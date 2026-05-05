Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Okullarda cep telefonu yasağı işe yarıyor mu? İşte araştırmanın sonuçları

    ABD'de yapılan bir çalışma, cep telefonu yasağı uygulayan okullarda öğrencilerin dikkatinin, okul performansının nasıl değiştiğini ortaya koydu. Karışık sonuçlar ortaya koyan araştırma neler söylüyor?

    Okullarda cep telefonu yasağı işe yarıyor mu? İşte sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Okullarda cep telefonu kullanımını sınırlayan yasakların, eğitimde dikkat dağınıklığı, zorbalık ve düşük ders performansı gibi sorunlara çözüm olması bekleniyordu. Ancak yeni bir araştırma, bu politikanın tüm alanlarda beklenen etkiyi yaratmadığını ortaya koyuyor.

    Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu tarafından yayımlanacak, şimdiye kadar bu alandaki en kapsamlı çalışma olarak gösterilen rapora göre, telefon yasakları öğrencilerin cihaz kullanımını belirgin şekilde azaltsa da akademik başarıya doğrudan katkı sağlamadı.

    Çalışmada, öğrencilerin telefonlarını gün boyunca kilitli kılıflarda tutmasını zorunlu kılan uygulamaların etkileri incelendi. Bu sistemi sağlayan Yondr verileriyle desteklenen analiz, 2019–2026 yılları arasında 40 binden fazla okulu kapsıyor.

    Araştırmaya göre, bu tür katı yasakların uygulandığı okullarda ders sırasında akademik olmayan amaçlarla telefon kullanan öğrencilerin oranı yüzde 61’den yüzde 13’e geriledi. Okul sahalarından gelen telefon sinyalleri de ilk üç yılda yüzde 30 azaldı. Öğretmenler ise sınıflarda dikkat dağınıklığının ciddi biçimde azaldığını ve ders ortamının daha verimli hale geldiğini belirtti.

    Notlar değişmedi, disiplin sorunları arttı

    Buna karşın test sonuçlarında ortalama olarak anlamlı bir artış gözlenmedi. Araştırmacılar, akademik başarıyı etkileyen faktörlerin çok daha geniş olduğunu ve telefon yasağının tek başına belirleyici olmadığını vurguluyor.

    Yasaklar ayrıca öğrenci devamsızlığını veya çevrimiçi zorbalık algısını da iyileştirmedi. Yasakların uygulandığı ilk yıl, öğrenci uzaklaştırma cezalarında ortalama yüzde 16 artış kaydedildi. Bunun nedenleri arasında kurallara uymayan öğrencilerin cezalandırılması ve telefon erişimi olmadan artan akran çatışmaları gösteriliyor. Ancak bu disiplin sorunlarının zamanla azaldığı ifade edildi.

    Öğrencilerin iyi oluş hali ve sosyalleşme arttı

    Uzun vadede ise öğrencilerin kendilerini daha iyi hissettikleri ve sosyal etkileşimlerinin arttığı gözlemlendi. Okullarda özellikle teneffüs ve öğle aralarında öğrencilerin daha fazla yüz yüze iletişim kurduğu belirtildi.

    Araştırmacılar, sonuçların kısa vadede tüm hedeflere ulaşılamadığını gösterse de, telefon yasaklarının tamamen başarısız olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savunuyor. Eğitim politikalarında kalıcı değişimlerin zaman alabileceği ve uygulamaların uzun vadeli etkilerinin daha belirgin hale gelebileceği ifade ediliyor.

    Kaynakça https://www.nytimes.com/2026/05/04/us/did-school-cellphone-bans-study.html https://tom-dee.github.io/files/w35132.pdf
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli Volkswagen ID. Polo resmen tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sürgülü dolap kapağı sürtüyor tecno camon 50 ultra idm crack aracımı nasıl satarım pingru apk

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A36 5G
    Samsung Galaxy A36 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP D2QC7EA
    HP D2QC7EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum