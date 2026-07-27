OLED ekranlı MacBook'un panelini Samsung üretecek

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Tam Boyutta Gör Sektör kaynaklarına göre, Apple, bu yılın sonlarına doğru OLED ekranlı ve dokunmatik özellikli yeni 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerini piyasaya sürecek. Apple, bir MacBook’ta ilk kez hem OLED hem de dokunmatik ekran teknolojisini kullanacak. Yeni bir rapor, Apple’ın bu model için yalnızca Samsung’a güvendiğini söylüyor.

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Dokunmatik ve OLED ekranlı ilk MacBook'lar geliyor

Apple şimdiye kadar hiçbir MacBook'ta OLED teknolojisini dokunmatik girişle birleştirmedi. Bu yeni modeller bunu değiştirecek. Samsung Display, panelleri tedarik edecek tek üretici olacak. Geliştirmenin en erken aşamalarından itibaren Apple'ın teknik ve seri üretim gereksinimlerini karşılayan tek ismin Samsung olduğu, LG Display ve BOE’nin üretime girmeyeceği söyleniyor.

Paneller, Samsung Display'in Asan tesisinde üretilecek ve oksit TFT'ler, iki katmanlı tandem yapı ve hücre içi dokunmatik özelliğe sahip olacak. Seri üretimin Ağustos ayı civarında başlaması bekleniyor.

Belirleyici faktör üretim altyapısı gibi görünüyor. Apple, geniş alanlı substrat üretim desteği talep etti. Samsung Display, Gen-8.6 OLED hattıyla yanıt verirken, LG Display mevcut Gen-6 hattını kullanacağını belirtti. 6. nesil hatlarda dizüstü bilgisayar OLED üretimi mümkün olsa da, alt tabaka verimliliği ve üretkenliği 8.6. nesile göre nispeten daha düşük. İlk ürün hacimleri büyük olmadığından LG Display'in birden fazla tedarikçi bulmak yerine tüm üretimi Samsung Display'e emanet ettiği anlaşılıyor.

LG Display, mevcut LCD tabanlı MacBook ve MacBook Pro’nun panellerini tedarik ediyor. Ayrıca iPad Pro’nun OLED panellerinin tedarikçisi. MacBook Pro için TFT tabanlı RGB OLED'lerin seri üretimi için hazırlık gerekiyor. LG’nin mevcut 6. nesil hatları şu anda akıllı telefon ve tabletlerin panelleri için kullanıldığından, MacBook panellerinin hacmini karşılaması zor. MacBook Pro OLED tedarik zincirine giriş muhtemelen en erken 2029'dan sonra gerçekleşecek.

Çinli BOE de dizüstü bilgisayarlar için dokunmatik OLED ekranlar geliştiriyor. Bunların Apple MacBook'lar için tasarlanıp tasarlanmadığı henüz doğrulanmadı. Sektör, teknik olgunluk ve verimlilik sorunları nedeniyle yeni nesil MacBook Pro'da yer almanın zor olacağına inanıyor. Tedarikin 2028'den itibaren MacBook Air ile başlanarak denenmesi öngörülüyor.

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