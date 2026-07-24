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    Ölüm saçan sahte hava yastıklarının kaynağı bulunamıyor

    ABD hükümeti, araçlarda kullanılan ve kaza anında metal parçalar fırlatarak ölüme yol açan sahte hava yastıklarının kaynağını bulamıyor. Yüz binlerce sürücü büyük bir risk altında olabilir.

    Ölüm saçan sahte hava yastıklarının kaynağı bulunamıyor Tam Boyutta Gör
    ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), 2023 yılından bu yana en az 10 ölümle ilişkilendirilen ve kaza anında bir koruyucu gibi değil, adeta bir el bombası gibi metal şarapnel fırlatan hava yastıkları konusunda ciddi bir uyarı yayımladı.

    Yapılan araştırmalar, bu tehlikeli parçaların Çin merkezli "Jilin Province Detiannuo Safety Technology" (DTN) firması tarafından üretilmiş olabileceğine işaret ediyor. Özellikle "DTN60DB" parça numarasıyla tanımlanan bu ürünlerin, çarpışma anında araç içine yüksek hızla metal parçalar fırlatarak sürücü ve yolcuların ağır yaralanmasına veya ölümüne neden olduğu tespit edildi.

    Takibi neredeyse imkansız

    En büyük sorun, bu parçaların piyasaya nasıl girdiğini takip edememekten kaynaklanıyor. Orijinal bir hava yastığı modülünün maliyeti 1.000 doları aşabilirken, tamirhaneler veya maliyeti düşürmek isteyen araç sahipleri eBay veya Facebook pazar yeri gibi platformlar üzerinden 100 dolara kadar düşen sahte veya yan sanayi ürünleri tercih edebiliyor. Bu parçalar genellikle yasa dışı yollarla ve hiçbir resmi evrak olmaksızın ülkeye sokulduğu için, yetkililer bu hayalet tedarikçileri bulmakta çaresiz kalıyor.

    Ölüm saçan sahte hava yastıklarının kaynağı bulunamıyor Tam Boyutta Gör
    NHTSA yetkilileri, özellikle 2018-2022 model Chevrolet Malibu ve 2017-2019 model Hyundai Sonata gibi araçların bu riskli parçalarla onarılmış olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor. Uzmanlar, geçmişinde kaza kaydı bulunan ve hava yastığı değişmiş olan kullanılmış araç sahiplerinin, araçlarını mutlaka yetkili bir serviste kontrol ettirmeleri gerektiğini vurguluyor. Sahte hava yastıklarının dışarıdan bakıldığında orijinallerinden ayırt edilmesinin neredeyse imkansız olduğu, ancak kaza anında felakete yol açtığı da gelen bilgiler arasında.

    Tehlike diğer ülkelere de sıçramış olabilir

    ABD'de yaşanan ölümler ve NHTSA soruşturmasıyla görünür hale gelen sahte hava yastığı sorununun yalnızca ABD ile sınırlı olmadığı düşünülüyor. Çin menşeli DTN hava yastıklarının yasadışı ithalat yollarıyla birçok ülkeye ulaştığı tespit edildi. Benzer ithalat yapısına sahip diğer ülkelerde de söz konusu sahte hava yastıklarının bulunma riskinin mevcut olduğu ifade ediliyor.

    Kaynakça https://www.nhtsa.gov/air-bags/deadly-air-bag-replacements https://www.jalopnik.com/2212264/u-s-government-deadly-aftermarket-airbags/
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