağındaki büyük dosyalara erişirken ağ üzerinde eşgüdüm sağlanması maliyet açısından zorlayıcı ve zaman tüketen bir sürece neden olabiliyor. Bilgisayar gücünü tek bir noktada toplayan ve bu anlamda geliştirilmiş en üst teknoloji olan ZCentral; uzaktan kontrol edilebilen, mobil ve akıcı çalışma tarzını sunarak karmaşık ve yüksek performanslı iş akışlarının istenilen konumda hızlandırılmasını sağlıyor. Tüm bu yönleriyle kurumların esnek çalışma talebini karşılamayı amaçlayan bu sistem; maliyetleri düşürmenin yanı sıra, sınıfının en iyi veri güvenliğini sunmasıyla da dikkat çekiyor.  

    Ofis algısını binaların dışına taşıyan yeni nesil bilgisayar teknolojileri
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    Tasarım profesyonellerinin gözdesi


    Ağırlıklı olarak tasarım yapan profesyonellerin, çalışmalarından yüksek verim alabilmeleri için çok büyük dosyaları hızlı bir şekilde açabilmeleri ve birden fazla uygulamayı çalıştırabiliyor olmaları oldukça önemlidir. En son 8'inci nesil dört çekirdekli Intel® Core™ işlemciye sahip ZBook notebook’lar kullanıcılarına bu imkanı sunarken aynı zamanda ZCentral sayesinde istenilen konumdan ofis ağındaki karmaşık iş akışlarının yüksek performansla güvenli bir şekilde yönetilmesini de sağlar. Yeni nesil bilgisayar teknolojisi ZCentral; yeni ZCentral Remote Boost yazılımı VFX, simülasyon ve 3D’de yüksek performans sunarak tüm bu bağlantıların kolektif olarak yönetilmesinde etkin rol oynar. Windows, Linux ya da MacOS cihazlarında çalışabilen bu sistem; böylelikle kullanıcıların neredeyse tüm son nokta cihazlarından ve diledikleri yerlerden tasarımlar yapmalarına olanak tanır.

    ZBook Notebook’lar ile ilgili detaylı bilgi almak için tıklayınız

    Ofis algısını binaların dışına taşıyan yeni nesil bilgisayar teknolojileri
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