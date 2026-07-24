Ölüm saçan sahte hava yastıklarının kaynağı bulunamıyor

Yapılan araştırmalar, bu tehlikeli parçaların Çin merkezli "Jilin Province Detiannuo Safety Technology" (DTN) firması tarafından üretilmiş olabileceğine işaret ediyor. Özellikle "DTN60DB" parça numarasıyla tanımlanan bu ürünlerin, çarpışma anında araç içine yüksek hızla metal parçalar fırlatarak sürücü ve yolcuların ağır yaralanmasına veya ölümüne neden olduğu tespit edildi.
Takibi neredeyse imkansız
En büyük sorun, bu parçaların piyasaya nasıl girdiğini takip edememekten kaynaklanıyor. Orijinal bir hava yastığı modülünün maliyeti 1.000 doları aşabilirken, tamirhaneler veya maliyeti düşürmek isteyen araç sahipleri eBay veya Facebook pazar yeri gibi platformlar üzerinden 100 dolara kadar düşen sahte veya yan sanayi ürünleri tercih edebiliyor. Bu parçalar genellikle yasa dışı yollarla ve hiçbir resmi evrak olmaksızın ülkeye sokulduğu için, yetkililer bu hayalet tedarikçileri bulmakta çaresiz kalıyor.
Tehlike diğer ülkelere de sıçramış olabilir
ABD'de yaşanan ölümler ve NHTSA soruşturmasıyla görünür hale gelen sahte hava yastığı sorununun yalnızca ABD ile sınırlı olmadığı düşünülüyor. Çin menşeli DTN hava yastıklarının yasadışı ithalat yollarıyla birçok ülkeye ulaştığı tespit edildi. Benzer ithalat yapısına sahip diğer ülkelerde de söz konusu sahte hava yastıklarının bulunma riskinin mevcut olduğu ifade ediliyor.Kaynakça https://www.nhtsa.gov/air-bags/deadly-air-bag-replacements https://www.jalopnik.com/2212264/u-s-government-deadly-aftermarket-airbags/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: