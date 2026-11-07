Ofis ve günlük kullanım için yeni başlangıç standardı: 100Hz monitörler

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Oynat Ofis ve günlük kullanımda 60 Hz ekranların yerini alan 100 Hz monitörler yeni standart haline geliyor. Uygun fiyatlı bu yeni modeller; masaüstünde pencere geçişlerinde, internette gezinmede ve video izlemede çok daha akıcı bir görüntü sunuyor. Casper, Samsung, MSI ve Dell gibi markaların farklı bütçelere hitap eden 21,5 ile 27 inç arası zengin seçenekleri pazarda öne çıkıyor. Yüksek bütçeler harcamadan çalışma konforunu artırmak isteyenler için bu ekranlar ideal bir seçenek sunuyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Yeni bir monitör alırken yüksek yenileme hızları her zaman cazip görünmeyebilir. Ancak 100 Hz monitör modelleri, standart 60 Hz ekranlara kıyasla daha akıcı görüntü sunarak ofis uygulamaları, internette gezinme, video izleme ve günlük bilgisayar kullanımı için iyi bir başlangıç noktası oluşturuyor. Özellikle uygun fiyatlı modellerde 100 Hz yenileme hızının yaygınlaşmasıyla birlikte kullanıcılar, yüksek bütçelere ihtiyaç duymadan daha akıcı bir ekran deneyimi elde edebiliyor. İşte farklı ekran boyutları ve kullanım ihtiyaçlarına göre öne çıkan 100 Hz monitör modelleri.

100 Hz monitör tercih ederken nelere dikkat edilmeli?

Monitör satın alırken yenileme hızı kadar ekran boyutu, panel türü ve çözünürlük de önemli. 100 Hz yenileme hızı, ekranın saniyede 100 kare gösterebilmesini sağlayarak özellikle masaüstünde pencere geçişleri, sayfa kaydırma ve animasyonlarda daha akıcı bir deneyim sunuyor. Bu nedenle yalnızca oyun oynamak isteyenler değil, gün içerisinde uzun süre bilgisayar başında çalışan kullanıcılar da bu yenileme hızından yararlanabiliyor.

Ofis ve günlük kullanım için Full HD çözünürlük çoğu kullanıcıya yeterli bir görüntü alanı sunarken IPS paneller geniş izleme açıları ve renk tutarlılığıyla öne çıkıyor. VA paneller ise genellikle daha yüksek kontrast oranlarıyla tercih ediliyor. Bunun yanında yükseklik ayarı, pivot desteği, HDMI ve DisplayPort gibi bağlantılar da monitörün kullanım kolaylığını doğrudan etkiliyor.

1️⃣ Casper Nirvana Monitör M.C238FVE

Tam Boyutta Gör Casper Nirvana M.C238FVE, ofis ve günlük bilgisayar kullanımı için geniş görüntü alanı ve 100 Hz yenileme hızını bir araya getiriyor. 23.8 inç boyutundaki Full HD VA paneli, 1920 x 1080 piksel çözünürlük sunarken 4000:1 kontrast oranıyla koyu ve açık alanlar arasındaki farkı belirginleştiriyor. 250 nit parlaklık değeri ve 178 derecelik izleme açıları da modelin temel görüntü özellikleri arasında.

Tasarım bölümünde, üç tarafı ince çerçeveli tasarımı, özellikle birden fazla monitörle çalışma alanı oluşturmak isteyen kullanıcılar açısından avantaj. 100 Hz yenileme hızı ve 5 ms tepki süresiyle gelen Casper Nirvana M.C238FVE, standart ofis uygulamalarının yanı sıra video izleme ve günlük kullanımda daha akıcı bir görüntü deneyimi sunuyor. AMD FreeSync ve NVIDIA G-Sync uyumluluğu, desteklenen sistemlerde görüntü yırtılmalarını azaltmaya yardımcı oluyor.

Ayrıca Anti-Flickering ve Low Blue Light teknolojileri de uzun süreli kullanımlarda göz konforunu destekliyor. Bağlantı tarafında HDMI, DisplayPort ve VGA girişleri bulunan monitörün standı sabit yapıda; yükseklik ve pivot ayarı bulunmuyor.

Teknik özellikler

Ekran Boyutu: 23.8 inç

Panel Türü: VA

Çözünürlük: 1920 x 1080 (Full HD)

Yenileme Hızı: 100 Hz

Parlaklık: 250 nit

Gecikme / Tepki Süresi: 5 ms

Senkronizasyon (VRR): AMD FreeSync ve NVIDIA G-Sync uyumluluğu

Pivot / Ergonomi: Sabit stand, VESA 75 x 75 mm

Bağlantı Portları: HDMI, DisplayPort, VGA

2️⃣ Casper Nirvana Monitör M.C215F-100 21.5"

Tam Boyutta Gör Casper Nirvana M.C215F-100, masa üzerinde fazla yer kaplamayan bir monitör arayan ve temel bilgisayar ihtiyaçlarını karşılayacak bir model tercih eden kullanıcıları hedefliyor. 21.5 inç VA paneliyle gelen monitör, 1920 x 1080 piksel Full HD çözünürlük sunuyor. 3000:1 kontrast oranı ve 250 nit parlaklık değeriyle desteklenen ekran, 178 derecelik yatay ve dikey izleme açılarına sahip. Üç tarafı ince çerçeveli tasarımı da daha sade bir çalışma alanı oluşturulmasına yardımcı oluyor.

100 Hz yenileme hızı ve 5 ms tepki süresi, Casper Nirvana M.C215F-100'ü yalnızca belge hazırlama ve internette gezinme gibi temel işler için değil, video izleme ve hafif oyun kullanımı için de değerlendirilebilir hale getiriyor. Anti-Flickering ve Low Blue Light teknolojileri uzun süreli kullanımlarda göz konforunu desteklerken HDMI ve VGA bağlantıları farklı bilgisayarlarla kullanım imkanı sağlıyor.

Teknik özellikler

Ekran Boyutu: 21.5 inç

Panel Türü: VA

Çözünürlük: 1920 x 1080 (Full HD)

Yenileme Hızı: 100 Hz

Parlaklık: 250 nit

Gecikme / Tepki Süresi: 5 ms

Senkronizasyon (VRR): Resmî teknik özelliklerde belirtilmiyor

Pivot / Ergonomi: Sabit stand, VESA 75 x 75 mm

Bağlantı Portları: HDMI, VGA

3️⃣ Samsung S3 LS24F330EAUXUF 24"

Tam Boyutta Gör Samsung S3 LS24F330EAUXUF, ofis ve günlük kullanım için temel görüntü özelliklerini bir araya getiren 100 Hz monitör modellerinden biri. 24 inç sınıfındaki VA paneli, 1920 x 1080 piksel Full HD çözünürlük sunuyor. 3000:1 statik kontrast oranı, özellikle koyu sahnelerde daha belirgin tonlar elde edilmesine yardımcı olurken 250 nit parlaklık değeri standart iç mekan kullanımı için tasarlanmış. 178 derecelik izleme açıları da ekrana farklı konumlardan bakıldığında görüntü tutarlılığını korumayı amaçlıyor.

100 Hz yenileme hızı ve 5 ms GtG tepki süresiyle gelen model, masaüstünde gezinme, belge düzenleme ve video izleme gibi işlemlerde 60 Hz ekranlara kıyasla daha akıcı bir deneyim sunuyor. Samsung'un Eye Saver Mode ve Flicker Free özellikleri de uzun süreli ekran kullanımında göz konforunu destekliyor. Monitörün standında eğim ayarı bulunurken yükseklik ve pivot ayarı sunulmuyor. Bağlantı seçenekleri ise bir HDMI 1.4 ve bir VGA girişinden oluşuyor.

Teknik özellikler

Ekran Boyutu: 24 inç sınıfı (23.8 inç görüntü alanı)

Panel Türü: VA

Çözünürlük: 1920 x 1080 (Full HD)

Yenileme Hızı: 100 Hz

Parlaklık: 250 nit

Gecikme / Tepki Süresi: 5 ms GtG

Senkronizasyon (VRR): Resmî teknik özelliklerde belirtilmiyor

Pivot / Ergonomi: Eğim ayarı, VESA 100 x 100 mm

Bağlantı Portları: 1x HDMI 1.4, 1x VGA

4️⃣ MSI PRO MP273A 27"

Tam Boyutta Gör MSI PRO MP273A, daha büyük ekran alanına ihtiyaç duyan ofis kullanıcıları için değerlendirilebilecek 27 inç monitörlerden biri. Full HD çözünürlüklü IPS panel kullanan model, 178 derecelik izleme açıları ve 1000:1 kontrast oranıyla geliyor. 300 nit parlaklık değeri, farklı aydınlatma koşullarında ekranın rahatça takip edilmesine yardımcı oluyor. Özellikle aynı anda birden fazla pencereyle çalışan, elektronik tablolar hazırlayan veya geniş bir masaüstü alanına ihtiyaç duyan kullanıcılar için ekran boyutu avantaj sağlayabiliyor.

100 Hz yenileme hızı, 1 ms MPRT ve 4 ms GtG tepki süresiyle gelen MSI PRO MP273A, günlük kullanımın yanında temel oyun ihtiyaçlarına da cevap verebiliyor. Adaptive-Sync desteği, uyumlu sistemlerde görüntü yırtılmalarını azaltmaya yardımcı oluyor. Monitörün eğim ayarı -5 ile 20 derece arasında değişirken yükseklik ve pivot ayarı bulunmuyor. Bağlantı tarafında HDMI 1.4b, DisplayPort 1.2a ve VGA girişlerinin yanı sıra iki adet 3W dahili hoparlör de yer alıyor.

Teknik özellikler

Ekran Boyutu: 27 inç

Panel Türü: IPS

Çözünürlük: 1920 x 1080 (Full HD)

Yenileme Hızı: 100 Hz

Parlaklık: 300 nit

Gecikme / Tepki Süresi: 1 ms MPRT / 4 ms GtG

Senkronizasyon (VRR): Adaptive-Sync

Pivot / Ergonomi: -5° ile 20° arasında eğim ayarı, VESA 75 x 75 mm

Bağlantı Portları: 1x HDMI 1.4b, 1x DisplayPort 1.2a, 1x VGA, ses girişi

5️⃣ Dell P2425H 23.8"

Tam Boyutta Gör Dell P2425H, özellikle uzun saatler boyunca bilgisayar başında çalışan ve ergonomi özelliklerine önem veren kullanıcılar için öne çıkan ofis monitörlerinden biri. 23.8 inç boyutundaki IPS paneli, 1920 x 1080 piksel Full HD çözünürlük ve 100 Hz yenileme hızı sunuyor. 250 nit parlaklık, 1500:1 kontrast oranı ve yüzde 99 sRGB renk kapsamı bulunan model, belge düzenleme, internet kullanımı ve temel görsel çalışmalar için yeterli görüntü özellikleri sağlıyor. 5 ms GtG tepki süresi de hızlı modda kullanılabiliyor.

Dell P2425H'nin en önemli avantajlarından biri ergonomik standı. Monitörün yüksekliği 150 mm'ye kadar ayarlanabiliyor; ayrıca eğim, sağa-sola döndürme ve pivot desteği bulunuyor. Bu sayede ekranı dikey konumda kullanmak veya farklı oturma pozisyonlarına göre ayarlamak mümkün. Bağlantı tarafında HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 ve VGA girişlerine ek olarak USB 3.2 Gen 1 bağlantıları ve 15W güç aktarımı sunan USB-C portu yer alıyor. Özellikle çevre birimlerini doğrudan monitöre bağlamak isteyen kullanıcılar için USB merkezi avantaj sağlıyor.

Teknik özellikler

Ekran Boyutu: 23.8 inç

Panel Türü: IPS

Çözünürlük: 1920 x 1080 (Full HD)

Yenileme Hızı: 100 Hz

Parlaklık: 250 nit

Gecikme / Tepki Süresi: 5 ms GtG (Fast), 8 ms GtG (Normal)

Senkronizasyon (VRR): Resmî teknik özelliklerde belirtilmiyor

Pivot / Ergonomi: 150 mm yükseklik, eğim, sağa-sola döndürme ve pivot

Bağlantı Portları: HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, VGA, USB-B upstream, 3x USB-A, 1x USB-C (15W)

6️⃣ HP Series 5 527da 27"

Tam Boyutta Gör HP Series 5 527da, geniş ekran alanı ve renk kapsamını ön planda tutan ofis monitörlerinden biri. 27 inç IPS paneliyle gelen model, Full HD çözünürlük ve 100 Hz yenileme hızı sunuyor. 300 nit parlaklık ve 1500:1 kontrast oranı bulunan ekran, yüzde 99 sRGB renk kapsamıyla da destekleniyor. Bu özellikler, günlük ofis uygulamalarının yanı sıra fotoğraf görüntüleme, sunum hazırlama ve temel görsel düzenleme işlemlerinde de kullanılabilecek bir görüntü deneyimi sağlıyor.

5 ms GtG tepki süresine sahip HP Series 5 527da, ergonomi tarafında yükseklik ve eğim ayarı sunuyor. Standın yüksekliği 100 mm'ye kadar değiştirilebiliyor. Pivot ve sağa-sola döndürme desteği bulunmayan modelde HP Eye Ease teknolojisi, düşük mavi ışık seviyeleriyle uzun süreli kullanımlarda göz konforunu destekliyor. Bağlantı seçenekleri arasında iki HDMI 1.4 girişi, VGA ve 3.5 mm ses bağlantıları yer alıyor. Ayrıca iki adet 2W dahili hoparlör de monitörün sunduğu ek özellikler arasında.

Teknik özellikler

Ekran Boyutu: 27 inç

Panel Türü: IPS

Çözünürlük: 1920 x 1080 (Full HD)

Yenileme Hızı: 100 Hz

Parlaklık: 300 nit

Gecikme / Tepki Süresi: 5 ms GtG (Overdrive)

Senkronizasyon (VRR): Resmî teknik özelliklerde belirtilmiyor

Pivot / Ergonomi: 100 mm yükseklik ve eğim ayarı

Bağlantı Portları: 2x HDMI 1.4, VGA, 3.5 mm ses girişi ve çıkışı

7️⃣ Lenovo L24i-4A 23.8"

Tam Boyutta Gör Lenovo L24i-4A, sade tasarımı ve IPS paneliyle ev ve ofis kullanımı için değerlendirilebilecek 23.8 inç monitörlerden biri. 1920 x 1080 piksel Full HD çözünürlük sunan model, 100 Hz yenileme hızıyla standart 60 Hz ekranlara kıyasla daha akıcı bir masaüstü deneyimi sağlıyor. 250 nit parlaklık ve 1500:1 kontrast oranıyla gelen ekran, yüzde 99 sRGB renk kapsamına sahip. Bu özellikler belge hazırlama, internet kullanımı ve video izleme gibi günlük ihtiyaçların yanında temel renk düzenleme işlemlerine de imkan tanıyor.

Lenovo L24i-4A, 1 ms MPRT tepki süresi ve 4 ms Extreme Mode GtG değeriyle geliyor. Dahili iki adet 3W hoparlör, harici ses sistemi kullanmak istemeyenler için ek kolaylık sağlıyor. Standında yalnızca -5 ile 22 derece arasında eğim ayarı bulunurken yükseklik ve pivot desteği sunulmuyor. Bağlantı seçenekleri ise HDMI 1.4, VGA ve 3.5 mm ses çıkışından oluşuyor. Ayrıca TÜV düşük mavi ışık ve Eyesafe 2.0 gibi göz konforu özellikleri de modelin öne çıkan tarafları arasında.

Teknik özellikler

Ekran Boyutu: 23.8 inç

Panel Türü: IPS

Çözünürlük: 1920 x 1080 (Full HD)

Yenileme Hızı: 100 Hz

Parlaklık: 250 nit

Gecikme / Tepki Süresi: 1 ms MPRT / 4 ms GtG (Extreme Mode)

Senkronizasyon (VRR): Resmî teknik özelliklerde belirtilmiyor

Pivot / Ergonomi: -5° ile 22° arasında eğim ayarı, VESA desteği

Bağlantı Portları: 1x HDMI 1.4, 1x VGA, 3.5 mm ses çıkışı

8️⃣ ViewSonic VA270-H-2 27"

Tam Boyutta Gör ViewSonic VA270-H-2, geniş ekran alanı ve IPS panel özelliklerini bir araya getiren 100 Hz monitör seçeneklerinden biri. 27 inç boyutundaki ekranı, 1920 x 1080 piksel Full HD çözünürlük sunuyor. 300 nit parlaklık ve 1000:1 kontrast oranına sahip model, 178 derecelik izleme açılarıyla farklı konumlardan görüntüleme sırasında renk ve parlaklık tutarlılığını korumayı amaçlıyor. Bu özellikler özellikle geniş ekran üzerinde belge düzenleyen, aynı anda birden fazla pencere kullanan ve video izleyen kullanıcılar için avantaj sağlıyor.

100 Hz yenileme hızı ve 1 ms MPRT tepki süresiyle gelen ViewSonic VA270-H-2, günlük kullanımın yanında hafif oyun ihtiyaçlarına da cevap verebiliyor. Değişken yenileme hızı desteği, uyumlu sistemlerde görüntü yırtılması ve takılmaların azaltılmasına yardımcı oluyor. Eye ProTech, titreşimsiz ekran ve mavi ışık filtresi gibi özellikler de uzun süreli kullanımı destekliyor. Stand üzerinden -3 ile 20 derece arasında eğim ayarı yapılabiliyor. Bağlantı tarafında HDMI 1.4 ve VGA girişleri bulunurken yükseklik ve pivot ayarı sunulmuyor.

Teknik özellikler

Ekran Boyutu: 27 inç

Panel Türü: SuperClear IPS

Çözünürlük: 1920 x 1080 (Full HD)

Yenileme Hızı: 100 Hz

Parlaklık: 300 nit

Gecikme / Tepki Süresi: 1 ms MPRT

Senkronizasyon (VRR): Değişken yenileme hızı desteği

Pivot / Ergonomi: -3° ile 20° arasında eğim ayarı, VESA 100 x 100 mm

Bağlantı Portları: 1x HDMI 1.4, 1x VGA

9️⃣ LG 24U421A-B 23.8"

Tam Boyutta Gör LG 24U421A-B, günlük kullanım ve ofis ihtiyaçlarını kavisli ekran tasarımıyla bir araya getiren 100 Hz monitör modellerinden biri. 23.8 inç boyutundaki VA paneli, 1500R kavis oranı ve Full HD çözünürlükle geliyor. 250 nit parlaklık ve yüzde 99 sRGB renk kapsamı sunan ekran, 1250:1 tipik kontrast oranıyla destekleniyor. Kavisli yapısı, özellikle ekrana yakın oturan kullanıcılar için daha çevreleyici bir görüntü deneyimi oluşturmayı amaçlıyor.

100 Hz yenileme hızı ve 5 ms GtG tepki süresine sahip model, belge düzenleme, internette gezinme ve video izleme gibi günlük işlemlerde akıcı görüntüler sunuyor. LG'nin Reader Mode ve Flicker Safe özellikleri uzun süreli kullanımlarda göz konforunu desteklerken USB-C bağlantısı da önemli bir avantaj oluşturuyor. 15W güç aktarımı sunan USB-C portu üzerinden uyumlu cihazlara düşük seviyede güç sağlanabiliyor. Standında -5 ile 20 derece arasında eğim ayarı bulunurken yükseklik ve pivot desteği yer almıyor.

Teknik özellikler

Ekran Boyutu: 23.8 inç

Panel Türü: VA, 1500R kavisli

Çözünürlük: 1920 x 1080 (Full HD)

Yenileme Hızı: 100 Hz

Parlaklık: 250 nit

Gecikme / Tepki Süresi: 5 ms GtG

Senkronizasyon (VRR): Resmî teknik özelliklerde belirtilmiyor

Pivot / Ergonomi: -5° ile 20° arasında eğim ayarı, VESA 100 x 100 mm

Bağlantı Portları: 1x USB-C (15W güç aktarımı), kulaklık çıkışı,

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Ofis ve günlük kullanım için en iyi 100 Hz monitörler

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