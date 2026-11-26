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Yeni bir monitör satın alırken karşılaşılan en önemli tercihlerden biri OLED ve IPS panel teknolojileri arasında seçim yapmak. İki teknoloji de kaliteli görüntüler sunabiliyor ancak çalışma prensipleri, görüntü kalitesi ve kullanım alanları birbirinden farklı. Bu nedenle OLED IPS monitör karşılaştırma yaparken yalnızca renk kalitesine veya tepki süresine bakmak yeterli değil. Monitörün hangi amaçla kullanılacağı da en az teknik özellikleri kadar önemli.

OLED monitörler, her pikselin kendi ışığını üretmesi sayesinde gerçek siyahlar, yüksek kontrast ve çok hızlı tepki süreleri sunuyor. IPS monitörler ise genellikle daha tutarlı parlaklık, keskin metin görüntüleme, geniş ürün seçenekleri ve uzun süre sabit görüntülerle çalışırken daha az endişe gerektiren yapısıyla öne çıkıyor.

Dolayısıyla bilgisayarını ağırlıklı olarak oyun oynamak ve film izlemek için kullanan biriyle gün boyunca Excel, tarayıcı, yazılım geliştirme araçları veya grafik programlarıyla çalışan birinin aynı monitörü tercih etmesi gerekmiyor. Peki OLED monitör mü IPS monitör mü daha iyi? İşte tüm cevaplar:

OLED monitör nedir? Nasıl çalışır?

Tam Boyutta Gör OLED, İngilizce Organic Light-Emitting Diode ifadesinin kısaltması. Türkçede organik ışık yayan diyot olarak adlandırılan bu teknoloji, görüntüyü oluşturmak için geleneksel LCD monitörlerdeki gibi ayrı bir arka aydınlatmaya ihtiyaç duymuyor.

OLED ekranlarda her piksel kendi ışığını üretiyor. Bir görüntünün siyah olması gereken bölümünde ilgili pikseller tamamen kapanabiliyor. Böylece arka aydınlatmanın ışığını engellemeye çalışan ayrı bir katmana ihtiyaç kalmıyor.

Bu çalışma prensibi OLED monitörlerin en önemli avantajını oluşturuyor. Siyah alanlarda ışık üretimi durduğu için karanlık sahnelerde çok daha derin siyahlar ve yüksek kontrast elde ediliyor. Örneğin karanlık bir oyunda gece gökyüzü ile parlak bir sokak lambası aynı anda görüntülendiğinde ışığın çevresinde geleneksel LCD ekranlarda görülebilen aydınlık hale oluşmuyor.

OLED'in bir diğer avantajı da piksellerin bağımsız olarak çalışması. Her pikselin ışığını kontrol edebilmek, hızlı görüntü geçişlerine ve oldukça düşük tepki sürelerine olanak tanıyor. Bu özellik özellikle rekabetçi oyunlarda ve hızlı hareketlerin bulunduğu sahnelerde önemli.

Ancak OLED teknolojisi kusursuz değil. Organik ışık yayan malzemelerin zamanla yıpranabilmesi, aynı görüntünün uzun süre ekranda kalması durumunda kalıcı görüntü izi (OLED yanığı) oluşabilmesi ve yüksek parlaklığın tüm ekranda sürekli korunmasının zorlaşması bu teknolojinin dikkat edilmesi gereken yönleri arasında.

IPS monitör nedir? Nasıl çalışır?

Tam Boyutta Gör IPS, In-Plane Switching ifadesinin kısaltması. OLED'den farklı olarak bir LCD panel teknolojisi olan IPS, görüntüyü oluşturmak için arka aydınlatmaya ihtiyaç duyuyor.

IPS monitörlerde LED ışık kaynağından gelen ışık, sıvı kristal katmanından ve renk filtrelerinden geçerek görüntüyü oluşturuyor. Sıvı kristallerin ekran düzlemine paralel şekilde hareket etmesi, IPS panellerin geniş görüş açıları ve renk tutarlılığı sunmasını sağlıyor.

Bu teknoloji özellikle günlük bilgisayar kullanımı, ofis uygulamaları, grafik tasarım ve içerik üretimi gibi farklı alanlarda tercih ediliyor. Modern IPS monitörlerde yüksek yenileme hızları ve hızlı piksel geçişleri de mümkün. Dolayısıyla IPS artık yalnızca ofis bilgisayarlarında kullanılan bir teknoloji değil. Oyuncu monitörlerinde de geniş bir ürün seçeneği bulunuyor.

IPS'in OLED karşısındaki temel dezavantajı ise arka aydınlatma kullanması. Ekranda siyah görüntülenmesi gereken bir alan olsa bile arka aydınlatma çalışmaya devam ediyor. Bu nedenle geleneksel IPS panellerde siyahlar OLED kadar derin görünmüyor ve karanlık ortamlarda siyah alanlar koyu gri olarak algılanabiliyor.

Bununla birlikte Mini LED arka aydınlatmalı IPS monitörler, ışığı farklı bölgelere ayırarak kontrol edebiliyor. Bu sayede geleneksel IPS modellere kıyasla daha yüksek kontrast ve daha başarılı siyah seviyeleri elde edilebiliyor. Ancak ışık bölgelerinin sayısına bağlı olarak parlak nesnelerin çevresinde ışık halesi oluşması mümkün.

OLED IPS monitör karşılaştırma: En önemli farklar neler?

OLED vs IPS arasındaki farkları anlamanın en kolay yolu görüntü kalitesini, parlaklığı, tepki süresini ve kullanım özelliklerini ayrı ayrı değerlendirmek.

Özellik OLED monitör IPS monitör Çalışma prensibi Her piksel kendi ışığını üretir LED arka aydınlatma ve LCD katmanı kullanır Siyah seviyesi Pikseller kapanabildiği için gerçek siyah Geleneksel modellerde koyu griye yakın siyah Kontrast Çok yüksek, teorik olarak sonsuz Genellikle daha sınırlı Parlaklık Küçük HDR vurgularında güçlü Genellikle geniş görüntü alanlarında daha tutarlı Tepki süresi Çok hızlı piksel geçişleri Modele göre değişen hızlı geçişler Hareket netliği Genellikle çok yüksek Modele ve yenileme hızına bağlı Renk gamı Panel türüne göre geniş renk gamı Profesyonel modellerde oldukça geniş renk gamı Renk doğruluğu Kalibrasyona ve modele bağlı Kalibrasyona ve modele bağlı HDR performansı Yüksek kontrast sayesinde güçlü Mini LED modellerde gelişmiş HDR performansı Görüş açısı Çok geniş Geniş Metin netliği Alt piksel dizilimine göre değişebilir Genellikle standart RGB dizilimiyle başarılı Yanma riski Uzun süreli statik görüntülerde bulunur OLED'deki türden organik piksel yanması bulunmaz Kullanım alanı Oyun, film ve yüksek görüntü kalitesi Ofis, üretkenlik, tasarım ve genel kullanım

Bununla birlikte kesinlikle üzerine basarak belirtmek gerekiyor ki, ekran teknolojisi tek başına monitörün bütün performansını belirlemiyor. IPS monitörün parlaklığı, tepki süresi veya renk doğruluğu modelden modele değişebilir. Aynı şekilde yeni nesil OLED panellerin metin netliği ve parlaklık performansı da önceki nesillerle aynı değil.

Görüntü kalitesinde OLED mi IPS mi daha iyi?

OLED monitörlerin en belirgin üstünlüğü kontrast oranı ve siyah seviyesi. Her pikselin ayrı ayrı kontrol edilmesi, görüntünün karanlık bölümlerinde ışığın tamamen kesilmesini sağlıyor. Bu durum özellikle karanlık ortamlarda film izlerken ve atmosferik oyunlar oynarken belirgin bir fark yaratıyor.

IPS monitörlerde ise arka aydınlatma bütün paneli aydınlatmaya devam ettiği için siyah alanlar OLED kadar koyu görünmüyor. Karanlık bir odada IPS monitörle film izlerken siyah sahnelerin griye yakın görünmesi veya bazı bölgelerde ışık parlamaları fark edilmesi mümkün.

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte IPS panellerin de kendi içinde farklı teknolojileri bulunuyor. Mini LED arka aydınlatmalı IPS monitörlerde ışık, bağımsız bölgelere ayrılarak kontrol edilebiliyor. Böylece geleneksel IPS panellere kıyasla daha yüksek kontrast ve daha başarılı siyah seviyeleri elde ediliyor. Ancak bu çözümde de ışık bölgelerinin sayısına bağlı olarak parlak nesnelerin çevresinde ışık halesi oluşabiliyor.

Renk tarafında ise OLED monitörler yüksek kontrast ve geniş renk gamı sayesinde canlı görüntüler sunabiliyor. Özellikle QD-OLED paneller bazı renk alanlarında yüksek renk hacmi ve doygunluk avantajı sağlayabiliyor. Ancak her OLED monitörün her IPS monitörden daha doğru renkler ürettiğini söylemek doğru değil.

Profesyonel kullanıma yönelik IPS monitörler de geniş renk gamı, fabrika kalibrasyonu ve yüksek renk doğruluğuyla öne çıkabiliyor. Bu nedenle grafik tasarım veya fotoğraf düzenleme gibi işlerde yalnızca panel türüne değil, sRGB, DCI-P3 ve Adobe RGB kapsamına, Delta E değerine ve kalibrasyon desteğine de bakmak gerekiyor.

Parlaklık konusunda IPS mi OLED mi önde?

Tam Boyutta Gör Monitör seçerken en sık gözden kaçırılan konulardan biri parlaklık. OLED monitörlerin yüksek kontrastı, parlak görüntülerin daha etkileyici görünmesini sağlasa da bu durum her koşulda daha yüksek ekran parlaklığı sundukları anlamına gelmiyor.

Genel olarak IPS monitörler, büyük ve aydınlık görüntü alanlarında daha yüksek ve tutarlı parlaklık sunabiliyor. Bu nedenle doğrudan güneş ışığı alan veya güçlü ortam aydınlatması bulunan bir odada IPS monitör kullanmak avantajlı olabilir.

OLED tarafında ise özellikle HDR içeriklerde küçük ve parlak görüntü alanları öne çıkıyor. Örneğin karanlık bir sahnede yıldızlar, patlamalar veya sokak lambaları oldukça etkileyici görünebiliyor. Bunun nedeni, OLED'in karanlık alanları tamamen kapatırken parlak pikselleri bağımsız şekilde çalıştırabilmesi.

Ancak OLED monitörlerde ABL (Automatic Brightness Limiter) adı verilen otomatik parlaklık sınırlama mekanizması bulunabiliyor. Ekranın çok büyük bir bölümü aynı anda parlak görüntülendiğinde panelin parlaklığı düşürülebiliyor. Bu durum özellikle geniş beyaz pencereler açıldığında veya uzun süre tam ekran parlak içerik görüntülendiğinde hissedilebiliyor.

Bunun her OLED modelde aynı şekilde gerçekleşmediğini belirtmek gerekiyor. Bazı yeni monitörler SDR kullanımında daha tutarlı parlaklık sunan modlara sahip. Bu nedenle OLED monitör alırken yalnızca en yüksek HDR parlaklık değerine değil, tam ekran parlaklığına ve SDR parlaklık davranışına da bakmak gerekiyor.

Oyun için OLED mi IPS monitör mü tercih edilmeli?

Tam Boyutta Gör Oyun performansı açısından OLED monitörler önemli avantajlara sahip. Her pikselin kendi ışığını üretebilmesi ve çok hızlı tepki verebilmesi, hareketli görüntülerde bulanıklığın azaltılmasını sağlıyor.

Özellikle hızlı FPS oyunlarında, yarış oyunlarında ve rekabetçi yapımlarda ekrandaki nesnelerin hareketini daha net takip etmek mümkün. OLED'in yüksek kontrastı da karanlık oyun sahnelerindeki ayrıntıları daha belirgin hale getiriyor.

IPS monitörler de oyun için oldukça başarılı olabilir. Fast IPS gibi teknolojiler sayesinde yüksek yenileme hızlarına ve düşük tepki sürelerine ulaşan modeller bulunuyor. Bu nedenle yüksek FPS değerleri hedefleyen oyuncular için IPS hâlâ güçlü bir seçenek.

Burada yenileme hızı ile tepki süresini birbirinden ayırmak gerekiyor. Yenileme hızı, ekranın saniyede kaç kez görüntüyü güncellediğini gösterirken tepki süresi piksellerin bir renkten diğerine ne kadar hızlı geçebildiğini ifade ediyor. OLED'in çok düşük tepki süresine sahip olması, monitörün mutlaka daha yüksek yenileme hızında çalıştığı anlamına gelmiyor. İki teknolojide de 144 Hz, 240 Hz ve daha yüksek yenileme hızlarına sahip modeller bulunabiliyor.

OLED oyuncu monitörlerinde dikkat edilmesi gereken başka bir konu da VRR titremesi. Değişken yenileme hızı teknolojisi etkin durumdayken oyunun kare hızında ani dalgalanmalar yaşanması, özellikle karanlık sahnelerde parlaklık değişimlerine ve titreşime neden olabiliyor. Bu sorun bütün OLED monitörlerde aynı seviyede görülmüyor. Panelin özellikleri, kare hızı değişimleri ve VRR uygulaması sorunun belirginliğini etkiliyor. Bazı IPS monitörlerde de benzer sorunlar yaşanabiliyor.

Ofis ve günlük kullanım için OLED mi IPS mi?

Tam Boyutta Gör Bilgisayarı ağırlıklı olarak iş yapmak, internette gezinmek, belge hazırlamak veya yazılım geliştirmek için kullananların IPS monitörlere yönelmesi daha mantıklı olabilir.

Bunun en önemli nedenlerinden biri OLED panellerin uzun süre sabit görüntülere maruz kaldığında yanma riski taşıması. Windows görev çubuğu, tarayıcı sekmeleri, uygulama menüleri ve program arayüzleri gün boyunca aynı konumda kalabiliyor. Bu tür sabit görüntüler, OLED panellerde zamanla kalıcı iz oluşma riskini artırabiliyor.

IPS monitörlerde OLED'deki türden organik piksel aşınmasına bağlı klasik burn-in yani yanma riski bulunmuyor. Bu nedenle günün büyük bölümünü aynı programları açık tutarak geçiren kullanıcılar için daha az endişe gerektiren bir kullanım sunuyor. Bununla birlikte LCD panellerde de geçici görüntü tutulması gibi farklı görüntü kalıcılığı sorunları yaşanabiliyor.

OLED monitörler elbette ofis işlerinde de kullanılabilir. Üreticiler piksel kaydırma, panel yenileme ve ekran koruma gibi özelliklerle yanma riskini azaltmaya çalışıyor. Ancak bu özellikler riski tamamen ortadan kaldırmıyor.

OLED monitörlerde yanma sorunu nedir?

Tam Boyutta Gör OLED yanması veya İngilizce adıyla burn-in, ekrandaki bazı piksellerin diğerlerinden daha fazla yıpranması sonucunda belirli görüntülerin kalıcı olarak panelde iz bırakmasıdır.

Örneğin ekranın alt bölümündeki görev çubuğu her gün uzun saatler boyunca aynı parlaklıkta görüntülenirse bu alandaki pikseller zaman içinde farklı hızlarda yıpranabilir. Benzer şekilde sürekli aynı konumda duran oyun arayüzleri veya haber kanallarının sabit logoları da risk oluşturabilir.

Burada geçici görüntü tutulması ile kalıcı yanmayı birbirinden ayırmak gerekiyor. Geçici görüntü tutulması ekran bir süre farklı içerik gösterdiğinde kaybolabilir. Burn-in ise panelde kalıcı iz oluşması anlamına geliyor.

Modern OLED monitörlerde bu riski azaltmak için çeşitli koruma özellikleri bulunuyor. Piksel kaydırma, panel yenileme ve ekran koruma sistemleri bunların başında geliyor. ASUS'un OLED monitörlerinde sunduğu OLED Care özellikleri ile MSI ve Samsung'un panel koruma mekanizmaları bu uygulamalara örnek gösterilebilir.

OLED monitör kullanırken ekran koruma özelliklerini kapatmamak, monitörü uzun süre kullanılmadığında uyku moduna almak, sabit görüntülerin ekranda sürekli kalmasını engellemek ve gereksiz yere maksimum parlaklık kullanmamak riski azaltmaya yardımcı olabilir.

Ayrıca satın alma öncesinde üreticinin yanma sorununu garanti kapsamına alıp almadığını kontrol etmek gerekiyor. Bazı üreticiler belirli OLED monitörlerinde yanmaya karşı üç yıllık garanti sunabiliyor. Ancak garanti koşulları modele, ülkeye ve satış kanalına göre farklılaşabildiğinden Türkiye'de satılan ürünün garanti belgesini ayrıca incelemek önemli.

Renk düzenleme ve içerik üretimi için hangisi daha iyi?

Grafik tasarım, fotoğraf düzenleme ve video kurgu gibi işler söz konusu olduğunda OLED ve IPS arasında kesin bir kazanan belirlemek zor.

OLED monitörler yüksek kontrast, geniş renk gamı ve gerçek siyah sunmaları sayesinde özellikle HDR video düzenleme ve görsel içerik üretiminde avantaj sağlayabiliyor. Karanlık sahnelerdeki ayrıntıları değerlendirmek ve yüksek kontrastlı içerikleri kontrol etmek daha kolay hale geliyor.

IPS monitörler ise uzun süreli çalışma ve tutarlı metin görüntüleme açısından avantajlı. Profesyonel kullanıma yönelik bazı modeller fabrika kalibrasyonu, geniş renk gamı ve yüksek renk doğruluğuyla geliyor. Ayrıca aynı arayüzün veya düzenleme panelinin saatlerce ekranda kalması OLED'deki yanma riskini gündeme getiriyor.

Bu nedenle profesyonel içerik üreticilerinin karar verirken panel türünden önce renk doğruluğu, renk gamı kapsamı, kalibrasyon desteği ve kullanım süresini değerlendirmesi gerekiyor. HDR video üzerinde çalışan bir kullanıcı için OLED daha cazip olabilirken günün büyük bölümünü sabit arayüzlerle geçiren bir tasarımcı için IPS daha pratik bir tercih olabilir.

Hangi kullanıcı hangi monitörü tercih etmeli?

Tam Boyutta Gör

OLED ve IPS arasında seçim yaparken kullanım alışkanlıklarını dikkate almak gerekiyor. Her iki teknolojinin de öne çıktığı farklı senaryolar bulunuyor.

OLED monitör tercih etmesi daha mantıklı olanlar: Oyunlarda mümkün olan en yüksek görüntü kalitesini isteyenler, rekabetçi oyunlarda hızlı piksel geçişlerine önem verenler, bilgisayarında sık sık film ve dizi izleyenler OLED monitörlerden daha fazla fayda görebilir. Özellikle karanlık ortamda kullanılan OLED monitörler, kontrast ve siyah seviyesi açısından belirgin avantaj sunuyor.

IPS monitör tercih etmesi daha mantıklı olanlar: Günün büyük bölümünü bilgisayar başında çalışarak geçirenler, sık sık belge hazırlayanlar, yazılım geliştirenler ve aynı uygulamaları uzun süre açık tutanlar için IPS daha pratik olabilir. Ayrıca aydınlık ortamlarda daha yüksek ve tutarlı parlaklık isteyenler ile OLED modellerin fiyatını yüksek bulanlar da IPS seçeneklerini değerlendirebilir.

Hem oyun hem iş için monitör arayanlar ise biraz daha dikkatli karar vermeli. Oyun ve medya tüketimi kullanımın büyük bölümünü oluşturuyorsa OLED, gün boyu masaüstü uygulamaları ve tarayıcılarla çalışılıyorsa IPS daha mantıklı olabilir. Her iki senaryonun da eşit ağırlıkta olduğu durumlarda metin netliği, parlaklık, yanma garantisi ve bütçe gibi faktörler belirleyici hale geliyor.

Monitörlerde panel teknolojileri nelerdir? Teknoloji Kısa açıklama LCD Sıvı kristaller ve arka aydınlatma kullanır. Görüntü, arka ışıktan gelen ışığın pikseller tarafından kontrol edilmesiyle oluşturulur. IPS LCD teknolojisinin bir türüdür. Geniş görüş açıları ve başarılı renk üretimi sunar. Ofis, günlük kullanım ve içerik üretimi için yaygın olarak tercih edilir. VA LCD ailesinde yer alır. IPS'e kıyasla genellikle daha yüksek kontrast ve daha koyu siyahlar sunar. Ancak görüş açıları ve tepki süresi modele göre daha sınırlı olabilir. Mini LED Çok sayıda küçük LED ile arka aydınlatma sağlar. Yerel karartma sayesinde kontrastı ve HDR performansını iyileştirir. IPS veya VA gibi LCD panellerle birlikte kullanılabilir. OLED Her piksel kendi ışığını üretir ve arka aydınlatmaya ihtiyaç duymaz. Gerçek siyah, çok yüksek kontrast ve hızlı tepki süresi sunar. Statik görüntülerde kalıcı iz oluşma riski bulunur. QD-OLED Mavi OLED ışığını kuantum noktalarıyla kırmızı ve yeşil renklere dönüştürür. OLED'in yüksek kontrastını geniş renk hacmiyle birleştirmeyi hedefler. WOLED Beyaz OLED ışık kaynağı ve renk filtreleri kullanır. OLED'in piksel başına ışık üretme avantajını korurken farklı bir renk oluşturma yöntemi kullanır.

Sıkça Sorulan Sorular

OLED monitör mü IPS monitör mü daha iyi? OLED monitörler kontrast, siyah seviyesi ve tepki süresinde daha başarılı. IPS monitörler ise parlaklık tutarlılığı, metin netliği ve uzun süreli statik görüntü kullanımında avantajlı. En iyi tercih, monitörün hangi amaçla kullanılacağına bağlı.

OLED monitör oyun oynamak için iyi mi? Evet. OLED monitörler çok hızlı piksel tepki süreleri, yüksek kontrast ve gerçek siyah sayesinde oyunlarda oldukça başarılı. Özellikle karanlık atmosferli oyunlarda ve hızlı hareketlerin bulunduğu sahnelerde avantaj sağlıyor.

IPS monitör oyun oynamak için yeterli mi? Evet. Özellikle Fast IPS paneller yüksek yenileme hızları ve düşük tepki süreleriyle oyun performansı açısından oldukça başarılı. OLED kadar yüksek kontrast sunmasalar da rekabetçi oyunlar için güçlü alternatifler arasında bulunuyorlar.

OLED monitörlerde yanma sorunu hâlâ var mı? Evet. Modern OLED monitörlerde panel koruma teknolojileri bu riski azaltıyor ancak tamamen ortadan kaldırmıyor. Aynı görüntülerin uzun süre yüksek parlaklıkta ekranda kalması kalıcı görüntü izi oluşmasına neden olabiliyor.

OLED monitör ofis kullanımı için uygun mu? OLED monitörler ofis işlerinde kullanılabilir. Ancak görev çubuğu, tarayıcı pencereleri ve uygulama arayüzleri gibi sabit görüntüler uzun süre ekranda kaldığında yanma riski bulunuyor. Bu nedenle günün büyük bölümünü ofis uygulamalarıyla geçirenler için IPS daha rahat bir seçenek olabilir.

OLED monitörlerde yazılar neden bulanık görünebilir? Bazı OLED panellerde alt pikseller standart RGB düzeninde yer almıyor. Bu durum işletim sistemlerinin metin oluşturma yöntemleriyle tam olarak örtüşmediğinde yazıların çevresinde renkli saçaklanmalara neden olabiliyor. Etki panelin türüne, çözünürlüğüne ve piksel yoğunluğuna göre değişiyor.

OLED monitör IPS monitörden daha mı parlak? Her zaman değil. IPS monitörler genellikle geniş ve parlak görüntü alanlarında daha yüksek sürdürülebilir parlaklık sunabiliyor. OLED ise özellikle karanlık sahnelerdeki küçük parlak nesnelerin daha etkileyici görünmesini sağlayan yüksek kontrast avantajına sahip.

OLED monitör mü daha uzun ömürlü IPS monitör mü? OLED monitörlerde organik pikseller zamanla yıpranabiliyor ve statik görüntüler kalıcı iz oluşmasına neden olabiliyor. IPS monitörlerde bu tür organik piksel aşınmasına bağlı yanma sorunu bulunmuyor. Ancak her iki panelin de kullanım ömrü üretim kalitesine, çalışma koşullarına ve kullanım alışkanlıklarına bağlı.

4K OLED monitörlerde yazı netliği sorunu var mı? 4K çözünürlük, yüksek piksel yoğunluğu sayesinde metinlerin daha keskin görünmesine yardımcı oluyor. Ancak alt piksel dizilimi kaynaklı renkli saçaklanmalar tamamen ortadan kalkmayabiliyor. Bu nedenle 4K çözünürlük tek başına metin netliği garantisi vermiyor.

OLED monitör almaya değer mi? Oyun, film ve yüksek görüntü kalitesi önceliğinizse OLED monitör almaya değer olabilir. Ancak bilgisayarı uzun saatler boyunca ofis işleri için kullanıyorsanız IPS daha ekonomik ve daha az bakım gerektiren bir tercih olabilir.



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