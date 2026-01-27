OLED monitör pazarı hızla büyüyor: 2025'te satışlar %64 arttı

Bir yılda %64 artış
Güney Kore merkezli araştırma şirketi UBI Research’ün paylaştığı güncel verilere göre, 2022 yılında OLED monitör panel sevkiyatları 500 bin seviyesindeydi. 2024’te ise bu sayı yaklaşık 2 milyona ulaştı. 2025 yılına gelindiğinde, küresel OLED monitör panel sevkiyatları 3 milyon barajını aşarak 3,2 milyon adede ulaştı. Bu da 2024’e kıyasla yaklaşık %64’lük dikkat çekici bir büyüme anlamına geliyor.
Pazarda liderliğini sürdüren Samsung, yeni nesil QD-OLED panellerini en güncel modellerinde kullanarak daha yüksek parlaklık ve daha doğru renkler sunuyor. Öte yandan LG de yeni OLED panel teknolojileriyle güçlü bir ivme yakalamış durumda. Şirketin “Primary RGB Tandem” olarak adlandırdığı 4. nesil OLED panelleri, yüksek parlaklık performansıyla öne çıkıyor.
Önümüzdeki 4–5 yıl boyunca büyümenin istikrarlı şekilde sürmesi ve toplam sevkiyatların 2030 yılında 15 milyon adedi aşması öngörülüyor.Kaynakça https://wccftech.com/oled-monitor-panel-shipments-grew-by-65-in-2025/ https://ubiresearchnet.com/oled-monitor-market-growth-forecast-2025-2030/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: