Yapay Zeka Özeti:
- Seoul Semiconductor, OLED'e rakip yeni ekran teknolojisi WICOP Pixel'i seri üretime geçirdi. Doğrudan RGB LED çiplerini kullanan bu sistem, 3 bin nit tepe parlaklığı sunuyor. OLED ekranlara kıyasla 3 kat daha parlak ve 2 kat daha uzun ömürlü olan yenilikçi teknoloji, renk filtrelerine duyulan ihtiyacı azaltarak üretim maliyetlerini de önemli ölçüde düşürüyor. Yeni ekran mimarisinin yakın zamanda üst düzey televizyonlarda yer alması bekleniyor.
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WICOP Pixel teknolojisi nasıl çalışıyor?
Geleneksel LCD televizyonlarda arka aydınlatma sistemi genellikle beyaz ışık üretiyor. Bu ışık, ekrandaki renk filtrelerinden geçirilerek kırmızı, yeşil ve mavi bileşenlere ayrılıyor. Seoul Semiconductor ise WICOP Pixel teknolojisiyle bu yöntemi değiştirmeyi hedefliyor.
İlk olarak mavi opto-yarı iletkenlerde kullanılan teknoloji, zaman içerisinde yeşil, kırmızı ve ultraviyole dalga boylarına da genişletildi. WICOP Pixel ise farklı dalga boylarını tek bir piksel biriminde birleştirerek renklerin hassas biçimde kontrol edilmesini sağlıyor. Şirket, bu yöntemle on binlerce doğal rengin verimli ve canlı şekilde üretilebildiğini belirtiyor.
OLED'den 3 kat daha yüksek parlaklık iddiası
Seoul Semiconductor'ın paylaştığı teknik özelliklere göre WICOP Pixel, 3.000 nit seviyesine kadar tepe parlaklığına ulaşabiliyor. Şirket, bu değerin OLED ekranların sunduğu tepe parlaklığının üç katından fazla olduğunu öne sürüyor. Ayrıca yeni teknolojinin OLED'e kıyasla iki kattan daha uzun kullanım ömrü sunduğu belirtiliyor.
Renk üretimi tarafında ise dijital sinema sektöründe kullanılan DCI-P3 renk gamının yüzde 100'ünün kapsandığı belirtiliyor. Seoul Semiconductor, BT.2020 standardını da teknolojinin referans aldığı görüntü standartları arasında gösteriyor ancak bu renk uzayına ilişkin kapsama oranını açıklamıyor.
Maliyet avantajı sağlayabilir
WICOP Pixel'in önemli avantajlarından biri, mevcut LCD panellerle birlikte kullanılabilmesi. Yeni teknoloji, televizyon üreticilerinin OLED'e geçmeden RGB tabanlı arka aydınlatma sistemlerinden yararlanmasına olanak tanıyor. Böylece üreticiler mevcut LCD panel tedarik zincirlerini koruyarak ürünlerinin görüntü kalitesini artırabiliyor.
Seoul Semiconductor, bu yaklaşımın üreticilerin ürün değerini ve kârlılığını artırabileceğini, aynı zamanda pahalı LCD panellere olan bağımlılığı azaltabileceğini belirtiyor. Şirket özellikle üst düzey ev sineması televizyonlarını potansiyel kullanım alanları arasında gösteriyor.
Şirketin üzerinde çalıştığı bir diğer konu ise LCD panellerde kullanılan renk filtresinin tamamen ortadan kaldırılması. Mevcut LCD ekranlarda beyaz arka aydınlatmadan kırmızı, yeşil ve mavi renkleri elde etmek için kullanılan filtreler, panelin malzeme maliyetinin yaklaşık yüzde 20'sini oluşturuyor.
WICOP Pixel doğrudan RGB ışık üretebildiği için bu filtrelere duyulan ihtiyacı azaltma potansiyeline sahip. Ancak renk filtresinin kaldırılması henüz ticari ürünlerde sunulan bir özellik değil. Seoul Semiconductor bu konuda araştırmalarını sürdürüyor.
Seoul Semiconductor, WICOP Pixel için seri üretime geçtiğini ve küresel televizyon üreticilerine yönelik tedarik faaliyetlerini genişletmeye başladığını açıkladı. Şirketin ekran teknolojileriyle bağlantılı gelirleri de 2026'nın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yaklaşık yüzde 20 arttı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Yarışma için bizzat sürücü yapıyor zaten bu park denemesini.
bu çok saçma ama bir şekilde sürücüye mesaj falan gitmeli