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Oynat Seoul Semiconductor, OLED'e rakip yeni ekran teknolojisi WICOP Pixel'i seri üretime geçirdi. Doğrudan RGB LED çiplerini kullanan bu sistem, 3 bin nit tepe parlaklığı sunuyor. OLED ekranlara kıyasla 3 kat daha parlak ve 2 kat daha uzun ömürlü olan yenilikçi teknoloji, renk filtrelerine duyulan ihtiyacı azaltarak üretim maliyetlerini de önemli ölçüde düşürüyor. Yeni ekran mimarisinin yakın zamanda üst düzey televizyonlarda yer alması bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Geleneksel LCD ekranların görüntü kalitesini artırmayı hedefleyen Seoul Semiconductor, OLED'e rakip yeni ekran teknolojisi WICOP Pixel'i seri üretime aldı. Doğrudan kırmızı, yeşil ve mavi LED'ler kullanan teknoloji, 3.000 nit tepe parlaklığı ve DCI-P3 renk gamının yüzde 100'ünü kapsama iddiasıyla dikkat çekiyor.

WICOP Pixel teknolojisi nasıl çalışıyor?

Geleneksel LCD televizyonlarda arka aydınlatma sistemi genellikle beyaz ışık üretiyor. Bu ışık, ekrandaki renk filtrelerinden geçirilerek kırmızı, yeşil ve mavi bileşenlere ayrılıyor. Seoul Semiconductor ise WICOP Pixel teknolojisiyle bu yöntemi değiştirmeyi hedefliyor.

Tam Boyutta Gör Şirketin iştiraki Seoul Viosys tarafından geliştirilen teknoloji, LCD panelin arkasına birbirinden bağımsız kırmızı, yeşil ve mavi LED çipleri yerleştiriyor. Birbirinden yalnızca onlarca mikrometre uzaklıkta konumlandırılan bu çipler, her rengin ayrı ayrı kontrol edilmesini sağlıyor. Böylece beyaz ışığın renk filtreleri aracılığıyla ayrıştırılmasına ihtiyaç duymadan doğrudan RGB aydınlatma elde ediliyor.

Tam Boyutta Gör Teknolojinin temelinde ise WICOP adı verilen paketlemesiz LED mimarisi bulunuyor. Geleneksel LED'lerde yarı iletken çipin etrafını saran koruyucu paket yapısı WICOP teknolojisinde ortadan kaldırılıyor. Bu sayede LED çipleri daha kompakt hale geliyor.

İlk olarak mavi opto-yarı iletkenlerde kullanılan teknoloji, zaman içerisinde yeşil, kırmızı ve ultraviyole dalga boylarına da genişletildi. WICOP Pixel ise farklı dalga boylarını tek bir piksel biriminde birleştirerek renklerin hassas biçimde kontrol edilmesini sağlıyor. Şirket, bu yöntemle on binlerce doğal rengin verimli ve canlı şekilde üretilebildiğini belirtiyor.

OLED'den 3 kat daha yüksek parlaklık iddiası

Seoul Semiconductor'ın paylaştığı teknik özelliklere göre WICOP Pixel, 3.000 nit seviyesine kadar tepe parlaklığına ulaşabiliyor. Şirket, bu değerin OLED ekranların sunduğu tepe parlaklığının üç katından fazla olduğunu öne sürüyor. Ayrıca yeni teknolojinin OLED'e kıyasla iki kattan daha uzun kullanım ömrü sunduğu belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Yüksek parlaklık özellikle doğrudan ışık alan veya ortam aydınlatmasının yoğun olduğu yerlerde önem taşıyor. Şirket, WICOP Pixel'in bu avantajıyla aydınlık oturma odalarında ve kamusal alanlarda daha net görüntüler sunabileceğini savunuyor. Teknolojinin hem iç hem de dış mekan kullanımına uygun olduğu ifade ediliyor.

Renk üretimi tarafında ise dijital sinema sektöründe kullanılan DCI-P3 renk gamının yüzde 100'ünün kapsandığı belirtiliyor. Seoul Semiconductor, BT.2020 standardını da teknolojinin referans aldığı görüntü standartları arasında gösteriyor ancak bu renk uzayına ilişkin kapsama oranını açıklamıyor.

Maliyet avantajı sağlayabilir

WICOP Pixel'in önemli avantajlarından biri, mevcut LCD panellerle birlikte kullanılabilmesi. Yeni teknoloji, televizyon üreticilerinin OLED'e geçmeden RGB tabanlı arka aydınlatma sistemlerinden yararlanmasına olanak tanıyor. Böylece üreticiler mevcut LCD panel tedarik zincirlerini koruyarak ürünlerinin görüntü kalitesini artırabiliyor.

Seoul Semiconductor, bu yaklaşımın üreticilerin ürün değerini ve kârlılığını artırabileceğini, aynı zamanda pahalı LCD panellere olan bağımlılığı azaltabileceğini belirtiyor. Şirket özellikle üst düzey ev sineması televizyonlarını potansiyel kullanım alanları arasında gösteriyor.

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Şirketin üzerinde çalıştığı bir diğer konu ise LCD panellerde kullanılan renk filtresinin tamamen ortadan kaldırılması. Mevcut LCD ekranlarda beyaz arka aydınlatmadan kırmızı, yeşil ve mavi renkleri elde etmek için kullanılan filtreler, panelin malzeme maliyetinin yaklaşık yüzde 20'sini oluşturuyor.

WICOP Pixel doğrudan RGB ışık üretebildiği için bu filtrelere duyulan ihtiyacı azaltma potansiyeline sahip. Ancak renk filtresinin kaldırılması henüz ticari ürünlerde sunulan bir özellik değil. Seoul Semiconductor bu konuda araştırmalarını sürdürüyor.

Seoul Semiconductor, WICOP Pixel için seri üretime geçtiğini ve küresel televizyon üreticilerine yönelik tedarik faaliyetlerini genişletmeye başladığını açıkladı. Şirketin ekran teknolojileriyle bağlantılı gelirleri de 2026'nın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yaklaşık yüzde 20 arttı.

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OLED'e rakip yeni LCD teknolojisi: Hem parlak hem de uzun ömürlü

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