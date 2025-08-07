Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OLED ekranlı MacBook Pro geliyor: İlk tarih paylaşıldı

    Apple, OLED ekranlı ilk MacBook Pro modellerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni ekranlar Samsung tarafından üretilecek ve önemli tasarım değişiklikleri sunacak.

    OLED ekranlı MacBook Pro geliyor: İlk tarih paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Apple, OLED ekranlı ilk MacBook Pro modellerini duyurmaya hazırlanıyor. Güney Kore merkezli yeni bir rapora göre, bu geçişte ekranların tamamı Samsung Display tarafından üretilecek. Peki OLED ekranlı MacBook Pro ne zaman çıkacak? İşte muhtemel tarih...

    OLED ekranlı MacBook Pro yakında geliyor

    Apple, OLED ekranlı MacBook Pro modelini 2026'nın sonlarına doğru piyasaya sürmeyi planlıyor. Buna göre mini LED panelden OLED ekranlara geçiş yapacak seri, yalnızca ekran kalitesini değil pil ömründe de belirgin bir iyileşme sağlayacak.

    Kaçıranlar için daha önce Omdia tarafından paylaşılan bilgiler, OLED ekranlı modellerin 2026'da geleceğini öngörüyordu. Yeni rapor ise bu zaman çizelgesini doğruluyor. Tabii ki, bu tarihin resmi olarak doğrulanmadığını belirtelim. Keza Bloomberg'den Mark Gurman, Apple’ın 2025'te M5 çipli MacBook güncellemesi planlamadığını belirtmişti. Bu durum, OLED’li MacBook Pro'nun da 2027’ye ertelenme ihtimalini doğurabilir.

    OLED'e ek olarak, MacBook Pro'nun ekran tasarımında da önemli değişiklikler bekleniyor. Apple'ın, çentikli yapıdan vazgeçerek ekran üzerinde hap biçiminde bir kamera deliğine veya Dinamik Ada benzeri bir çözüme geçiş yapacağı konuşuluyor. Ancak bu detayın Apple'ın nihai yol haritasında hâlâ yer alıp almadığı kesinlik kazanmış değil.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli markadan tartışmalı çarpışma testi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    self servis oto yıkama maliyeti uydu splitter ne işe yarar babadan para isteme bahaneleri kiralık araç teslim ederken dikkat edilmesi gerekenler dgs kalkacak mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung A16
    Samsung A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer R9T3D-5070Ti C2
    Game Garaj Slayer R9T3D-5070Ti C2
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum