OLED ekranların parlaklığını ve ömrünü uzatan teknoloji: FLiPP

OLED üretiminde fotolitografi dönemi
LG Display’in “FMM-less Innovative Pixel Patterning” adını verdiği FLiPP teknolojisi, OLED üretimindeki en önemli aşamalardan biri olan piksel desenleme sürecini sil baştan yazıyor. Geleneksel RGB OLED üretiminde kırmızı, yeşil ve mavi organik malzemelerin alt tabakaya aktarılması için FMM adlı metal bir metal maske kullanılıyor.
FLiPP ise FMM yerine fotolitografi ve UV ışığı kullanıyor. RGB organik malzemeler alt tabakaya sırayla uygulanıyor ve ardından UV ışığıyla istenmeyen bölgeler yüksek hassasiyetle kaldırılarak piksel deseni oluşturuluyor.
Parlaklık ve kullanım ömrü artıyor
LG Display, FLiPP ile parlaklığın 1,6 kata kadar artırılabileceğini, panel ömrünün 2,4 kata kadar uzatılabileceğini veya güç tüketiminin yüzde 13 azaltılabileceğini belirtiyor.
FLiPP’in üretim tarafındaki avantajlarından biri de ana camın daha verimli kullanılabilmesi. Özellikle dizüstü bilgisayar boyutundaki panellerde LG Display, yöntemin FMM veya alt tabakanın bölümlere ayrılmasını gerektiren diğer FMM’siz üretim yöntemlerine kıyasla ana cam kullanım verimliliğini yüzde 64’e kadar artırabildiğini söylüyor. Bu durum, tek bir ana camdan daha fazla panel çıkarılmasına imkan tanırken üretim sırasında ortaya çıkan malzeme israfını da azaltabilir. Daha yüksek verimlilik, uzun vadede OLED panellerin üretim maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlayabilir.
1 inçten 100 inçe kadar kullanılabilecek
LG Display, FLiPP teknolojisinin belirli bir panel boyutu veya çözünürlükle sınırlı olmadığını belirtiyor. Şirketin açıklamasına göre teknoloji teorik olarak 1 inçlik giyilebilir cihaz ekranlarından 100 inçlik televizyon panellerine kadar kullanılabilecek.
Bunun yanında FLiPP yalnızca geleneksel düz ekranlarla da sınırlı kalmayacak. Teknolojinin VR ve AR ekranlarında da kullanılabileceği belirtiliyor. LG Display, üretimi ilk etapta tablet ve monitör gibi IT ürünlerine uygulamayı, ardından teknolojiyi diğer ekran kategorilerine genişletmeyi planlıyor.
Şirket henüz FLiPP kullanan ticari bir ürünün ne zaman piyasaya çıkacağını açıklamadı. Dolayısıyla teknolojinin tüketici ürünlerinde ne zaman görülmeye başlayacağı şu aşamada belirsiz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: