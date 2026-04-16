OLED iPad mini yolda: İşte beklenen yenilikler

OLED ekran ve daha dayanıklı kasa
Ekran tarafında en belirgin değişim OLED panel olacak. LCD'den OLED’e geçiş, görüntü kalitesinde doğrudan hissedilecek bir fark yaratacak. Daha derin siyahlar, daha yüksek kontrast ve daha hızlı tepki süreleri bu değişimin temel kazanımları arasında. Ayrıca ekran boyutunun 8,3 inçten yaklaşık 8,7 inçe çıkabileceği ve 120Hz yenileme hızı da sızıntılar arasında.
Kullanılacak panelin ise, iPad Pro'daki çift katmanlı yapıya kıyasla daha basit bir yapı sunacağı ve bu nedenle parlaklık tarafında biraz daha sınırlı kalabileceği belirtiliyor.
Tasarım tarafında yeni modelde suya dayanıklılık seviyesinin artırılması bekleniyor. Bunun için klasik hoparlör ızgaraları kaldırılırken titreşim temelli bir ses sistemi üzerinde çalışılıyor. Bu sistemde ses, doğrudan yüzey titreşimiyle iletiliyor. Böylece kasa üzerindeki açıklıklar azaltılarak daha izole bir yapı elde ediliyor. Mevcut iPad mini modellerinde resmi bir suya dayanıklılık sertifikası bulunmuyor, yeni modelle birlikte bu durum değişebilir.
Apple A19 Pro'dan güç alacak
Performans tarafında A19 Pro çip öne çıkıyor. Kod sızıntılarına dayanan bilgilere göre Apple, bu modelde iPhone Air'da kullanılan daha dengeli A19 Pro varyantına yönelebilir. 3nm N3P üretim sürecinden çıkan bu çip, hem verimlilik hem de işlem gücü tarafında önceki nesle kıyasla çift haneli artış sunuyor.
OLED iPad Mini çıkış tarihi ve fiyatı
Çıkış tarihi tarafında farklı iddialar bulunuyor. OLED panelin 2026 yılında seri üretime gireceği ve cihazın yılın ikinci yarısında tanıtılabileceği gündemde. Daha erken bir lansman ihtimali konuşulsa da, mevcut bilgiler 2026'nın daha gerçekçi bir hedef olduğunu gösteriyor. Fiyat tarafında ise Apple'ın OLED ekran ve yeni kasa yapısı nedeniyle başlangıç fiyatını yukarı çekebileceği belirtiliyor.
Mevcut model 499 dolar seviyesinden başlarken, yeni versiyonda yaklaşık 100 dolarlık bir artış ihtimali gündemde. Bu da iPad mini'yi daha üst segment bir noktaya taşıyabilir.