Okyanusta elektrik depolamak: Yeni nesil “deniz bataryası” teknolojisi

Tam Boyutta Gör Neredeyse bir asırdır pompalı hidroelektrik enerji depolama (pumped-storage hydropower) teknolojisi hayatımızda bulunuyor. Bu sistemde su sürekli dolup boşaltılıyor. Elektrik ucuz olduğunda su pompalanıyor, enerji ihtiyacı doğduğunda ise su aşağıya akarak türbinleri döndürüyordu. Sizable Energy adındaki yeni bir girişim, karasal hidroelektrik santrallerin mantığını okyanusa taşıyarak enerji depolamada devrim yaratmayı hedefliyor.

Uluslararası Enerji Ajansı’na göre, dünya genelindeki bu tür pompalı hidroelektrik tesisler 8.500 gigawatt-saat elektrik depolayabiliyor. Ancak bu sistemin bir dezavantajı var. Dünyada pompalı hidroelektrik (veya pompaj depolamalı hidroelektrik) için uygun coğrafyaya sahip yer sayısı oldukça sınırlı. Sizable Energy, bu sorunu çözmek için teknolojiyi karadan denize taşıma fikrini geliştirdi.

Bu fikirle kurulan Sizable Energy, kısa süre önce Playground Global liderliğinde, EDEN/IAG, Exa Ventures, Satgana, Unruly Capital ve Verve Ventures’ın katılımıyla 8 milyon dolar yatırım aldı.

Şirketin geliştirdiği sistem, tatlı su ve barajlar yerine yaklaşık yüzde 20 daha yoğun deniz tuzu çözeltisi kullanan bir mekanizma ile çalışıyor. Bu tuzlu su, yüzen bir rezervuar ile derin su rezervuarı arasında hareket ediyor. Yerçekimi ve okyanus derinliğinden faydalanarak, kara üzerindeki hidro projelerdeki çevresel etkiler ve arazi kullanımına gerek kalmadan gigawatt ölçeğinde enerji depolayabiliyor ve serbest bırakabiliyor.

Tam Boyutta Gör Deniz tabanında çalışmak, karadaki gibi her seferinde yeni bir beton baraj tasarlama zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla bu yaklaşım sayesinde sistem seri üretime uygun hale geliyor.

Sizable, teknolojisini önce dalga havuzlarında ve ardından İtalya’nın Reggio Calabria açıklarında test etti. Şirket şimdi yüzen bileşenlerin pilot kurulumuna hazırlanıyor. Hedef, 2026’ya kadar tam ölçekli bir gösterim tesisinin devreye alınması ve ardından dünya çapında ticari projelere geçilmesi.

kWh başına sadece 20 euro





Tam boyutlu sistemde her türbin 6-7 megawatt güç üretecek ve her 100 metrelik boru hattında bir türbin bulunacak. 500 metre veya daha derin bölgelerde, suyun ağırlığı arttığı için daha yüksek enerji depolama kapasitesi elde edilecek. Her ticari tesis birden fazla rezervuar barındıracak ve sistemin enerji depolama maliyeti kilowatt-saat başına yaklaşık 20 euro (yaklaşık 23 dolar) olacak. Bu, şebeke ölçekli bataryalara göre yaklaşık onda bir maliyet anlamına geliyor. Teknoloji, açık deniz rüzgar santralleriyle entegre şekilde çalışmaya da uygun. Aynı güç hattının karaya paylaşılması maliyetleri daha da aşağıya çekebilir.

