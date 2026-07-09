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    OLED ekranlarda yeni dönem: DisplayHDR True Black 1400 tanıtıldı

    VESA, OLED ekranlar için yeni DisplayHDR True Black 1400 sertifikasını duyurdu. Standart, 1.400 nit tepe ve 700 nit tam ekran parlaklık şartıyla HDR performansını üst seviyeye taşıyor.

    OLED ekranlarda yeni dönem: DisplayHDR True Black 1400 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    VESA, OLED ekranlar için geliştirdiği en üst seviye HDR sertifikası olan DisplayHDR True Black 1400 standardını duyurdu. Yeni sertifika, özellikle profesyonel içerik üretimi ve üst segment multimedya deneyimi sunan OLED paneller için daha yüksek parlaklık ve görüntü doğruluğu gereksinimleri getiriyor.

    DisplayHDR True Black 1400 için 1.400 nit şartı

    Yeni DisplayHDR True Black 1400 standardı, ekranların en az 1.400 cd/m² (nit) tepe parlaklığa ve 700 cd/m² tam ekran sürekli parlaklığa ulaşmasını zorunlu kılıyor. Ayrıca siyah seviyesi 0,0005 cd/m² değerini korumak zorunda. Böylece OLED paneller, yüksek kontrast avantajını kaybetmeden daha yüksek sürekli parlaklık sunabilecek.

    VESA, yeni sertifikanın DisplayHDR CTS 1.2 test altyapısını temel aldığını açıkladı. Standart, renk doğruluğu, kontrast ve siyah performansı için daha sıkı doğrulama süreçleri içeriyor. Şirketin hedefi, özellikle HDR düzenleme, profesyonel içerik inceleme ve aydınlık ortamlardaki kullanım senaryoları için OLED ekran performansını standart hale getirmek.

    OLED ekranlarda yeni dönem: DisplayHDR True Black 1400 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Yeni sertifikaya sahip ilk ürünler, 10-12 Temmuz tarihleri arasında Şanghay'da düzenlenecek Bilibili World 2026 etkinliğinde sergilenecek. Lenovo, Yoga Pro 16 modelinin DisplayHDR True Black 1400 sertifikasını alan ilk dizüstü bilgisayar olacağını doğruladı. Samsung Display ise yeni standardı karşılayan tandem OLED panellerini etkinlikte tanıtacağını açıkladı.

    VESA'ya göre DisplayHDR True Black 1400, tandem OLED gibi yeni panel teknolojileriyle mümkün hale gelen parlaklık artışlarını standartlaştırmayı amaçlıyor. Böylece OLED ekranların profesyonel HDR iş akışları ve üst düzey içerik tüketimi gibi alanlarda daha yaygın şekilde kullanılmasının önü açılacak.

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