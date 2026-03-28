OLED monitörler yaygınlaşıyor: En çok satan markalar açıklandı

Tam Boyutta Gör Monitör pazarında OLED teknolojisinin yaygınlaşması hız kazanmaya başladı. Uzun süredir kısıtlı bir kitleye ulaşan teknoloji, yakın gelecekte ana akım haline gelebilir. TrendForce verilerine göre 2025 yılında OLED monitör sevkiyatları 2.7 milyon adede ulaştı. Bu rakam, bir önceki yıla kıyasla yüzde 92'lik ciddi bir artış anlamına geliyor.

OLED monitör pazarında sıçrama

Trendforce verilerine göre OLED monitör pazarının en çok satan markaları arasında ilk sırayı Asus aldı. Şirket, yüzde 21.6 pazar payıyla ve ROG, ProArt ve ZenScreen serileriyle hem oyunculara hem de profesyonel kullanıcılara hitap eden geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. İkinci sırada ise Samsung bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Yüzde 19.3 pazar payına sahip olan şirket, özellikle 27 inç 180Hz segmentinde güçlü bir konumda. Üçüncü sıraya yükselen MSI ise, yüzde 13.1 paya sahip. Dördüncü sırada yer alan LG Electronics ise yüzde 12.6 payla UltraGear serisi sayesinde güçlü bir varlık gösteriyor. Ayrıca LG’nin özellikle 39 ve 45 inç segmentlerinde avantajlı bir konumda olduğunu söyleyelim.

Beşinci sırada ise Dell yer alıyor. Yüzde 9.9 pazar payına sahip olan şirketi %23,5 ile diğer üreticiler takip ediyor. Son olarak TrendForce'a göre OLED monitör pazarı büyümeye devam edecek. 2026 yılı için yüzde 51 ek büyüme bekleniyor.

