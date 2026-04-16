    OLED iPad mini yolda: İşte beklenen yenilikler

    Apple, yeni nesil iPad mini üzerinde çalışıyor. Sızıntılara göre cihaz, OLED ekran ve A19 Pro çip gibi önemli yeniliklerle gelecek. İşte tüm beklenen yenilikler...

    Apple'ın yeni iPad mini modeli için ilk detaylar ortaya çıkmaya başladı. OLED ekran, A19 Pro çip ve geliştirilmiş yapay zeka yetenekleriyle dikkat çeken model, seride önemli bir güncelleme olacak. Özellikle ekran ve işlemci tarafındaki değişiklikler, cihazın konumunu yeniden tanımlayabilecek türden. İşte OLED iPad Mini'den beklenenler...

    OLED ekran ve daha dayanıklı kasa

    Ekran tarafında en belirgin değişim OLED panel olacak. LCD'den OLED’e geçiş, görüntü kalitesinde doğrudan hissedilecek bir fark yaratacak. Daha derin siyahlar, daha yüksek kontrast ve daha hızlı tepki süreleri bu değişimin temel kazanımları arasında. Ayrıca ekran boyutunun 8,3 inçten yaklaşık 8,7 inçe çıkabileceği ve 120Hz yenileme hızı da sızıntılar arasında.

    Kullanılacak panelin ise, iPad Pro'daki çift katmanlı yapıya kıyasla daha basit bir yapı sunacağı ve bu nedenle parlaklık tarafında biraz daha sınırlı kalabileceği belirtiliyor.

    Tasarım tarafında yeni modelde suya dayanıklılık seviyesinin artırılması bekleniyor. Bunun için klasik hoparlör ızgaraları kaldırılırken titreşim temelli bir ses sistemi üzerinde çalışılıyor. Bu sistemde ses, doğrudan yüzey titreşimiyle iletiliyor. Böylece kasa üzerindeki açıklıklar azaltılarak daha izole bir yapı elde ediliyor. Mevcut iPad mini modellerinde resmi bir suya dayanıklılık sertifikası bulunmuyor, yeni modelle birlikte bu durum değişebilir.

    Apple A19 Pro'dan güç alacak

    Performans tarafında A19 Pro çip öne çıkıyor. Kod sızıntılarına dayanan bilgilere göre Apple, bu modelde iPhone Air'da kullanılan daha dengeli A19 Pro varyantına yönelebilir. 3nm N3P üretim sürecinden çıkan bu çip, hem verimlilik hem de işlem gücü tarafında önceki nesle kıyasla çift haneli artış sunuyor.

    Grafik tarafında yapılan mimari güncellemelerle birlikte, teorik GPU performansında kayda değer bir sıçrama söz konusu. Apple’ın daha ileri bir senaryo olarak A20 Pro seçeneğini değerlendirdiği de konuşuluyor. Ancak iPad mini serisinin her zaman en güncel çipi kullanmadığı düşünüldüğünde, A19 Pro daha olası bir tercih gibi görünüyor.

    OLED iPad Mini çıkış tarihi ve fiyatı

    Çıkış tarihi tarafında farklı iddialar bulunuyor. OLED panelin 2026 yılında seri üretime gireceği ve cihazın yılın ikinci yarısında tanıtılabileceği gündemde. Daha erken bir lansman ihtimali konuşulsa da, mevcut bilgiler 2026'nın daha gerçekçi bir hedef olduğunu gösteriyor. Fiyat tarafında ise Apple'ın OLED ekran ve yeni kasa yapısı nedeniyle başlangıç fiyatını yukarı çekebileceği belirtiliyor.

    Mevcut model 499 dolar seviyesinden başlarken, yeni versiyonda yaklaşık 100 dolarlık bir artış ihtimali gündemde. Bu da iPad mini'yi daha üst segment bir noktaya taşıyabilir.

