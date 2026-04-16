    Okul saldırılarının ardından Telegram, TBMM’ye çağrılacak

    Okul saldırıları sonrası Telegram, TBMM gündemine taşınıyor. Dijital Mecralar Komisyonu, platformu 15 gün içinde dinleyecek, içerik denetimi ve güvenlik önlemleri sorgulanacak.

    Türkiye’de son günlerde yaşanan ve tüm ülkeyi derinden sarsan okul saldırılarının ardından dijital platformlar yeniden güvenlik tartışmalarının merkezine yerleşti. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta art arda gerçekleşen olaylar sonrası yürütülen soruşturmalar sürerken, mesajlaşma uygulaması Telegram’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne çağrılacağı açıklandı.

    TBMM’de Telegram trafiği

    TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Nazım Elmas, Tv100’e yaptığı açıklamada Telegram temsilcilerinin 15 gün içinde Meclis’e davet edileceğini duyurdu. Elmas şunları söyledi: “Telegramı 15 gün içinde komisyona çağıracağız. Herkesin konuştuğu o mesajları tek tek soracağız. Denetim sistemleri nedir, hangi önlemleri alıyorlar, insan sağlığına, ruh sağlığına, toplumsal olaylara karşı hangi önlemleri ve filtreleri alıyorlar tek tek cevap isteyeceğiz. Tatmin olmazsak onlardan kendi önlemlerimizi talep edeceğiz ve buna göre bir yol haritası çizeceğiz.”

    Ayrıca 15 yaş altına yönelik sosyal medya kısıtlamasına ilişkin hazırlıkların da sürdüğü, düzenlemenin kısa süre içinde tamamlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

    Soruşturmalar derinleşiyor

    Okullara yönelik saldırıların ardından başlatılan geniş çaplı dijital incelemelerde güvenlik birimleri çok sayıda hesap ve içerik üzerinde işlem yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 83 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca kamu düzenini hedef aldığı değerlendirilen içeriklere yönelik 940 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

    Soruşturmalar kapsamında 93 Telegram grubunun kapatıldığı, farklı platformlarda ise toplam 591 hesap hakkında işlem başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, özellikle saldırı içeriklerinin yayılmasını önlemek amacıyla 66 farklı URL için içerik kaldırma ve erişim engelleme talebinde bulunulduğunu açıkladı.

    Siber güvenlik ve kolluk birimlerinin ortak çalışmasında, yaklaşık 100 bin üyeye sahip olduğu belirlenen ve saldırı görüntülerinin paylaşıldığı tespit edilen “C31K” adlı Telegram grubunun da kapatıldığı aktarıldı. Bu gruba yönelik süreçlerin yanı sıra provokatif içerik paylaşan kullanıcılar hakkında adli işlemlerin sürdüğü belirtildi.

    Soruşturmaların merkezinde yer alan olaylardan ilki, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşandı. Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin eski öğrencisi olan 19 yaşındaki Ö.K.’nin okula silahlı saldırı düzenlediği ve olayda 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

    Benzer şekilde Kahramanmaraş’ta yaşanan saldırı ise daha ağır bir bilanço ortaya çıkardı. Ayser Çalık Ortaokulu’nda gerçekleşen olayda 8. sınıf öğrencisi İ.A.M.’nin bir öğretmen ve 10 öğrenciyi öldürdükten sonra yaşamına son verdiği açıklandı.

    Farklı illerde yeni gelişmeler

    Soruşturmaların ülke genelinde genişlediği süreçte Sivas’ta da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Valilik, bazı sosyal medya hesaplarında okullara yönelik saldırı iddialarının paylaşıldığını, yapılan incelemelerde bu içeriklerin asılsız olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Paylaşımları yaptığı belirlenen 2009 doğumlu bir öğrencinin gözaltına alındığı bildirildi.

    İstanbul’da ise Üsküdar’da bir okulun hedef alınacağına dair yazışmalar yapıldığı iddiası üzerine altı çocuk gözaltına alındı. Söz konusu içeriklerin Telegram üzerinden paylaşıldığı, şüphelilerin “halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit” suçlamasıyla işlem gördüğü aktarıldı.

    Kaynakça https://www.dw.com/tr/okul-sald%C4%B1r%C4%B1lar%C4%B1-sonras%C4%B1-%C3%A7ocuklara-telegram-g%C3%B6zalt%C4%B1lar%C4%B1/a-76805048 https://anlatilaninotesi.com.tr/20260415/sivasta-okullara-saldiri-iddiasi-17-yasindaki-ogrenci-gozaltina-alindi-1105044727.html https://www.iha.com.tr/gaziantep-haberleri/gaziantepte-lise-onunde-kurusiki-tabancali-saldiri-panigi-408484769
