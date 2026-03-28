OLED monitörler yaygınlaşıyor: En çok satan markalar açıklandı

OLED monitör pazarında sıçrama
Trendforce verilerine göre OLED monitör pazarının en çok satan markaları arasında ilk sırayı Asus aldı. Şirket, yüzde 21.6 pazar payıyla ve ROG, ProArt ve ZenScreen serileriyle hem oyunculara hem de profesyonel kullanıcılara hitap eden geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. İkinci sırada ise Samsung bulunuyor.
Beşinci sırada ise Dell yer alıyor. Yüzde 9.9 pazar payına sahip olan şirketi %23,5 ile diğer üreticiler takip ediyor. Son olarak TrendForce'a göre OLED monitör pazarı büyümeye devam edecek. 2026 yılı için yüzde 51 ek büyüme bekleniyor.