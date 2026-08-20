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    Elon Musk'ın okyanusa inen dev Starship roketi 24 günde kurtarıldı

    SpaceX, 13. test uçuşunun ardından Hint Okyanusu'na inen Starship’i 24 gün süren zorlu operasyonla kurtardı. 52 metrelik araç, Avustralya açıklarında incelenmeyi bekliyor.

    Okyanusa inen dev Starship roketi 24 günde kurtarıldı Tam Boyutta Gör
    SpaceX, son test uçuşunun ardından Hint Okyanusu'na iniş yapan 52 metre uzunluğundaki "Ship 40" adlı Starship prototipini 24 gün süren zorlu bir operasyonla kurtardı. Araç, Avustralya'ya bağlı Christmas Adası açıklarında daha sakin sulara çekildi ve SpaceX mühendislerinin incelemesini bekliyor.

    Dev roket kurtarıldı

    Starship, 24 Temmuz'da SpaceX'in Teksas'taki Starbase tesisinden 13. test uçuşu için fırlatıldı. Super Heavy V3 güçlendiricisi kalkış, yükseliş ve aşama ayrılmasını büyük ölçüde sorunsuz tamamladı. Ancak kısmi motor ateşleme arızası nedeniyle Meksika Körfezi'ne sert bir iniş yaptı.

    Üst aşama Ship 40 ise planlanan uçuş rotasını izleyerek Hint Okyanusu'na kontrollü bir şekilde iniş yaptı. Roket, çoğunluğun beklentilerinin aksine suyla inmesine rağmen önceki görevlerin aksine patlamadı. Normalde bu donanımı kurtarmayı planlamayan SpaceX, aracın büyük ölçüde bütünlüğünü koruduğunu görünce kurtarma operasyonu başlatma kararı aldı.

    Okyanusa inen dev Starship roketi 24 günde kurtarıldı Tam Boyutta Gör
    SpaceX CEO'su Elon Musk, 28 Temmuz'da Starship'i kurtarmak üzere bir gemi göndereceklerini açıkladı. Bunun ardından başlayan operasyonda ekip, 52 metrelik aracı yüzlerce kilometre boyunca zorlu deniz koşullarında çekmek zorunda kaldı. Şirket, kurtarma ekibinin giderek sertleşen dalgalar ve zorlu hava koşullarıyla mücadele ettiğini bildirdi.

    Mühendisler Starship'i inceleyecek

    En nihayetinde Ship 40, Avustralya topraklarına bağlı Christmas Adası açıklarında daha sakin sulara ulaştırıldı. SpaceX mühendislerinden oluşan bir ekip, Starship'i daha ayrıntılı şekilde incelemek ve son test uçuşundaki performansına ilişkin ek veriler toplamak üzere bölgeye gidiyor.

    Starship, uçuş sırasında performans verilerini toplamak için çeşitli sensörler ve kameralar taşıyor. Ancak aracın fiziksel olarak incelenmesi, uçuş sırasında oluşan hasarların ve sistemlerin gerçek durumunun belirlenmesi açısından daha fazla bilgi sağlayabilir. Elde edilen bulguların, sonraki Starship testlerinde yapılacak tasarım ve sistem değişikliklerine katkı sağlaması bekleniyor.

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