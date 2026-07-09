OLED ekranlarda yeni dönem: DisplayHDR True Black 1400 tanıtıldı

DisplayHDR True Black 1400 için 1.400 nit şartı
Yeni DisplayHDR True Black 1400 standardı, ekranların en az 1.400 cd/m² (nit) tepe parlaklığa ve 700 cd/m² tam ekran sürekli parlaklığa ulaşmasını zorunlu kılıyor. Ayrıca siyah seviyesi 0,0005 cd/m² değerini korumak zorunda. Böylece OLED paneller, yüksek kontrast avantajını kaybetmeden daha yüksek sürekli parlaklık sunabilecek.
VESA, yeni sertifikanın DisplayHDR CTS 1.2 test altyapısını temel aldığını açıkladı. Standart, renk doğruluğu, kontrast ve siyah performansı için daha sıkı doğrulama süreçleri içeriyor. Şirketin hedefi, özellikle HDR düzenleme, profesyonel içerik inceleme ve aydınlık ortamlardaki kullanım senaryoları için OLED ekran performansını standart hale getirmek.
VESA'ya göre DisplayHDR True Black 1400, tandem OLED gibi yeni panel teknolojileriyle mümkün hale gelen parlaklık artışlarını standartlaştırmayı amaçlıyor. Böylece OLED ekranların profesyonel HDR iş akışları ve üst düzey içerik tüketimi gibi alanlarda daha yaygın şekilde kullanılmasının önü açılacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: