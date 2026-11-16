Ofis ve kurumsal çalışma alanları için en iyi All in One PC modelleri

Hepsi bir arada bilgisayarlar, aile kullanımı için harika seçenek olmakla birlikte ofis ve kurumsal çalışma ortamlarında da sıkça görülür. All in One PC modelleri, bütünleşik tasarımları sayesinde ekran, güç ve çevre birimi kablolarının yarattığı karmaşadan kurtarır. Ancak bu cihazlar genellikle dizüstü bilgisayarlar ya da mini PC ile monitör ikilisine kıyasla daha pahalıdır. Ayrıca All In One masaüstü bilgisayarlar için yükseltme seçenekleri sınırlıdır ve onarılabilirlikleri daha düşüktür; bu nedenle en baştan doğru modeli seçmek büyük önem taşır. Peki, 2026’da hangi All in One PC’yi tavsiye edersiniz? dediğinizi duyar gibiyiz. İşte All in One bilgisayar fiyatları ile birlikte en beğenilen AIO bilgisayar modelleri 👇🏻
|Marka/Model 💯
|Fiyat 🏷️
|Casper Nirvana AIO A970 All In One PC (A97.210H-AQ00A-V-G)
|63.975 TL
|Casper Nirvana AIO A900 All In One PC (A90.1362-DQ00A-V-S)
|84.038 TL
|Apple iMac 24 inç M6
|147.998 TL
|Dell Pro 24 All-in-One Plus (QB24250)
|115.129 TL
|Lenovo IdeaCentre AIO 27IRH9 (F0HM0046TR)
|65.999 TL
|HP Omnistudio (24-CV0003NT D61ZNEA)
|68.999 TL
|MSI MODERN AM273QP AI (1UM-419XEU)
|77.299 TL
|ASUS ExpertCenter P400 AiO (P440VAK-C38512W0D)
|40.299 TL
|Lenovo ThinkCentre Neo 50A (12SC000QTR)
|51.999 TL
|HP ProOne 240 G10 (D1BC2ET)
|60.818 TL
|MSI PRO AP272P (14M-868XEU)
|60.899 TL
1️⃣ Casper Nirvana AIO A970 All In One PC (A97.210H-AQ00A-V-G)
Intel Core 5 210H işlemci, 12GB RAM ve 1TB SSD, ofis uygulamaları, belge düzenleme ve çoklu görevler için bir araya geliyor. Windows 11 Home Single Language işletim sistemiyle sunulması da kurulumu kolaylaştırıyor. 27 inç QHD IPS ekran, tabloları incelemek, sunum hazırlamak ve pencereleri yan yana kullanmak için ferah bir alan sağlıyor. Ayarlanabilir pivot standıyla ekranı 90 derece döndürebiliyor, yüksekliğini 120 mm değiştirebiliyor, görüş açısını çalışma düzeninize göre ayarlayabiliyorsunuz.
Gizlenebilir 3.1MP kamera, online toplantılarda net görüşme yapmanıza olanak tanırken, Dolby Audio destekli çift hoparlör ses deneyimini tamamlıyor. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ve USB Type-C bağlantıları çevre birimlerini kullanmayı kolaylaştırıyor. Kablolu klavye ve mouse da birlikte geliyor.
Casper Nirvana A970 All in One PC, evden çalışanlar, ofis kullanıcıları ve ayrı kasa için yer ayırmadan büyük ekranlı bilgisayar isteyenler için yerli marka alternatifleri arasında öne çıkıyor.
- İşlemci: Intel Core 5 210H - Series 2
- İşletim sistemi: Windows 11 Home Single Language
- Bellek: 12GB DDR5 4800 MHz RAM (64GB'a kadar artırılabilir)
- Depolama: 1TB M.2 PCIe 4.0 SSD
- Ekran: 27 inç QHD IPS
- Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2
- Portlar: 1x USB 3.2 Type-A, 1x USB 3.2 Type-C
- Kamera: Gizlenebilir 3.1MP, 1080p FHD+
- Hoparlör: 2x 3W stereo, Dolby Audio
- Boyutlar: 613 x 225 x 363 mm
- Ağırlık: 7 kg
2️⃣ Casper Nirvana AIO A900 All In One PC (A90.1362-DQ00A-V-S)
23.8 inç Full HD IPS ekran, e-postalarınızı takip ederken, tablolar üzerinde çalışırken ve online toplantılara katılırken rahat kullanım alanı sağlıyor. 90 derece dönebilen ve 120 mm yükseklik ayarı sunan pivot stand, uzun belgeleri dikey görüntülemenize ve ekranı oturma düzeninize göre konumlandırmanıza olanak tanıyor.
Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ve USB Type-C bağlantısı, çevre birimlerini kullanmayı kolaylaştırıyor. Gizlenebilir kamera ve Dolby Audio destekli 2 adet 3W stereo hoparlörler, görüntülü görüşmelere eşlik ediyor. Windows 11 Home Single Language, kablolu klavye mouse ile gelmesiyle doğrudan kullanıma hazır. Mat siyah tasarımı da çalışma masasına oldukça şık bir görünüm kazandırıyor.
Casper Nirvana A900 All in One PC, yoğun ofis işleriyle uğraşan, evden çalışan ve yüksek bellek kapasitesini kompakt masaüstü tasarımında isteyen kullanıcılar için öne çıkıyor.
- İşlemci: 13. Nesil Intel Core i7 13620H
- İşletim sistemi: Windows 11 Home Single Language
- Bellek: 32GB DDR5 4800 MHz RAM (64GB'a kadar artırılabilir)
- Depolama: 1TB M.2 PCIe 4.0 SSD
- Ekran: 23.8 inç FHD IPS
- Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2
- Portlar: 1x USB 3.2 Type-A, 1x USB 3.2 Type-C
- Kamera: Gizlenebilir 2.1MP HD 720p
- Hoparlör: 2x 3W stereo, Dolby Audio
- Boyutlar: 540.3 x 230 x 521 mm
- Ağırlık: 7.2 kg
3️⃣ Apple iMac 24 inç M6
24 inç 4.5K Retina ekran, 500 nit parlaklığı ve P3 geniş renk yelpazesiyle etkileyici görüntü sunuyor. Yedi renk seçeneği, çalışma alanını kişiselleştirmeyi kolaylaştırıyor. 12MP Center Stage kamera, görüntülü görüşmelerde kadrajı kullanıcıya göre ayarlıyor. Altı hoparlörlü ses sistemi, Dolby Atmos destekli Uzamsal Ses ve stüdyo kalitesindeki üçlü mikrofon dizilimi, toplantı ve eğlence deneyimini tamamlıyor.
Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ve yapılandırmaya bağlı olarak dört adede kadar Thunderbolt 4 bağlantısı, aksesuarlarla çalışmayı kolaylaştırıyor. macOS 27 ve Apple Intelligence özellikleri de üretkenlik araçlarını bir araya getiriyor.
Apple iMac, Apple ekosistemini masaüstüne taşımak isteyenler, içerik üreticileri ve şık, bütünleşik bir çalışma sistemi arayan küçük işletmeler için değerlendirilebilecek bir All in One bilgisayar modeli.
- İşlemci: Apple M6 çip
- İşletim sistemi: macOS 27
- Bellek: 16GB RAM (32GB'a kadar yapılandırılabilir)
- Depolama: 256GB SSD (2TB'a kadar yapılandırılabilir)
- Ekran: 24 inç 4.5K 500 nit Retina
- Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 6
- Portlar: 4x Thunderbolt 4, 2.5 Gb Ethernet, 3,5 mm kulaklık jakı
- Kamera: 12MP Center Stage kamera, 1080p
- Hoparlör: Force-cancelling özellikli woofer’lara sahip yüksek kaliteli ses sunan altı hoparlörlü sistem, Dolby Atmos, Geniş stereo ses
- Boyutlar: 54.7 x 46.1 cm x 14.7 cm
- Ağırlık: 4.44 kg
4️⃣ Dell Pro 24 All-in-One Plus QB24250
23.8 inç Full HD IPS ekran, 100Hz’e kadar yenileme hızıyla akıcı görüntü sunuyor. Yansıma önleyici yüzeyi ve yüksekliği ayarlanabilir standı, ekranı çalışma ortamına göre konumlandırmayı kolaylaştırıyor.
20Gbps USB Type-C, DisplayPort ve HDMI giriş-çıkışları, harici ekran ve aksesuarlarla çalışmaya esneklik katıyor. Intel vPro Enterprise desteği de kurumsal cihaz yönetimi ihtiyaçlarına cevap veriyor.
Dell Pro 24 All-in-One Plus, masa düzenine önem veren ofis çalışanları, evden çalışan profesyoneller ve yönetilebilir bilgisayar altyapısı isteyen işletmeler için değerlendirilebilecek bir All In One PC önerisi.
- İşlemci: Intel Core Ultra 7 265
- İşletim sistemi: Windows 11 Pro
- Bellek: 32GB RAM (64GB'a kadar yapılandırılabilir)
- Depolama: 512GB SSD (2TB'a kadar yapılandırılabilir)
- Ekran: 23.8 inç 100Hz FHD IPS
- Bağlantı: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3
- Portlar: 1x USB 3.2 Gen 2, 1x USB 3.2 Gen 2x2, 3x USB 3.2 Gen 2 (10Gbps), 2x USB 3.2 Gen 1 (5Gbps), 1x USB 3.2 Gen 2x2 (20Gbps) Type-C, 1x DisplayPort++ 1.4a, 1x HDMI 2.1, 1x HDMI 1.4, RJ45 Ethernet Port (1Gbps)
- Kamera: 5MP IR HDR
- Boyutlar: 354.30 x 540.00 x 57.90 mm
- Ağırlık: 7.92 kg
5️⃣ Lenovo IdeaCentre AIO i Gen 9 (F0HM0046TR)
27 inç IPS ekran, Full HD çözünürlük sunuyor. 100Hz yenileme hızı ve %99 sRGB renk kapsamı, günlük kullanımda akıcı ve canlı görüntü sağlıyor. İnce çerçeveler de çalışma ve izleme alanını ferahlatıyor.
16GB DDR5 RAM ve 512GB SSD ile gelen All in One masaüstü bilgisayar, 5MP web kamera ve çift mikrofon ile donatılmış. HARMAN imzalı 2 adet 3W hoparlörler ise toplantılardan film keyfine kadar ses deneyimini tamamlıyor.
Lenovo IdeaCentre AIO 27IRH9 AIO PC modeli, evin ortak bilgisayarını yenilemek isteyen aileler, öğrenciler ve çalışma köşesinde büyük ekranlı, derli toplu sistem arayanlar için değerlendirilebilecek bir seçenek.
- İşlemci: Intel Core i5-13420H
- İşletim sistemi: FreeDOS
- Bellek: 16GB RAM (32GB'a kadar 2x DDR5)
- Depolama: 512GB SSD (1TB M.2 PCIe SSD'ye kadar)
- Ekran: 27 inç FHD 100Hz IPS
- Bağlantı: WiFi 6, Bluetooth 5.2
- Portlar: 1x Ethernet (RJ45), 2x USB-A 2.0, 1x USB-A 3.2 Gen 2, 1x HDMI 2.1, 1x Kulaklık/Mikrofon, 1x USB-C 3.2 Gen 2
- Kamera: 5MP + IR / 5MP
- Boyutlar: 471 x 611 x 192 mm
- Ağırlık: 7.1 kg
6️⃣ HP Omnistudio (24-CV0003NT D61ZNEA)
23.8 inç Full HD ekranın yansıma önleyici yüzeyi, içerikleri daha rahat takip etmenize yardımcı oluyor. Eğilebilir stand sayesinde ekran açısını oturma düzeninize göre ayarlayabiliyorsunuz. 1080p web kamerası da online ders ya da iş görüşmelerinde kullanımı tamamlıyor.
HP OmniStudio All in One Masaüstü Bilgisayar, öğrenciler, aileler ve günlük işlerini kompakt bir masaüstü cihazda yapmak isteyenler için pratik bir alternatif.
- İşlemci: AMD Ryzen 5 40
- İşletim sistemi: Windows 11 Home
- Bellek: 16GB RAM
- Depolama: 512 GB PCIe NVMe M.2 SSD
- Ekran: 23.8 inç FHD 100Hz 350 nit IPS
- Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4
- Portlar: 2x USB Type-C (10Gbps), 1x USB Type-A (10Gbps), 2x USB 2.0 Type-A, 1x Kulaklık/Mikrofon, 1x RJ-45 Ethernet, 1x HDMI 2.0b
- Hoparlör: 2x 3W hoparlör
- Kamera: Otomatik açılan HDR ve zamansal gürültü azaltma özellikli, entegre çift dizi dijital mikrofonlu HP 1080p FHD kamera
- Boyutlar: 54.03 x 18.48 x 44.66 cm
- Ağırlık: 4.89 kg
7️⃣ MSI Modern AM273QP AI All-in-One PC (1UM-419XEU)
Intel Core Ultra 7 155H işlemci ve 16GB DDR5 bellek desteği, çoklu görevler için altyapı sağlıyor. Intel AI Boost NPU, uyumlu yapay zeka iş yüklerini desteklerken MSI AI Engine kullanım senaryosuna göre performans, ses ve görüntü ayarlarını otomatik düzenleyebiliyor.
100 mm yükseklik ayarı ve -5° ile 20° arasında eğim sunan stand, ekranı çalışma düzenine göre konumlandırmayı kolaylaştırıyor. Gizlenebilir Full HD web kamerası ve Windows Hello desteği, masaüstüne dönmeyi hızlandırıyor ve ek güvenlik sağlıyor.
Thunderbolt 4 ve dört ekran desteği, daha geniş çalışma alanları oluşturmaya olanak tanıyor. MSI Instant Display teknolojisiyle bilgisayarı, uyumlu bağlantılar üzerinden harici monitör olarak da kullanabiliyorsunuz.
MSI Modern AM273QP AI 1UM, ofis çalışanları, birden fazla pencereyle çalışan profesyoneller ve ekranını farklı cihazlarla paylaşmak isteyenler için esnek masaüstü çözümü sunuyor.
- İşlemci: Intel Core Ultra 7 155H
- İşletim sistemi: FreeDOS
- Bellek: 16GB RAM (64GB'a kadar artırılabilir)
- Depolama: 1TB PCIe GEN4x4 NVMe M.2 SSD
- Ekran: 27 inç WQHD IPS
- Bağlantı: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3
- Portlar: 1x USB 3.2 Gen 1 (5G) Type A, 1x (DP Alt mode) x Type-C in, 1x Mic-in/Headphone-out combo, 4x USB 3.2 Gen 1 (5G) Type A (R), 1x RJ45, 2x (v2.0) HDMI out, 1x HDMI in
- Ses: Realtek ALC256 2.1 Channel HD Audio
- Kamera: 2.0MP (1080P)
- Boyutlar: 613.49 x 235 x 543.37 mm
8️⃣ ASUS ExpertCenter P400 AiO (P440VAK-C38512W0D)
24 inç Full HD ekran, %93 ekran-gövde oranı ve 100Hz’e kadar yenileme hızıyla geniş ve akıcı bir görüntü alanı sağlıyor. %100 sRGB renk kapsamı sunan parlama önleyici ekran, özelikle gün ışığının yoğun olduğu zamanlarda çalışmayı kolaylaştırıyor.
ASUS AI ExpertMeet, toplantıları yazıya dökme, özetleme ve çevrilmiş altyazı özellikleriyle görüşmeleri takip etmeyi kolaylaştırıyor. Yapay zeka destekli gürültü engelleme ve kullanılmadığında gizlenebilen kamera da çevrim içi iletişime katkı sağlıyor.
USB Type-C, HDMI çıkışı ve RJ45 bağlantısı çevre birimlerine alan açarken, isteğe bağlı yüksekliği ayarlanabilir stand, ekranı çalışma pozisyonuna göre düzenlemenize olanak tanıyor.
ASUS ExpertCenter P400 All in One PC, toplantıları yoğun geçen profesyoneller, küçük işletmeler ve kompakt bir bilgisayarla düzenli çalışma alanı kurmak isteyen kullanıcılar için öne çıkan alternatiflerden biri.
- İşlemci: Intel Core 3 100U
- İşletim sistemi: FreeDOS
- Bellek: 8GB RAM (64GB'a kadar artırılabilir)
- Depolama: 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
- Ekran: 23.8 inç FHD 250 nit LED
- Bağlantı: WiFi 6E, Bluetooth 5.4
- Portlar: 1x USB 2.0 Type-A, 1x 3.5 mm ses jakı, 1x Kensington kilidi, 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 1x HDMI 1.4, 1x RJ45 Gigabit Ethernet
- Ses: Dolby Atmos sertifikalı çift 5W hoparlör
- Kamera: Windows Hello desteği sunan, IR (kızılötesi) işlevli 1080p FHD kamera
- Boyutlar: 54.1 x 41.6 x 1.7 ~ 21.0 cm
- Ağırlık: 6.90 kg
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