Rockstar, ölümcül hastalığı olan hayranının GTA 6’yı oynamasına izin verdi

Paylaşımlara göre Armstrong, doğru kişilere ulaşmayı başardı. Sürecin olumlu sonuçlandığı TheGamer’ın haberinde yer alan ek bilgilerle netleşti. Buna göre, Take-Two Interactive CEO’su Strauss Zelnick’in bizzat sürece dahil olduğu ve aile üyesi için özel, kapalı bir oynanış oturumu ayarlanması adına Armstrong ile iletişime geçildiği belirtildi.
Yaklaşık bir yıl önce Borderlands 4 hayranı Caleb McAlpine, Reddit üzerinden yaptığı duygusal paylaşımda hayatını kaybetmeden önce oyunu deneyimlemek istediğini dile getirmişti. Bu çağrı Gearbox’a ulaşmış, Caleb ve bir arkadaşı birinci sınıf uçak biletleriyle stüdyoya davet edilmiş, oyunu çıkışından bir yıl önce oynama şansı elde etmişti.