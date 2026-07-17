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    OLED iPad Mini geliyor: Apple'ın yeni iPad planları sızdırıldı

    Apple'ın OLED ekranlı ilk iPad mini modeli bu sonbaharda tanıtılabilir. Yeni sızıntılar, giriş seviyesi iPad ve iPad Air serisi için planlanan önemli donanım değişikliklerini de ortaya koyuyor.

    OLED iPad Mini geliyor: Apple'ın yeni iPad planları sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Apple'ın önümüzdeki döneme ilişkin iPad yol haritası netleşmeye başladı. Son sızıntılara göre şirket, ilk OLED ekranlı iPad Mini modelini bu sonbaharda tanıtmaya hazırlanırken, giriş seviyesi iPad serisinde ise LCD panel kullanımını sürdürmeye devam edecek.

    Apple'ın yeni iPad yol haritası sızdı

    İddialara göre OLED ekranlı iPad mini, en erken bu sonbaharda ve büyük olasılıkla ekim ayına kadar tanıtılacak. Ancak cihazın ekran teknolojisi değişse de ProMotion desteği sunmayacağı belirtiliyor. Bu nedenle ekranın 60 Hz yenileme hızıyla geleceği doğrulanmış olabilir. Ayrıca OLED panel nedeniyle yeni modelin, fiyatı kısa süre önce 599 dolara yükseltilen mevcut iPad mini'den daha pahalı olması bekleniyor.

    Apple'ın yalnızca iPad mini tarafında değil, iPad Air serisinde de OLED ekranlı modellere geçiş hazırlığında olduğunu söyleyelim. Bununla birlikte şirket, maliyetleri kontrol altında tutmak amacıyla giriş seviyesi iPad modellerinde LCD panel kullanmayı sürdürecek. Yeni giriş seviyesi iPad'in ise 2027'nin ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor.

    Tasarım tarafında önemli bir değişiklik planlanmazken, en büyük yenilik donanım tarafında olacak. Sızıntılara göre cihaz, A18 veya A19 işlemciden biriyle gelecek ve 8 GB RAM'e sahip olacak. Böylece mevcut modelde bulunan A16 işlemci ve 6 GB RAM'e kıyasla performans tarafında önemli bir yükseltme sunulacak.

    Öte yandan yeni iPad Air modellerinin de ilkbahar döneminde tanıtılması bekleniyor. Ancak bu modellerin OLED ekranlı versiyonlar olup olmayacağı henüz netlik kazanmış değil. Yeni iPad Air ailesinin, yeni nesil iPad Pro modelleriyle birlikte duyurulabileceği belirtiliyor.

     

    Apple'ın aksesuar tarafında hazırlık yaptığı da söylentiler arasında. Şirketin 2027 yılında tanıtacağı yeni Apple Pencil modelinde değiştirilebilir pil tasarımına geçmesi bekleniyor.

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    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

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    XanthiN 1 gün önce

    Aman dikkat

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