OLED ekranlarda yeni dönem: DisplayHDR True Black 1400 tanıtıldı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör VESA, OLED ekranlar için geliştirdiği en üst seviye HDR sertifikası olan DisplayHDR True Black 1400 standardını duyurdu. Yeni sertifika, özellikle profesyonel içerik üretimi ve üst segment multimedya deneyimi sunan OLED paneller için daha yüksek parlaklık ve görüntü doğruluğu gereksinimleri getiriyor.

DisplayHDR True Black 1400 için 1.400 nit şartı

Yeni DisplayHDR True Black 1400 standardı, ekranların en az 1.400 cd/m² (nit) tepe parlaklığa ve 700 cd/m² tam ekran sürekli parlaklığa ulaşmasını zorunlu kılıyor. Ayrıca siyah seviyesi 0,0005 cd/m² değerini korumak zorunda. Böylece OLED paneller, yüksek kontrast avantajını kaybetmeden daha yüksek sürekli parlaklık sunabilecek.

VESA, yeni sertifikanın DisplayHDR CTS 1.2 test altyapısını temel aldığını açıkladı. Standart, renk doğruluğu, kontrast ve siyah performansı için daha sıkı doğrulama süreçleri içeriyor. Şirketin hedefi, özellikle HDR düzenleme, profesyonel içerik inceleme ve aydınlık ortamlardaki kullanım senaryoları için OLED ekran performansını standart hale getirmek.

Tam Boyutta Gör Yeni sertifikaya sahip ilk ürünler, 10-12 Temmuz tarihleri arasında Şanghay'da düzenlenecek Bilibili World 2026 etkinliğinde sergilenecek. Lenovo, Yoga Pro 16 modelinin DisplayHDR True Black 1400 sertifikasını alan ilk dizüstü bilgisayar olacağını doğruladı. Samsung Display ise yeni standardı karşılayan tandem OLED panellerini etkinlikte tanıtacağını açıkladı.

Meta Ray-Ban Display gözlükler üçüncü taraf uygulamalara açılıyor 1 ay önce eklendi

VESA'ya göre DisplayHDR True Black 1400, tandem OLED gibi yeni panel teknolojileriyle mümkün hale gelen parlaklık artışlarını standartlaştırmayı amaçlıyor. Böylece OLED ekranların profesyonel HDR iş akışları ve üst düzey içerik tüketimi gibi alanlarda daha yaygın şekilde kullanılmasının önü açılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Monitör Haberleri

OLED ekranlarda yeni dönem: DisplayHDR True Black 1400 tanıtıldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: