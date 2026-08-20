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    OLED ekranların parlaklığını ve ömrünü uzatan teknoloji: FLiPP

    LG Display, OLED üretiminde metal maskeyi ortadan kaldıran FLiPP teknolojisini tanıttı. Yeni yöntem, ekranları daha parlak ve uzun ömürlü hale getirirken üretim maliyetlerini de düşürebilir.

    OLED ekranların parlaklığını ve ömrünü uzatan teknoloji: FLiPP Tam Boyutta Gör
    LG Display, OLED panellerin üretiminde kullanılan Fine Metal Mask (FMM) adlı maskeleme yöntemini ortadan kaldıran yeni teknolojisi FLiPP’i duyurdu. LG’ye göre yeni üretim yöntemi sayesinde panellerin parlaklığı ve ömrü ciddi oranlarda artıyor.

    OLED üretiminde fotolitografi dönemi

    LG Display’in “FMM-less Innovative Pixel Patterning” adını verdiği FLiPP teknolojisi, OLED üretimindeki en önemli aşamalardan biri olan piksel desenleme sürecini sil baştan yazıyor. Geleneksel RGB OLED üretiminde kırmızı, yeşil ve mavi organik malzemelerin alt tabakaya aktarılması için FMM adlı metal bir metal maske kullanılıyor.

    OLED ekranların parlaklığını ve ömrünü uzatan teknoloji: FLiPP Tam Boyutta Gör
    Ancak panel boyutu büyüdükçe bu tekniğin kullanımı da daha karmaşık hale geliyor. Metal maskenin geniş yüzeylerde sarkabilmesi üretim hassasiyetini etkilediği için hem maliyetleri hem de malzeme tüketimini artırıyordu.

    FLiPP ise FMM yerine fotolitografi ve UV ışığı kullanıyor. RGB organik malzemeler alt tabakaya sırayla uygulanıyor ve ardından UV ışığıyla istenmeyen bölgeler yüksek hassasiyetle kaldırılarak piksel deseni oluşturuluyor.

    Parlaklık ve kullanım ömrü artıyor

    LG Display, FLiPP ile parlaklığın 1,6 kata kadar artırılabileceğini, panel ömrünün 2,4 kata kadar uzatılabileceğini veya güç tüketiminin yüzde 13 azaltılabileceğini belirtiyor.

    OLED ekranların parlaklığını ve ömrünü uzatan teknoloji: FLiPP Tam Boyutta Gör
    Şirket, UV ışığının organik malzemeleri alt tabakanın tamamında yüksek hassasiyetle uzaklaştırabilmesinin piksel desenleme doğruluğunu da artırdığını ifade ediyor. Bu özellik, daha yüksek parlaklık ve daha uzun kullanım ömrünün yanı sıra OLED teknolojisinin enerji verimliliği açısından da geliştirilmesini sağlayabilir.

    FLiPP’in üretim tarafındaki avantajlarından biri de ana camın daha verimli kullanılabilmesi. Özellikle dizüstü bilgisayar boyutundaki panellerde LG Display, yöntemin FMM veya alt tabakanın bölümlere ayrılmasını gerektiren diğer FMM’siz üretim yöntemlerine kıyasla ana cam kullanım verimliliğini yüzde 64’e kadar artırabildiğini söylüyor. Bu durum, tek bir ana camdan daha fazla panel çıkarılmasına imkan tanırken üretim sırasında ortaya çıkan malzeme israfını da azaltabilir. Daha yüksek verimlilik, uzun vadede OLED panellerin üretim maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlayabilir.

    1 inçten 100 inçe kadar kullanılabilecek

    LG Display, FLiPP teknolojisinin belirli bir panel boyutu veya çözünürlükle sınırlı olmadığını belirtiyor. Şirketin açıklamasına göre teknoloji teorik olarak 1 inçlik giyilebilir cihaz ekranlarından 100 inçlik televizyon panellerine kadar kullanılabilecek.

    Bunun yanında FLiPP yalnızca geleneksel düz ekranlarla da sınırlı kalmayacak. Teknolojinin VR ve AR ekranlarında da kullanılabileceği belirtiliyor. LG Display, üretimi ilk etapta tablet ve monitör gibi IT ürünlerine uygulamayı, ardından teknolojiyi diğer ekran kategorilerine genişletmeyi planlıyor.

    Şirket henüz FLiPP kullanan ticari bir ürünün ne zaman piyasaya çıkacağını açıklamadı. Dolayısıyla teknolojinin tüketici ürünlerinde ne zaman görülmeye başlayacağı şu aşamada belirsiz.

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