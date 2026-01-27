OLED monitör pazarı hızla büyüyor: 2025'te satışlar %64 arttı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Birkaç yıl öncesine kadar küresel OLED monitör panel sevkiyatları bir milyon adedi bile zor bulurken, bugün bu rakam 3 milyonun üzerine çıkmış durumda.

Bir yılda %64 artış

Güney Kore merkezli araştırma şirketi UBI Research’ün paylaştığı güncel verilere göre, 2022 yılında OLED monitör panel sevkiyatları 500 bin seviyesindeydi. 2024’te ise bu sayı yaklaşık 2 milyona ulaştı. 2025 yılına gelindiğinde, küresel OLED monitör panel sevkiyatları 3 milyon barajını aşarak 3,2 milyon adede ulaştı. Bu da 2024’e kıyasla yaklaşık %64’lük dikkat çekici bir büyüme anlamına geliyor.

Yeni nesil OLED panel teknolojilerinin yaygınlaşması, fiyatların düşmesi ve kullanıcı benimsenmesinin artması, sevkiyatların tahminlerin bile üzerine çıkmasına neden oldu. Bu yükselişin önümüzdeki yıllarda da devam etmesi bekleniyor. Tahminlere göre 2026 yılında OLED monitör panel sevkiyatları 5 milyon adede ulaşacak. Bu da yıllık bazda yaklaşık %56’lık bir artış demek. Sadece oyuncular değil, genel kullanıcı kitlesi de giderek daha fazla OLED teknolojisini tercih etmeye başlıyor.

Pazarda liderliğini sürdüren Samsung, yeni nesil QD-OLED panellerini en güncel modellerinde kullanarak daha yüksek parlaklık ve daha doğru renkler sunuyor. Öte yandan LG de yeni OLED panel teknolojileriyle güçlü bir ivme yakalamış durumda. Şirketin “Primary RGB Tandem” olarak adlandırdığı 4. nesil OLED panelleri, yüksek parlaklık performansıyla öne çıkıyor.

Önümüzdeki 4–5 yıl boyunca büyümenin istikrarlı şekilde sürmesi ve toplam sevkiyatların 2030 yılında 15 milyon adedi aşması öngörülüyor.

