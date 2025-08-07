OLED ekranlı MacBook Pro geliyor: İlk tarih paylaşıldı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple, OLED ekranlı ilk MacBook Pro modellerini duyurmaya hazırlanıyor. Güney Kore merkezli yeni bir rapora göre, bu geçişte ekranların tamamı Samsung Display tarafından üretilecek. Peki OLED ekranlı MacBook Pro ne zaman çıkacak? İşte muhtemel tarih...

OLED ekranlı MacBook Pro yakında geliyor

Apple, OLED ekranlı MacBook Pro modelini 2026'nın sonlarına doğru piyasaya sürmeyi planlıyor. Buna göre mini LED panelden OLED ekranlara geçiş yapacak seri, yalnızca ekran kalitesini değil pil ömründe de belirgin bir iyileşme sağlayacak.

Kaçıranlar için daha önce Omdia tarafından paylaşılan bilgiler, OLED ekranlı modellerin 2026'da geleceğini öngörüyordu. Yeni rapor ise bu zaman çizelgesini doğruluyor. Tabii ki, bu tarihin resmi olarak doğrulanmadığını belirtelim. Keza Bloomberg'den Mark Gurman, Apple’ın 2025'te M5 çipli MacBook güncellemesi planlamadığını belirtmişti. Bu durum, OLED’li MacBook Pro'nun da 2027’ye ertelenme ihtimalini doğurabilir.

M5 Yerine M4'e devam: Apple, MacBook planlarını erteledi 3 hf. önce eklendi

OLED'e ek olarak, MacBook Pro'nun ekran tasarımında da önemli değişiklikler bekleniyor. Apple'ın, çentikli yapıdan vazgeçerek ekran üzerinde hap biçiminde bir kamera deliğine veya Dinamik Ada benzeri bir çözüme geçiş yapacağı konuşuluyor. Ancak bu detayın Apple'ın nihai yol haritasında hâlâ yer alıp almadığı kesinlik kazanmış değil.

