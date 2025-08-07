OLED ekranlı MacBook Pro geliyor: İlk tarih paylaşıldı

OLED ekranlı MacBook Pro yakında geliyor
Apple, OLED ekranlı MacBook Pro modelini 2026'nın sonlarına doğru piyasaya sürmeyi planlıyor. Buna göre mini LED panelden OLED ekranlara geçiş yapacak seri, yalnızca ekran kalitesini değil pil ömründe de belirgin bir iyileşme sağlayacak.
Kaçıranlar için daha önce Omdia tarafından paylaşılan bilgiler, OLED ekranlı modellerin 2026'da geleceğini öngörüyordu. Yeni rapor ise bu zaman çizelgesini doğruluyor. Tabii ki, bu tarihin resmi olarak doğrulanmadığını belirtelim. Keza Bloomberg'den Mark Gurman, Apple’ın 2025'te M5 çipli MacBook güncellemesi planlamadığını belirtmişti. Bu durum, OLED’li MacBook Pro'nun da 2027’ye ertelenme ihtimalini doğurabilir.
OLED'e ek olarak, MacBook Pro'nun ekran tasarımında da önemli değişiklikler bekleniyor. Apple'ın, çentikli yapıdan vazgeçerek ekran üzerinde hap biçiminde bir kamera deliğine veya Dinamik Ada benzeri bir çözüme geçiş yapacağı konuşuluyor. Ancak bu detayın Apple'ın nihai yol haritasında hâlâ yer alıp almadığı kesinlik kazanmış değil.