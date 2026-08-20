Elon Musk'ın okyanusa inen dev Starship roketi 24 günde kurtarıldı

Dev roket kurtarıldı
Starship, 24 Temmuz'da SpaceX'in Teksas'taki Starbase tesisinden 13. test uçuşu için fırlatıldı. Super Heavy V3 güçlendiricisi kalkış, yükseliş ve aşama ayrılmasını büyük ölçüde sorunsuz tamamladı. Ancak kısmi motor ateşleme arızası nedeniyle Meksika Körfezi'ne sert bir iniş yaptı.
Üst aşama Ship 40 ise planlanan uçuş rotasını izleyerek Hint Okyanusu'na kontrollü bir şekilde iniş yaptı. Roket, çoğunluğun beklentilerinin aksine suyla inmesine rağmen önceki görevlerin aksine patlamadı. Normalde bu donanımı kurtarmayı planlamayan SpaceX, aracın büyük ölçüde bütünlüğünü koruduğunu görünce kurtarma operasyonu başlatma kararı aldı.
Mühendisler Starship'i inceleyecek
En nihayetinde Ship 40, Avustralya topraklarına bağlı Christmas Adası açıklarında daha sakin sulara ulaştırıldı. SpaceX mühendislerinden oluşan bir ekip, Starship'i daha ayrıntılı şekilde incelemek ve son test uçuşundaki performansına ilişkin ek veriler toplamak üzere bölgeye gidiyor.
Starship, uçuş sırasında performans verilerini toplamak için çeşitli sensörler ve kameralar taşıyor. Ancak aracın fiziksel olarak incelenmesi, uçuş sırasında oluşan hasarların ve sistemlerin gerçek durumunun belirlenmesi açısından daha fazla bilgi sağlayabilir. Elde edilen bulguların, sonraki Starship testlerinde yapılacak tasarım ve sistem değişikliklerine katkı sağlaması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: