Ofis ve günlük kullanım için yeni başlangıç standardı: 100Hz monitörler

Yapay Zeka Özeti:
- Ofis ve günlük kullanımda 60 Hz ekranların yerini alan 100 Hz monitörler yeni standart haline geliyor. Uygun fiyatlı bu yeni modeller; masaüstünde pencere geçişlerinde, internette gezinmede ve video izlemede çok daha akıcı bir görüntü sunuyor. Casper, Samsung, MSI ve Dell gibi markaların farklı bütçelere hitap eden 21,5 ile 27 inç arası zengin seçenekleri pazarda öne çıkıyor. Yüksek bütçeler harcamadan çalışma konforunu artırmak isteyenler için bu ekranlar ideal bir seçenek sunuyor.
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Yeni bir monitör alırken yüksek yenileme hızları her zaman cazip görünmeyebilir. Ancak 100 Hz monitör modelleri, standart 60 Hz ekranlara kıyasla daha akıcı görüntü sunarak ofis uygulamaları, internette gezinme, video izleme ve günlük bilgisayar kullanımı için iyi bir başlangıç noktası oluşturuyor. Özellikle uygun fiyatlı modellerde 100 Hz yenileme hızının yaygınlaşmasıyla birlikte kullanıcılar, yüksek bütçelere ihtiyaç duymadan daha akıcı bir ekran deneyimi elde edebiliyor. İşte farklı ekran boyutları ve kullanım ihtiyaçlarına göre öne çıkan 100 Hz monitör modelleri.
|Marka-Model🖥️
|Fiyat🏷️
|Casper Nirvana Monitör M.C238FVE 23.8"
|4.999 TL
|Casper Nirvana Monitör M.C215F-100 21.5"
|4.399 TL
|Samsung S3 LS24F330EAUXUF 24"
|4.999 TL
|MSI PRO MP273A 27"
|6.599 TL
|Dell P2425H 23.8"
|7.800 TL
|HP Series 5 527da 27"
|8.500 TL
|Lenovo L24i-4A 23.8"
|7.500 TL
|ViewSonic VA270-H-2 27"
|5.089 TL
|LG 24U421A-B 23.8"
|5.500 TL
100 Hz monitör tercih ederken nelere dikkat edilmeli?
Monitör satın alırken yenileme hızı kadar ekran boyutu, panel türü ve çözünürlük de önemli. 100 Hz yenileme hızı, ekranın saniyede 100 kare gösterebilmesini sağlayarak özellikle masaüstünde pencere geçişleri, sayfa kaydırma ve animasyonlarda daha akıcı bir deneyim sunuyor. Bu nedenle yalnızca oyun oynamak isteyenler değil, gün içerisinde uzun süre bilgisayar başında çalışan kullanıcılar da bu yenileme hızından yararlanabiliyor.
Ofis ve günlük kullanım için Full HD çözünürlük çoğu kullanıcıya yeterli bir görüntü alanı sunarken IPS paneller geniş izleme açıları ve renk tutarlılığıyla öne çıkıyor. VA paneller ise genellikle daha yüksek kontrast oranlarıyla tercih ediliyor. Bunun yanında yükseklik ayarı, pivot desteği, HDMI ve DisplayPort gibi bağlantılar da monitörün kullanım kolaylığını doğrudan etkiliyor.
1️⃣ Casper Nirvana Monitör M.C238FVE
Tasarım bölümünde, üç tarafı ince çerçeveli tasarımı, özellikle birden fazla monitörle çalışma alanı oluşturmak isteyen kullanıcılar açısından avantaj. 100 Hz yenileme hızı ve 5 ms tepki süresiyle gelen Casper Nirvana M.C238FVE, standart ofis uygulamalarının yanı sıra video izleme ve günlük kullanımda daha akıcı bir görüntü deneyimi sunuyor. AMD FreeSync ve NVIDIA G-Sync uyumluluğu, desteklenen sistemlerde görüntü yırtılmalarını azaltmaya yardımcı oluyor.
Ayrıca Anti-Flickering ve Low Blue Light teknolojileri de uzun süreli kullanımlarda göz konforunu destekliyor. Bağlantı tarafında HDMI, DisplayPort ve VGA girişleri bulunan monitörün standı sabit yapıda; yükseklik ve pivot ayarı bulunmuyor.
Teknik özellikler
- Ekran Boyutu: 23.8 inç
- Panel Türü: VA
- Çözünürlük: 1920 x 1080 (Full HD)
- Yenileme Hızı: 100 Hz
- Parlaklık: 250 nit
- Gecikme / Tepki Süresi: 5 ms
- Senkronizasyon (VRR): AMD FreeSync ve NVIDIA G-Sync uyumluluğu
- Pivot / Ergonomi: Sabit stand, VESA 75 x 75 mm
- Bağlantı Portları: HDMI, DisplayPort, VGA
2️⃣ Casper Nirvana Monitör M.C215F-100 21.5"
100 Hz yenileme hızı ve 5 ms tepki süresi, Casper Nirvana M.C215F-100'ü yalnızca belge hazırlama ve internette gezinme gibi temel işler için değil, video izleme ve hafif oyun kullanımı için de değerlendirilebilir hale getiriyor. Anti-Flickering ve Low Blue Light teknolojileri uzun süreli kullanımlarda göz konforunu desteklerken HDMI ve VGA bağlantıları farklı bilgisayarlarla kullanım imkanı sağlıyor.
Teknik özellikler
- Ekran Boyutu: 21.5 inç
- Panel Türü: VA
- Çözünürlük: 1920 x 1080 (Full HD)
- Yenileme Hızı: 100 Hz
- Parlaklık: 250 nit
- Gecikme / Tepki Süresi: 5 ms
- Senkronizasyon (VRR): Resmî teknik özelliklerde belirtilmiyor
- Pivot / Ergonomi: Sabit stand, VESA 75 x 75 mm
- Bağlantı Portları: HDMI, VGA
3️⃣ Samsung S3 LS24F330EAUXUF 24"
100 Hz yenileme hızı ve 5 ms GtG tepki süresiyle gelen model, masaüstünde gezinme, belge düzenleme ve video izleme gibi işlemlerde 60 Hz ekranlara kıyasla daha akıcı bir deneyim sunuyor. Samsung'un Eye Saver Mode ve Flicker Free özellikleri de uzun süreli ekran kullanımında göz konforunu destekliyor. Monitörün standında eğim ayarı bulunurken yükseklik ve pivot ayarı sunulmuyor. Bağlantı seçenekleri ise bir HDMI 1.4 ve bir VGA girişinden oluşuyor.
Teknik özellikler
- Ekran Boyutu: 24 inç sınıfı (23.8 inç görüntü alanı)
- Panel Türü: VA
- Çözünürlük: 1920 x 1080 (Full HD)
- Yenileme Hızı: 100 Hz
- Parlaklık: 250 nit
- Gecikme / Tepki Süresi: 5 ms GtG
- Senkronizasyon (VRR): Resmî teknik özelliklerde belirtilmiyor
- Pivot / Ergonomi: Eğim ayarı, VESA 100 x 100 mm
- Bağlantı Portları: 1x HDMI 1.4, 1x VGA
4️⃣ MSI PRO MP273A 27"
100 Hz yenileme hızı, 1 ms MPRT ve 4 ms GtG tepki süresiyle gelen MSI PRO MP273A, günlük kullanımın yanında temel oyun ihtiyaçlarına da cevap verebiliyor. Adaptive-Sync desteği, uyumlu sistemlerde görüntü yırtılmalarını azaltmaya yardımcı oluyor. Monitörün eğim ayarı -5 ile 20 derece arasında değişirken yükseklik ve pivot ayarı bulunmuyor. Bağlantı tarafında HDMI 1.4b, DisplayPort 1.2a ve VGA girişlerinin yanı sıra iki adet 3W dahili hoparlör de yer alıyor.
Teknik özellikler
- Ekran Boyutu: 27 inç
- Panel Türü: IPS
- Çözünürlük: 1920 x 1080 (Full HD)
- Yenileme Hızı: 100 Hz
- Parlaklık: 300 nit
- Gecikme / Tepki Süresi: 1 ms MPRT / 4 ms GtG
- Senkronizasyon (VRR): Adaptive-Sync
- Pivot / Ergonomi: -5° ile 20° arasında eğim ayarı, VESA 75 x 75 mm
- Bağlantı Portları: 1x HDMI 1.4b, 1x DisplayPort 1.2a, 1x VGA, ses girişi
5️⃣ Dell P2425H 23.8"
Dell P2425H'nin en önemli avantajlarından biri ergonomik standı. Monitörün yüksekliği 150 mm'ye kadar ayarlanabiliyor; ayrıca eğim, sağa-sola döndürme ve pivot desteği bulunuyor. Bu sayede ekranı dikey konumda kullanmak veya farklı oturma pozisyonlarına göre ayarlamak mümkün. Bağlantı tarafında HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 ve VGA girişlerine ek olarak USB 3.2 Gen 1 bağlantıları ve 15W güç aktarımı sunan USB-C portu yer alıyor. Özellikle çevre birimlerini doğrudan monitöre bağlamak isteyen kullanıcılar için USB merkezi avantaj sağlıyor.
Teknik özellikler
- Ekran Boyutu: 23.8 inç
- Panel Türü: IPS
- Çözünürlük: 1920 x 1080 (Full HD)
- Yenileme Hızı: 100 Hz
- Parlaklık: 250 nit
- Gecikme / Tepki Süresi: 5 ms GtG (Fast), 8 ms GtG (Normal)
- Senkronizasyon (VRR): Resmî teknik özelliklerde belirtilmiyor
- Pivot / Ergonomi: 150 mm yükseklik, eğim, sağa-sola döndürme ve pivot
- Bağlantı Portları: HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, VGA, USB-B upstream, 3x USB-A, 1x USB-C (15W)
6️⃣ HP Series 5 527da 27"
5 ms GtG tepki süresine sahip HP Series 5 527da, ergonomi tarafında yükseklik ve eğim ayarı sunuyor. Standın yüksekliği 100 mm'ye kadar değiştirilebiliyor. Pivot ve sağa-sola döndürme desteği bulunmayan modelde HP Eye Ease teknolojisi, düşük mavi ışık seviyeleriyle uzun süreli kullanımlarda göz konforunu destekliyor. Bağlantı seçenekleri arasında iki HDMI 1.4 girişi, VGA ve 3.5 mm ses bağlantıları yer alıyor. Ayrıca iki adet 2W dahili hoparlör de monitörün sunduğu ek özellikler arasında.
Teknik özellikler
- Ekran Boyutu: 27 inç
- Panel Türü: IPS
- Çözünürlük: 1920 x 1080 (Full HD)
- Yenileme Hızı: 100 Hz
- Parlaklık: 300 nit
- Gecikme / Tepki Süresi: 5 ms GtG (Overdrive)
- Senkronizasyon (VRR): Resmî teknik özelliklerde belirtilmiyor
- Pivot / Ergonomi: 100 mm yükseklik ve eğim ayarı
- Bağlantı Portları: 2x HDMI 1.4, VGA, 3.5 mm ses girişi ve çıkışı
7️⃣ Lenovo L24i-4A 23.8"
Lenovo L24i-4A, 1 ms MPRT tepki süresi ve 4 ms Extreme Mode GtG değeriyle geliyor. Dahili iki adet 3W hoparlör, harici ses sistemi kullanmak istemeyenler için ek kolaylık sağlıyor. Standında yalnızca -5 ile 22 derece arasında eğim ayarı bulunurken yükseklik ve pivot desteği sunulmuyor. Bağlantı seçenekleri ise HDMI 1.4, VGA ve 3.5 mm ses çıkışından oluşuyor. Ayrıca TÜV düşük mavi ışık ve Eyesafe 2.0 gibi göz konforu özellikleri de modelin öne çıkan tarafları arasında.
Teknik özellikler
- Ekran Boyutu: 23.8 inç
- Panel Türü: IPS
- Çözünürlük: 1920 x 1080 (Full HD)
- Yenileme Hızı: 100 Hz
- Parlaklık: 250 nit
- Gecikme / Tepki Süresi: 1 ms MPRT / 4 ms GtG (Extreme Mode)
- Senkronizasyon (VRR): Resmî teknik özelliklerde belirtilmiyor
- Pivot / Ergonomi: -5° ile 22° arasında eğim ayarı, VESA desteği
- Bağlantı Portları: 1x HDMI 1.4, 1x VGA, 3.5 mm ses çıkışı
8️⃣ ViewSonic VA270-H-2 27"
100 Hz yenileme hızı ve 1 ms MPRT tepki süresiyle gelen ViewSonic VA270-H-2, günlük kullanımın yanında hafif oyun ihtiyaçlarına da cevap verebiliyor. Değişken yenileme hızı desteği, uyumlu sistemlerde görüntü yırtılması ve takılmaların azaltılmasına yardımcı oluyor. Eye ProTech, titreşimsiz ekran ve mavi ışık filtresi gibi özellikler de uzun süreli kullanımı destekliyor. Stand üzerinden -3 ile 20 derece arasında eğim ayarı yapılabiliyor. Bağlantı tarafında HDMI 1.4 ve VGA girişleri bulunurken yükseklik ve pivot ayarı sunulmuyor.
Teknik özellikler
- Ekran Boyutu: 27 inç
- Panel Türü: SuperClear IPS
- Çözünürlük: 1920 x 1080 (Full HD)
- Yenileme Hızı: 100 Hz
- Parlaklık: 300 nit
- Gecikme / Tepki Süresi: 1 ms MPRT
- Senkronizasyon (VRR): Değişken yenileme hızı desteği
- Pivot / Ergonomi: -3° ile 20° arasında eğim ayarı, VESA 100 x 100 mm
- Bağlantı Portları: 1x HDMI 1.4, 1x VGA
9️⃣ LG 24U421A-B 23.8"
100 Hz yenileme hızı ve 5 ms GtG tepki süresine sahip model, belge düzenleme, internette gezinme ve video izleme gibi günlük işlemlerde akıcı görüntüler sunuyor. LG'nin Reader Mode ve Flicker Safe özellikleri uzun süreli kullanımlarda göz konforunu desteklerken USB-C bağlantısı da önemli bir avantaj oluşturuyor. 15W güç aktarımı sunan USB-C portu üzerinden uyumlu cihazlara düşük seviyede güç sağlanabiliyor. Standında -5 ile 20 derece arasında eğim ayarı bulunurken yükseklik ve pivot desteği yer almıyor.
Teknik özellikler
- Ekran Boyutu: 23.8 inç
- Panel Türü: VA, 1500R kavisli
- Çözünürlük: 1920 x 1080 (Full HD)
- Yenileme Hızı: 100 Hz
- Parlaklık: 250 nit
- Gecikme / Tepki Süresi: 5 ms GtG
- Senkronizasyon (VRR): Resmî teknik özelliklerde belirtilmiyor
- Pivot / Ergonomi: -5° ile 20° arasında eğim ayarı, VESA 100 x 100 mm
- Bağlantı Portları: 1x USB-C (15W güç aktarımı), kulaklık çıkışı,