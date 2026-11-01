Öğrenciler için ders çalışmaya ve not tutmaya uygun tabletler

Ders çalışırken PDF dosyalarının üzerine not almak, dijital ders kitaplarını okumak ve el yazısıyla not tutmak isteyen öğrenciler için tabletler pratik bir seçenek sunuyor. Kalem ve klavye desteği bulunan modeller, ders materyallerini tek cihazda toplamayı ve ödev hazırlamayı da kolaylaştırıyor. Ancak ders çalışmak için tablet seçerken yalnızca işlemci gücüne veya ekran boyutuna bakmak yeterli olmuyor. Kalemin yazma deneyimi, ekranın uzun süreli okumaya uygunluğu, batarya kapasitesi ve aksesuarların kutuya dahil olup olmadığı da seçimde belirleyici oluyor. Bu rehberde ders çalışmak için tablet önerisi arayanların ihtiyaçlarına hitap eden modelleri listeliyoruz.
Öğrenciler için en iyi tablet modelleri hangileri?
Ders çalışmak için hangi tabletin alınması gerektiği, öğrencinin kullanım alışkanlıklarına ve bütçesine göre değişiyor. Kalemle el yazısı notları tutmak ve klavyeyle ödev hazırlamak isteyenler için Casper PAD H10 Pro ve Casper PAD M10 Pro öne çıkıyor. Daha kompakt bir tablet arayanlar Samsung Galaxy Tab S10 Lite'ı, büyük ekran tercih edenler HONOR Pad 10'u değerlendirebilir.
|Öne çıkan alan
|Ürün adı
|Fiyat
|OLED ekran ve kapsamlı aksesuar desteği
|Casper PAD H10 - PAD.H10-PRO
|23.999 TL
|Fiyat-performans ve kalem desteği
|Casper PAD M10 - PAD.M10-PRO
|16.999 TL
|Kutudan çıkan S Pen kalem
|Samsung Galaxy Tab S10 Lite
|15.547 TL
|Performans ve 144 Hz ekran
|Xiaomi Pad 8
|26.998 TL
|Mat ekran ve kalemle not alma
|Huawei MatePad 11.5"S 2026
|19.897 TL
|Geniş ekran ve uzun pil ömrü
|HONOR Pad 10
|17.459 TL
Ders çalışmak için tablet seçerken ekran kalitesi, kalem desteği ve pil kapasitesi öne çıkıyor. Casper PAD H10 Pro, OLED ekranı ve kutudan çıkan kalem ile klavyesiyle not tutma ve çoklu görevler için kapsamlı bir seçenek sunarken Casper PAD M10 Pro, 90 Hz ekranı ve aksesuar desteğiyle ders odaklı kullanıma hitap ediyor. Samsung Galaxy Tab S10 Lite ise kutuya dahil S Pen kalemiyle PDF’ler üzerinde not almak ve ders materyallerini düzenlemek isteyen öğrenciler için öne çıkıyor.
1️⃣ Casper PAD H10 Pro
Not tutmak için tablet arayan öğrenciler, H10 Pro'nun kalem özelliklerinden yararlanabiliyor. Kalem 4096 basınç seviyesini, avuç içi algılamayı ve 25 ms altında gecikmeyi destekliyor. Bu özellikler, dijital defterlerde el yazısıyla not almayı ve PDF belgeleri üzerine açıklamalar eklemeyi kolaylaştırıyor. Klavyeli kılıf ise uzun metinler ve ödevler hazırlarken pratik bir yazma deneyimi sunuyor. 10.000 mAh batarya kapasitesi, 20 W şarj desteği ve artırılabilir depolama alanı da modelin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.
- Ekran: 12,6 inç OLED, 2560 × 1600 piksel, 60 Hz
- İşlemci: MediaTek Dimensity D7050, sekiz çekirdek, 2,60 GHz'e kadar
- Bellek: 8 GB RAM
- Depolama: 256 GB, microSD ile 512 GB'a kadar artırılabilir
- Batarya: 10.000 mAh, 20 W şarj
- Kalem ve klavye: Kalem ve klavyeli deri kılıf
- İşletim sistemi: Android 15
2️⃣ Casper PAD M10 Pro
Ders çalışmak için tablet seçerken aksesuarların yanı sıra kalem deneyimi de önem taşıyor. PAD M10 Pro'nun kalemi USI 2.0 desteği, 4096 basınç seviyesi, avuç içi algılama ve 10 ms veya altında gecikme özellikleri sunuyor. Böylece öğrenciler ders sırasında el yazısıyla not alabiliyor, PDF belgeleri üzerinde işaretlemeler yapabiliyor ve dijital defterlerini düzenleyebiliyor. 8.000 mAh batarya kapasitesi ve microSD ile artırılabilen depolama alanı, cihazı günlük eğitim kullanımına uygun hale getiriyor.
- Ekran: 12,2 inç IPS, 2400 × 1600 piksel, 90 Hz
- İşlemci: MediaTek Helio G100, sekiz çekirdek, 2,20 GHz'e kadar
- Bellek: 8 GB RAM
- Depolama: 128 GB, microSD ile 512 GB'a kadar artırılabilir
- Batarya: 8.000 mAh, 20 W şarj
- Kalem ve klavye: Kalem ve klavyeli kılıf
- İşletim sistemi: Android 16
3️⃣ Samsung Galaxy Tab S10 Lite
En iyi ders çalışma tableti arayan öğrenciler, S Pen ile ders notlarını dijital ortamda düzenleyebiliyor ve ders materyalleri üzerinde işaretlemeler yapabiliyor. 8.000 mAh batarya kapasitesi ve 90 Hz ekranı günlük ders takibi, çevrim içi eğitim ve doküman okuma kullanımını destekliyor.
- Ekran: 10,9 inç LCD, 90 Hz
- İşlemci: Samsung Exynos 1380
- Bellek: 6 GB RAM
- Depolama: 128 GB
- Batarya: 8.000 mAh
- Kalem ve klavye: S Pen dahil, klavyeli kılıf ayrıca satılıyor
- İşletim sistemi: Android
4️⃣ HONOR Pad 10
Üniversite için tablet arayan ve ders materyallerini geniş ekranda görüntülemek isteyen kullanıcılar, HONOR Pad 10'u değerlendirebilir. MagicOS 9.0 tabanlı Android 15 işletim sistemiyle gelen model, ses kayıtlarını yazıya dönüştürme ve notları özetleme gibi yapay zeka destekli araçlar da sunuyor.
- Ekran: 12,1 inç, 2.5K çözünürlük, 120 Hz
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
- Bellek: 8 GB RAM
- Depolama: 256 GB
- Batarya: 10.100 mAh, 35 W şarj
- Kalem ve klavye: Kalem ayrıca satılıyor, klavyeli paket seçeneği mevcut
- İşletim sistemi: MagicOS 9.0, Android 15
5️⃣ Xiaomi Pad 8
Ders için en iyi tablet arayışında yalnızca not alma değil, farklı uygulamaları aynı anda kullanma ve daha yoğun iş yüklerini karşılama ihtiyacı da bulunabilir. Xiaomi Pad 8, HyperOS 3 işletim sistemi ve Focus Pen Pro desteğiyle bu tür kullanımlara hitap ediyor. Ancak Focus Pen Pro’yu ayrıca satın almak gerekiyor.
- Ekran: 11,2 inç, 3200 × 2136 piksel, 144 Hz
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4
- Bellek: 8 GB RAM
- Depolama: 256 GB UFS 4.1
- Batarya: 9.200 mAh, 45 W şarj
- Kalem ve klavye: Focus Pen Pro desteği; klavyeli paket seçeneği mevcut
- İşletim sistemi: Xiaomi HyperOS 3
6️⃣ HUAWEI MatePad 11.5 S (2026)
Ders tableti seçerken ekranın yanında yazılım ve aksesuar uyumluluğunu da değerlendirmek gerekiyor. MatePad 11.5 S 2026, HarmonyOS 4.3 işletim sistemi, Wi-Fi 6 desteği ve USB-C bağlantısıyla geliyor. Dört hoparlörlü ses sistemi çevrim içi dersleri takip etmeyi desteklerken HUAWEI Smart Magnetic Keyboard aksesuarı uzun metinler ve ödevler hazırlamak isteyenlere hitap ediyor. Klavye opsiyonel olduğundan satın alma arifesinde bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Huawei'nin uygulama ekosistemi de önemli bir seçim kriteri. Google servislerine veya belirli eğitim uygulamalarına ihtiyaç duyan öğrencilerin alternatiflere de göz atmasını öneririz.
- Ekran: 11,5 inç, 2800 × 1840 piksel, 144 Hz'e kadar
- İşlemci: Kirin T92C
- Bellek: 12 GB RAM
- Depolama: 256 GB
- Batarya: 8.800 mAh, 40 W'a kadar şarj
- Kalem ve klavye: Klavye opsiyonel; kalem ve kutu içeriği satış paketine göre değişebilir
- İşletim sistemi: HarmonyOS 4.3
Ders çalışmak için tablet seçerken nelere dikkat edilmeli?
- Ekran boyutu ve panel türü
- Kalem ve not alma özellikleri
- İşlemci, RAM ve depolama
- Batarya ve taşınabilirlik
- Yazılım ve uygulama uyumluluğu
- Sıkça sorulan sorular
Ders çalışmak için hangi tablet alınmalı?
Not tutmak için en iyi tablet hangisi?
En uygun model, öğrencinin not alma alışkanlıklarına bağlı. Kalem ve klavyenin birlikte sunulması Casper modellerini öne çıkarırken Samsung Galaxy Tab S10 Lite kutudan çıkan S Pen ile dikkat çekiyor. Diğer modellerde kalem ve klavye paketinin ayrıca kontrol edilmesi gerekiyor.
PDF okumak için kaç inç tablet alınmalı?
10–11 inç ekranlar taşınabilirlik ve günlük okuma için kullanılabilir. Büyük PDF belgelerini görüntülemek veya aynı anda not uygulaması açmak isteyen öğrenciler için 12 inç ve üzerindeki ekranlar daha geniş çalışma alanı sunabilir.
Tablet mi laptop mu daha kullanışlı?
El yazısıyla not tutma, PDF okuma ve ders videolarını takip etme gibi kullanım amaçlarında tablet pratik bir seçenek olabilir. Uzun metin hazırlamak, kapsamlı dosya yönetimi yapmak veya belirli masaüstü programlarını çalıştırmak isteyen öğrenciler için dizüstü bilgisayar daha uygun olabilir. Klavyeli tabletler iki kullanım biçimini bir araya getirebilir.
Huawei tabletler ders çalışmak için uygun mu?
Huawei tabletler ekran, donanım ve dijital belge kullanımı açısından değerlendirilebilir. Bununla birlikte HarmonyOS işletim sistemi ve uygulama ekosistemi satın alma kararında dikkate alınmalı. Öğrencinin kullandığı eğitim platformlarının ve gerekli uygulamaların cihazda çalıştığı doğrulanmalı.
*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Köfteci Yusuf