Ofis ve kurumsal çalışma alanları için en iyi All in One PC modelleri

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Hepsi bir arada bilgisayarlar, aile kullanımı için harika seçenek olmakla birlikte ofis ve kurumsal çalışma ortamlarında da sıkça görülür. All in One PC modelleri, bütünleşik tasarımları sayesinde ekran, güç ve çevre birimi kablolarının yarattığı karmaşadan kurtarır. Ancak bu cihazlar genellikle dizüstü bilgisayarlar ya da mini PC ile monitör ikilisine kıyasla daha pahalıdır. Ayrıca All In One masaüstü bilgisayarlar için yükseltme seçenekleri sınırlıdır ve onarılabilirlikleri daha düşüktür; bu nedenle en baştan doğru modeli seçmek büyük önem taşır. Peki, 2026’da hangi All in One PC’yi tavsiye edersiniz? dediğinizi duyar gibiyiz. İşte All in One bilgisayar fiyatları ile birlikte en beğenilen AIO bilgisayar modelleri 👇🏻

2026'nın En İyi All in One PC Modelleri 1 ay önce eklendi

1️⃣ Casper Nirvana AIO A970 All In One PC (A97.210H-AQ00A-V-G)

Tam Boyutta Gör En iyi yerli All in One PC modeli olan Casper Nirvana AIO A970, büyük ekranı, özelleştirilebilir donanımı ve ergonomik tasarımıyla değerlendirilmeyi hak ediyor. Bilgisayar ve ekranı tek gövdede buluşturan yapısı, evde ve ofiste düzenli bir çalışma alanı oluşturuyor.

Intel Core 5 210H işlemci, 12GB RAM ve 1TB SSD, ofis uygulamaları, belge düzenleme ve çoklu görevler için bir araya geliyor. Windows 11 Home Single Language işletim sistemiyle sunulması da kurulumu kolaylaştırıyor. 27 inç QHD IPS ekran, tabloları incelemek, sunum hazırlamak ve pencereleri yan yana kullanmak için ferah bir alan sağlıyor. Ayarlanabilir pivot standıyla ekranı 90 derece döndürebiliyor, yüksekliğini 120 mm değiştirebiliyor, görüş açısını çalışma düzeninize göre ayarlayabiliyorsunuz.

Gizlenebilir 3.1MP kamera, online toplantılarda net görüşme yapmanıza olanak tanırken, Dolby Audio destekli çift hoparlör ses deneyimini tamamlıyor. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ve USB Type-C bağlantıları çevre birimlerini kullanmayı kolaylaştırıyor. Kablolu klavye ve mouse da birlikte geliyor.

Casper Nirvana A970 All in One PC, evden çalışanlar, ofis kullanıcıları ve ayrı kasa için yer ayırmadan büyük ekranlı bilgisayar isteyenler için yerli marka alternatifleri arasında öne çıkıyor.

İşlemci: Intel Core 5 210H - Series 2

İşletim sistemi: Windows 11 Home Single Language

Bellek: 12GB DDR5 4800 MHz RAM (64GB'a kadar artırılabilir)

Depolama: 1TB M.2 PCIe 4.0 SSD

Ekran: 27 inç QHD IPS

Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

Portlar: 1x USB 3.2 Type-A, 1x USB 3.2 Type-C

Kamera: Gizlenebilir 3.1MP, 1080p FHD+

Hoparlör: 2x 3W stereo, Dolby Audio

Boyutlar: 613 x 225 x 363 mm

Ağırlık: 7 kg

2️⃣ Casper Nirvana AIO A900 All In One PC (A90.1362-DQ00A-V-S)

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin önde gelen yerli teknoloji markası Casper'ın en iyi All in One PC modellerinden biri olan Nirvana AIO A900, ofis ve ev için ideal. Intel Core i7-13620H işlemci, 32GB RAM ve 1TB SSD ile donatılan hepsi bir arada bilgisayar, birden fazla uygulamayla çalışan ve dosyalarına hızlı erişmek isteyen kullanıcılara hitap ediyor.

23.8 inç Full HD IPS ekran, e-postalarınızı takip ederken, tablolar üzerinde çalışırken ve online toplantılara katılırken rahat kullanım alanı sağlıyor. 90 derece dönebilen ve 120 mm yükseklik ayarı sunan pivot stand, uzun belgeleri dikey görüntülemenize ve ekranı oturma düzeninize göre konumlandırmanıza olanak tanıyor.

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ve USB Type-C bağlantısı, çevre birimlerini kullanmayı kolaylaştırıyor. Gizlenebilir kamera ve Dolby Audio destekli 2 adet 3W stereo hoparlörler, görüntülü görüşmelere eşlik ediyor. Windows 11 Home Single Language, kablolu klavye mouse ile gelmesiyle doğrudan kullanıma hazır. Mat siyah tasarımı da çalışma masasına oldukça şık bir görünüm kazandırıyor.

Casper Nirvana A900 All in One PC, yoğun ofis işleriyle uğraşan, evden çalışan ve yüksek bellek kapasitesini kompakt masaüstü tasarımında isteyen kullanıcılar için öne çıkıyor.

İşlemci: 13. Nesil Intel Core i7 13620H

İşletim sistemi: Windows 11 Home Single Language

Bellek: 32GB DDR5 4800 MHz RAM (64GB'a kadar artırılabilir)

Depolama: 1TB M.2 PCIe 4.0 SSD

Ekran: 23.8 inç FHD IPS

Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

Portlar: 1x USB 3.2 Type-A, 1x USB 3.2 Type-C

Kamera: Gizlenebilir 2.1MP HD 720p

Hoparlör: 2x 3W stereo, Dolby Audio

Boyutlar: 540.3 x 230 x 521 mm

Ağırlık: 7.2 kg

3️⃣ Apple iMac 24 inç M6

Tam Boyutta Gör Apple all in one bilgisayar modelleri içinde en güçlüsü olan M6 çipli iMac, ekranı ve donanımı ince gövdede buluşturuyor. 12 çekirdeğe kadar CPU ve GPU seçenekleriyle sunulan Apple M6 çip, günlük işlerden fotoğraf ve video düzenlemeye kadar farklı kullanım alanlarına güç sağlıyor.

24 inç 4.5K Retina ekran, 500 nit parlaklığı ve P3 geniş renk yelpazesiyle etkileyici görüntü sunuyor. Yedi renk seçeneği, çalışma alanını kişiselleştirmeyi kolaylaştırıyor. 12MP Center Stage kamera, görüntülü görüşmelerde kadrajı kullanıcıya göre ayarlıyor. Altı hoparlörlü ses sistemi, Dolby Atmos destekli Uzamsal Ses ve stüdyo kalitesindeki üçlü mikrofon dizilimi, toplantı ve eğlence deneyimini tamamlıyor.

Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ve yapılandırmaya bağlı olarak dört adede kadar Thunderbolt 4 bağlantısı, aksesuarlarla çalışmayı kolaylaştırıyor. macOS 27 ve Apple Intelligence özellikleri de üretkenlik araçlarını bir araya getiriyor.

Apple iMac, Apple ekosistemini masaüstüne taşımak isteyenler, içerik üreticileri ve şık, bütünleşik bir çalışma sistemi arayan küçük işletmeler için değerlendirilebilecek bir All in One bilgisayar modeli.

İşlemci: Apple M6 çip

İşletim sistemi: macOS 27

Bellek: 16GB RAM (32GB'a kadar yapılandırılabilir)

Depolama: 256GB SSD (2TB'a kadar yapılandırılabilir)

Ekran: 24 inç 4.5K 500 nit Retina

Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 6

Portlar: 4x Thunderbolt 4, 2.5 Gb Ethernet, 3,5 mm kulaklık jakı

Kamera: 12MP Center Stage kamera, 1080p

Hoparlör: Force-cancelling özellikli woofer’lara sahip yüksek kaliteli ses sunan altı hoparlörlü sistem, Dolby Atmos, Geniş stereo ses

Boyutlar: 54.7 x 46.1 cm x 14.7 cm

Ağırlık: 4.44 kg

4️⃣ Dell Pro 24 All-in-One Plus QB24250

Tam Boyutta Gör Ofis için all in one PC önerisi arayanlara Dell Pro 24 All-in-One Plus, ekranı ve bilgisayar donanımını tek gövdede birleştirerek çalışma masasında yer kazandırıyor. 20 çekirdekli Intel Core Ultra 7 265 işlemci, 32GB RAM, 512GB SSD, ofis uygulamaları ve günlük çoklu görevler için bir araya geliyor. Windows 11 Pro ise iş kullanımına yönelik deneyimi tamamlıyor.

23.8 inç Full HD IPS ekran, 100Hz’e kadar yenileme hızıyla akıcı görüntü sunuyor. Yansıma önleyici yüzeyi ve yüksekliği ayarlanabilir standı, ekranı çalışma ortamına göre konumlandırmayı kolaylaştırıyor.

20Gbps USB Type-C, DisplayPort ve HDMI giriş-çıkışları, harici ekran ve aksesuarlarla çalışmaya esneklik katıyor. Intel vPro Enterprise desteği de kurumsal cihaz yönetimi ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Dell Pro 24 All-in-One Plus, masa düzenine önem veren ofis çalışanları, evden çalışan profesyoneller ve yönetilebilir bilgisayar altyapısı isteyen işletmeler için değerlendirilebilecek bir All In One PC önerisi.

İşlemci: Intel Core Ultra 7 265

İşletim sistemi: Windows 11 Pro

Bellek: 32GB RAM (64GB'a kadar yapılandırılabilir)

Depolama: 512GB SSD (2TB'a kadar yapılandırılabilir)

Ekran: 23.8 inç 100Hz FHD IPS

Bağlantı: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

Portlar: 1x USB 3.2 Gen 2, 1x USB 3.2 Gen 2x2, 3x USB 3.2 Gen 2 (10Gbps), 2x USB 3.2 Gen 1 (5Gbps), 1x USB 3.2 Gen 2x2 (20Gbps) Type-C, 1x DisplayPort++ 1.4a, 1x HDMI 2.1, 1x HDMI 1.4, RJ45 Ethernet Port (1Gbps)

Kamera: 5MP IR HDR

Boyutlar: 354.30 x 540.00 x 57.90 mm

Ağırlık: 7.92 kg

5️⃣ Lenovo IdeaCentre AIO i Gen 9 (F0HM0046TR)

Tam Boyutta Gör Sabah gelen e-postalar, öğleden sonra sunum, akşam da sevdiğiniz film... Lenovo IdeaCentre AIO i Gen 9, günün değişen ihtiyaçlarını tek bir ekranda buluşturuyor. En iyi all in one bilgisayarlar arasında seçim yaparken büyük ekran ve sade tasarıma önem veriyorsanız bu model listenizde yer bulabilir.

27 inç IPS ekran, Full HD çözünürlük sunuyor. 100Hz yenileme hızı ve %99 sRGB renk kapsamı, günlük kullanımda akıcı ve canlı görüntü sağlıyor. İnce çerçeveler de çalışma ve izleme alanını ferahlatıyor.

16GB DDR5 RAM ve 512GB SSD ile gelen All in One masaüstü bilgisayar, 5MP web kamera ve çift mikrofon ile donatılmış. HARMAN imzalı 2 adet 3W hoparlörler ise toplantılardan film keyfine kadar ses deneyimini tamamlıyor.

Lenovo IdeaCentre AIO 27IRH9 AIO PC modeli, evin ortak bilgisayarını yenilemek isteyen aileler, öğrenciler ve çalışma köşesinde büyük ekranlı, derli toplu sistem arayanlar için değerlendirilebilecek bir seçenek.

İşlemci: Intel Core i5-13420H

İşletim sistemi: FreeDOS

Bellek: 16GB RAM (32GB'a kadar 2x DDR5)

Depolama: 512GB SSD (1TB M.2 PCIe SSD'ye kadar)

Ekran: 27 inç FHD 100Hz IPS

Bağlantı: WiFi 6, Bluetooth 5.2

Portlar: 1x Ethernet (RJ45), 2x USB-A 2.0, 1x USB-A 3.2 Gen 2, 1x HDMI 2.1, 1x Kulaklık/Mikrofon, 1x USB-C 3.2 Gen 2

Kamera: 5MP + IR / 5MP

Boyutlar: 471 x 611 x 192 mm

Ağırlık: 7.1 kg

6️⃣ HP Omnistudio (24-CV0003NT D61ZNEA)

Tam Boyutta Gör AIO bilgisayar tavsiyesi isteyenler için HP OmniStudio 24-cv0003nt, sade tasarımıyla değerlendirebilecek seçeneklerden biri. Pamuk beyazı gövdesiyle oldukça şık bir tasarıma sahip ve AMD Ryzen 5 40 işlemcisi, 16GB RAM'i ve 512GB SSD'si ile hem ev hem de ofis kullanımı için ideal.

23.8 inç Full HD ekranın yansıma önleyici yüzeyi, içerikleri daha rahat takip etmenize yardımcı oluyor. Eğilebilir stand sayesinde ekran açısını oturma düzeninize göre ayarlayabiliyorsunuz. 1080p web kamerası da online ders ya da iş görüşmelerinde kullanımı tamamlıyor.

HP OmniStudio All in One Masaüstü Bilgisayar, öğrenciler, aileler ve günlük işlerini kompakt bir masaüstü cihazda yapmak isteyenler için pratik bir alternatif.

İşlemci: AMD Ryzen 5 40

İşletim sistemi: Windows 11 Home

Bellek: 16GB RAM

Depolama: 512 GB PCIe NVMe M.2 SSD

Ekran: 23.8 inç FHD 100Hz 350 nit IPS

Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4

Portlar: 2x USB Type-C (10Gbps), 1x USB Type-A (10Gbps), 2x USB 2.0 Type-A, 1x Kulaklık/Mikrofon, 1x RJ-45 Ethernet, 1x HDMI 2.0b

Hoparlör: 2x 3W hoparlör

Kamera: Otomatik açılan HDR ve zamansal gürültü azaltma özellikli, entegre çift dizi dijital mikrofonlu HP 1080p FHD kamera

Boyutlar: 54.03 x 18.48 x 44.66 cm

Ağırlık: 4.89 kg

7️⃣ MSI Modern AM273QP AI All-in-One PC (1UM-419XEU)

Tam Boyutta Gör MSI Modern AM273QP AI 1UM, büyük ekranı ve bağlantı seçenekleriyle işlerini tek merkezden yönetmek isteyenlere hitap eden all in one masaüstü bilgisayar. 27 inç WQHD IPS ekranı, 2560x1440 çözünürlük ve 100Hz yenileme hızıyla belgeler, tablolar ve yaratıcı projeler için geniş, akıcı bir görüntü alanı sunuyor.

Intel Core Ultra 7 155H işlemci ve 16GB DDR5 bellek desteği, çoklu görevler için altyapı sağlıyor. Intel AI Boost NPU, uyumlu yapay zeka iş yüklerini desteklerken MSI AI Engine kullanım senaryosuna göre performans, ses ve görüntü ayarlarını otomatik düzenleyebiliyor.

100 mm yükseklik ayarı ve -5° ile 20° arasında eğim sunan stand, ekranı çalışma düzenine göre konumlandırmayı kolaylaştırıyor. Gizlenebilir Full HD web kamerası ve Windows Hello desteği, masaüstüne dönmeyi hızlandırıyor ve ek güvenlik sağlıyor.

Thunderbolt 4 ve dört ekran desteği, daha geniş çalışma alanları oluşturmaya olanak tanıyor. MSI Instant Display teknolojisiyle bilgisayarı, uyumlu bağlantılar üzerinden harici monitör olarak da kullanabiliyorsunuz.

MSI Modern AM273QP AI 1UM, ofis çalışanları, birden fazla pencereyle çalışan profesyoneller ve ekranını farklı cihazlarla paylaşmak isteyenler için esnek masaüstü çözümü sunuyor.

İşlemci: Intel Core Ultra 7 155H

İşletim sistemi: FreeDOS

Bellek: 16GB RAM (64GB'a kadar artırılabilir)

Depolama: 1TB PCIe GEN4x4 NVMe M.2 SSD

Ekran: 27 inç WQHD IPS

Bağlantı: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

Portlar: 1x USB 3.2 Gen 1 (5G) Type A, 1x (DP Alt mode) x Type-C in, 1x Mic-in/Headphone-out combo, 4x USB 3.2 Gen 1 (5G) Type A (R), 1x RJ45, 2x (v2.0) HDMI out, 1x HDMI in

Ses: Realtek ALC256 2.1 Channel HD Audio

Kamera: 2.0MP (1080P)

Boyutlar: 613.49 x 235 x 543.37 mm

8️⃣ ASUS ExpertCenter P400 AiO (P440VAK-C38512W0D)

Tam Boyutta Gör Ofis düzenini sadeleştirecek hepsi bir arada bilgisayar arıyorsanız ASUS ExpertCenter P400 AiO (P440VA), iş odaklı özellikleriyle değerlendirilebilecek bir seçenek. Intel Core i7 işlemci, 64GB’a kadar DDR5 bellek ve çift M.2 SSD desteği, farklı çalışma ihtiyaçlarına göre yapılandırma imkanı sunuyor.

24 inç Full HD ekran, %93 ekran-gövde oranı ve 100Hz’e kadar yenileme hızıyla geniş ve akıcı bir görüntü alanı sağlıyor. %100 sRGB renk kapsamı sunan parlama önleyici ekran, özelikle gün ışığının yoğun olduğu zamanlarda çalışmayı kolaylaştırıyor.

ASUS AI ExpertMeet, toplantıları yazıya dökme, özetleme ve çevrilmiş altyazı özellikleriyle görüşmeleri takip etmeyi kolaylaştırıyor. Yapay zeka destekli gürültü engelleme ve kullanılmadığında gizlenebilen kamera da çevrim içi iletişime katkı sağlıyor.

USB Type-C, HDMI çıkışı ve RJ45 bağlantısı çevre birimlerine alan açarken, isteğe bağlı yüksekliği ayarlanabilir stand, ekranı çalışma pozisyonuna göre düzenlemenize olanak tanıyor.

ASUS ExpertCenter P400 All in One PC, toplantıları yoğun geçen profesyoneller, küçük işletmeler ve kompakt bir bilgisayarla düzenli çalışma alanı kurmak isteyen kullanıcılar için öne çıkan alternatiflerden biri.

İşlemci: Intel Core 3 100U

İşletim sistemi: FreeDOS

Bellek: 8GB RAM (64GB'a kadar artırılabilir)

Depolama: 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD

Ekran: 23.8 inç FHD 250 nit LED

Bağlantı: WiFi 6E, Bluetooth 5.4

Portlar: 1x USB 2.0 Type-A, 1x 3.5 mm ses jakı, 1x Kensington kilidi, 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 1x HDMI 1.4, 1x RJ45 Gigabit Ethernet

Ses: Dolby Atmos sertifikalı çift 5W hoparlör

Kamera: Windows Hello desteği sunan, IR (kızılötesi) işlevli 1080p FHD kamera

Boyutlar: 54.1 x 41.6 x 1.7 ~ 21.0 cm

Ağırlık: 6.90 kg

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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