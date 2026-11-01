Öğrenciler için ders çalışmaya ve not tutmaya uygun tabletler

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Ders çalışırken PDF dosyalarının üzerine not almak, dijital ders kitaplarını okumak ve el yazısıyla not tutmak isteyen öğrenciler için tabletler pratik bir seçenek sunuyor. Kalem ve klavye desteği bulunan modeller, ders materyallerini tek cihazda toplamayı ve ödev hazırlamayı da kolaylaştırıyor. Ancak ders çalışmak için tablet seçerken yalnızca işlemci gücüne veya ekran boyutuna bakmak yeterli olmuyor. Kalemin yazma deneyimi, ekranın uzun süreli okumaya uygunluğu, batarya kapasitesi ve aksesuarların kutuya dahil olup olmadığı da seçimde belirleyici oluyor. Bu rehberde ders çalışmak için tablet önerisi arayanların ihtiyaçlarına hitap eden modelleri listeliyoruz.

Öğrenciler için en iyi tablet modelleri hangileri?

Ders çalışmak için hangi tabletin alınması gerektiği, öğrencinin kullanım alışkanlıklarına ve bütçesine göre değişiyor. Kalemle el yazısı notları tutmak ve klavyeyle ödev hazırlamak isteyenler için Casper PAD H10 Pro ve Casper PAD M10 Pro öne çıkıyor. Daha kompakt bir tablet arayanlar Samsung Galaxy Tab S10 Lite'ı, büyük ekran tercih edenler HONOR Pad 10'u değerlendirebilir.

Ders çalışmak için tablet seçerken ekran kalitesi, kalem desteği ve pil kapasitesi öne çıkıyor. Casper PAD H10 Pro, OLED ekranı ve kutudan çıkan kalem ile klavyesiyle not tutma ve çoklu görevler için kapsamlı bir seçenek sunarken Casper PAD M10 Pro, 90 Hz ekranı ve aksesuar desteğiyle ders odaklı kullanıma hitap ediyor. Samsung Galaxy Tab S10 Lite ise kutuya dahil S Pen kalemiyle PDF’ler üzerinde not almak ve ders materyallerini düzenlemek isteyen öğrenciler için öne çıkıyor.

1️⃣ Casper PAD H10 Pro

Tam Boyutta Gör Ders çalışmak için tablet önerisi arayan ve geniş ekranla birlikte kalem ve klavye kullanmak isteyen öğrenciler için Casper PAD H10 Pro öne çıkıyor. 12,6 inç OLED ekranı, 2560 × 1600 piksel çözünürlüğü ve yüzde 100 DCI-P3 renk kapsamıyla ders materyallerini, dijital kitapları ve sunumları görüntülemek için geniş bir çalışma alanı sunuyor. MediaTek Dimensity D7050 işlemcisi, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sayesinde günlük eğitim uygulamalarını ve dokümanları tek cihazda toplamaya imkan tanıyor. Kalem ve klavyeli deri kılıfın birlikte sunulması da tableti hem el yazısıyla not tutmak hem de ödev hazırlamak için kullanışlı hale getiriyor.

Not tutmak için tablet arayan öğrenciler, H10 Pro'nun kalem özelliklerinden yararlanabiliyor. Kalem 4096 basınç seviyesini, avuç içi algılamayı ve 25 ms altında gecikmeyi destekliyor. Bu özellikler, dijital defterlerde el yazısıyla not almayı ve PDF belgeleri üzerine açıklamalar eklemeyi kolaylaştırıyor. Klavyeli kılıf ise uzun metinler ve ödevler hazırlarken pratik bir yazma deneyimi sunuyor. 10.000 mAh batarya kapasitesi, 20 W şarj desteği ve artırılabilir depolama alanı da modelin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

Ekran: 12,6 inç OLED, 2560 × 1600 piksel, 60 Hz

İşlemci: MediaTek Dimensity D7050, sekiz çekirdek, 2,60 GHz'e kadar

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 256 GB, microSD ile 512 GB'a kadar artırılabilir

Batarya: 10.000 mAh, 20 W şarj

Kalem ve klavye: Kalem ve klavyeli deri kılıf

İşletim sistemi: Android 15

2️⃣ Casper PAD M10 Pro

Tam Boyutta Gör Daha uygun bütçeyle öğrenci için tablet önerisi arayanların değerlendirebileceği modellerden biri Casper PAD M10 Pro. 12,2 inç IPS ekranı, 2400 × 1600 piksel çözünürlüğü ve 90 Hz yenileme hızıyla ders notları, PDF dosyaları ve eğitim videoları için geniş bir görüntüleme alanı sağlıyor. MediaTek Helio G100 işlemci, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı günlük eğitim uygulamaları, internet tarayıcısı ve doküman düzenleme gibi ihtiyaçlara yönelik gayet yeterli bir donanım gücü sağlıyor. Kalem ve klavyeli kılıfın birlikte bulunması, öğrencilerin dijital not tutma ve ödev hazırlama ihtiyaçlarını tek cihazda karşılamasına yardımcı oluyor.

Ders çalışmak için tablet seçerken aksesuarların yanı sıra kalem deneyimi de önem taşıyor. PAD M10 Pro'nun kalemi USI 2.0 desteği, 4096 basınç seviyesi, avuç içi algılama ve 10 ms veya altında gecikme özellikleri sunuyor. Böylece öğrenciler ders sırasında el yazısıyla not alabiliyor, PDF belgeleri üzerinde işaretlemeler yapabiliyor ve dijital defterlerini düzenleyebiliyor. 8.000 mAh batarya kapasitesi ve microSD ile artırılabilen depolama alanı, cihazı günlük eğitim kullanımına uygun hale getiriyor.

Ekran: 12,2 inç IPS, 2400 × 1600 piksel, 90 Hz

İşlemci: MediaTek Helio G100, sekiz çekirdek, 2,20 GHz'e kadar

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 128 GB, microSD ile 512 GB'a kadar artırılabilir

Batarya: 8.000 mAh, 20 W şarj

Kalem ve klavye: Kalem ve klavyeli kılıf

İşletim sistemi: Android 16

3️⃣ Samsung Galaxy Tab S10 Lite

Tam Boyutta Gör Kalemli tablet önerileri arasında Samsung Galaxy Tab S10 Lite, daha kompakt bir cihazla ders çalışmak isteyen öğrenciler için öne çıkıyor. 10,9 inç LCD ekranında 90 Hz yenileme hızı sunan Tab S10 Lite, kutudan çıkan S Pen ile dijital defter kullanmak, el yazısıyla not almak ve PDF belgelerinin üzerine açıklamalar eklemek isteyen öğrencilere avantaj sağlıyor. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip Wi-Fi sürümü, günlük eğitim uygulamaları, dijital kitaplar ve çevrim içi dersler için kullanılabiliyor.

En iyi ders çalışma tableti arayan öğrenciler, S Pen ile ders notlarını dijital ortamda düzenleyebiliyor ve ders materyalleri üzerinde işaretlemeler yapabiliyor. 8.000 mAh batarya kapasitesi ve 90 Hz ekranı günlük ders takibi, çevrim içi eğitim ve doküman okuma kullanımını destekliyor.

Ekran: 10,9 inç LCD, 90 Hz

İşlemci: Samsung Exynos 1380

Bellek: 6 GB RAM

Depolama: 128 GB

Batarya: 8.000 mAh

Kalem ve klavye: S Pen dahil, klavyeli kılıf ayrıca satılıyor

İşletim sistemi: Android

4️⃣ HONOR Pad 10

Tam Boyutta Gör Büyük ekranlı tablet arayan öğrenciler için HONOR Pad 10, 12,1 inç boyutundaki 2.5K çözünürlüklü ekranıyla öne çıkıyor. 120 Hz yenileme hızına sahip panel, dijital ders kitaplarını okumak, eğitim videolarını takip etmek ve farklı uygulamalar arasında geçiş yapmak için geniş bir çalışma alanı sunuyor. Snapdragon 7 Gen 3 işlemci, 8 GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesiyle gelen model, günlük eğitim uygulamalarının yanı sıra çoklu görev kullanımına da hitap ediyor. 10.100 mAh batarya kapasitesi ve altı hoparlörlü ses sistemi, çevrim içi dersleri ve video içeriklerini takip eden öğrenciler için öne çıkan özellikler arasında bulunuyor.

Üniversite için tablet arayan ve ders materyallerini geniş ekranda görüntülemek isteyen kullanıcılar, HONOR Pad 10'u değerlendirebilir. MagicOS 9.0 tabanlı Android 15 işletim sistemiyle gelen model, ses kayıtlarını yazıya dönüştürme ve notları özetleme gibi yapay zeka destekli araçlar da sunuyor.

Ekran: 12,1 inç, 2.5K çözünürlük, 120 Hz

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 256 GB

Batarya: 10.100 mAh, 35 W şarj

Kalem ve klavye: Kalem ayrıca satılıyor, klavyeli paket seçeneği mevcut

İşletim sistemi: MagicOS 9.0, Android 15

5️⃣ Xiaomi Pad 8

Tam Boyutta Gör Ders çalışmanın yanında daha yüksek performans gerektiren uygulamaları da kullanmak isteyen öğrenciler için Xiaomi Pad 8 farklı bir seçenek oluşturuyor. Tablet, 11,2 inç boyutunda 3200 × 2136 piksel çözünürlüklü ekranında 144 Hz yenileme hızı sunuyor. Snapdragon 8s Gen 4 işlemci, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı, cihazın donanım tarafındaki temel özellikleri arasında yer alıyor. 9.200 mAh batarya ve 45 W hızlı şarj desteği de günlük kullanımda öne çıkıyor.

Ders için en iyi tablet arayışında yalnızca not alma değil, farklı uygulamaları aynı anda kullanma ve daha yoğun iş yüklerini karşılama ihtiyacı da bulunabilir. Xiaomi Pad 8, HyperOS 3 işletim sistemi ve Focus Pen Pro desteğiyle bu tür kullanımlara hitap ediyor. Ancak Focus Pen Pro’yu ayrıca satın almak gerekiyor.

Ekran: 11,2 inç, 3200 × 2136 piksel, 144 Hz

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 256 GB UFS 4.1

Batarya: 9.200 mAh, 45 W şarj

Kalem ve klavye: Focus Pen Pro desteği; klavyeli paket seçeneği mevcut

İşletim sistemi: Xiaomi HyperOS 3

6️⃣ HUAWEI MatePad 11.5 S (2026)

Tam Boyutta Gör PDF okumak için tablet arayan ve ekrana önem veren öğrenciler, HUAWEI MatePad 11.5 S 2026 modelini değerlendirebilir. 11,5 inç ekranında 2800 × 1840 piksel çözünürlük ve 144 Hz'e kadar yenileme hızı sunan tablet, PaperMatte ekran seçeneğiyle yansımayı azaltmaya odaklanıyor. 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip tablet, Kirin T92C işlemci ve 8.800 mAh bataryayla geliyor. Yaklaşık 515 gram ağırlığındaki cihaz, dijital ders kitapları, PDF belgeleri ve çevrim içi eğitim içerikleriyle çalışan öğrencilerin günlük kullanımına yönelik bir seçenek oluşturuyor.

Ders tableti seçerken ekranın yanında yazılım ve aksesuar uyumluluğunu da değerlendirmek gerekiyor. MatePad 11.5 S 2026, HarmonyOS 4.3 işletim sistemi, Wi-Fi 6 desteği ve USB-C bağlantısıyla geliyor. Dört hoparlörlü ses sistemi çevrim içi dersleri takip etmeyi desteklerken HUAWEI Smart Magnetic Keyboard aksesuarı uzun metinler ve ödevler hazırlamak isteyenlere hitap ediyor. Klavye opsiyonel olduğundan satın alma arifesinde bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Huawei'nin uygulama ekosistemi de önemli bir seçim kriteri. Google servislerine veya belirli eğitim uygulamalarına ihtiyaç duyan öğrencilerin alternatiflere de göz atmasını öneririz.

Ekran: 11,5 inç, 2800 × 1840 piksel, 144 Hz'e kadar

İşlemci: Kirin T92C

Bellek: 12 GB RAM

Depolama: 256 GB

Batarya: 8.800 mAh, 40 W'a kadar şarj

Kalem ve klavye: Klavye opsiyonel; kalem ve kutu içeriği satış paketine göre değişebilir

İşletim sistemi: HarmonyOS 4.3

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Ders çalışmak için tablet seçerken nelere dikkat edilmeli?

Tam Boyutta Gör Ders çalışmak için tablet seçerken öncelikle cihazın hangi amaçla kullanılacağı belirlenmeli. El yazısıyla not tutmak isteyen öğrenciler için kalem desteği ve ekranın yazma deneyimi önem taşıyor. PDF okumak, dijital ders kitaplarını görüntülemek ve aynı anda iki uygulamayı açmak isteyenler ise ekran boyutu ve çözünürlüğe öncelik verebilir. Klavyeyle uzun metinler hazırlayan öğrencilerin aksesuar maliyetini ve klavyenin kullanım biçimini de hesaba katması gerekiyor.

Ekran boyutu ve panel türü Kalem ve not alma özellikleri İşlemci, RAM ve depolama Batarya ve taşınabilirlik Yazılım ve uygulama uyumluluğu Sıkça sorulan sorular

Ders çalışmak için hangi tablet alınmalı?

Tam Boyutta Gör Kalem ve klavyeyi birlikte kullanmak isteyen öğrenciler Casper PAD H10 Pro ve PAD M10 Pro modellerini değerlendirebilir. Daha kompakt bir cihaz arayanlar Samsung Galaxy Tab S10 Lite'a, büyük ekran isteyenler HONOR Pad 10'a bakabilir. Xiaomi Pad 8 ve HUAWEI MatePad 11.5 S 2026 ise farklı donanım ve ekran özellikleriyle alternatif oluşturuyor.

Not tutmak için en iyi tablet hangisi?

En uygun model, öğrencinin not alma alışkanlıklarına bağlı. Kalem ve klavyenin birlikte sunulması Casper modellerini öne çıkarırken Samsung Galaxy Tab S10 Lite kutudan çıkan S Pen ile dikkat çekiyor. Diğer modellerde kalem ve klavye paketinin ayrıca kontrol edilmesi gerekiyor.

PDF okumak için kaç inç tablet alınmalı?

10–11 inç ekranlar taşınabilirlik ve günlük okuma için kullanılabilir. Büyük PDF belgelerini görüntülemek veya aynı anda not uygulaması açmak isteyen öğrenciler için 12 inç ve üzerindeki ekranlar daha geniş çalışma alanı sunabilir.

Tablet mi laptop mu daha kullanışlı?

El yazısıyla not tutma, PDF okuma ve ders videolarını takip etme gibi kullanım amaçlarında tablet pratik bir seçenek olabilir. Uzun metin hazırlamak, kapsamlı dosya yönetimi yapmak veya belirli masaüstü programlarını çalıştırmak isteyen öğrenciler için dizüstü bilgisayar daha uygun olabilir. Klavyeli tabletler iki kullanım biçimini bir araya getirebilir.

Huawei tabletler ders çalışmak için uygun mu?

Huawei tabletler ekran, donanım ve dijital belge kullanımı açısından değerlendirilebilir. Bununla birlikte HarmonyOS işletim sistemi ve uygulama ekosistemi satın alma kararında dikkate alınmalı. Öğrencinin kullandığı eğitim platformlarının ve gerekli uygulamaların cihazda çalıştığı doğrulanmalı.

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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