Rockstar, ölümcül hastalığı olan hayranının GTA 6’yı oynamasına izin verdi

Tam Boyutta Gör Rockstar Games’in ölümcül hastalığı bulunan bir Grand Theft Auto hayranına GTA 6’yı çıkışından önce oynama fırsatı sunduğu ortaya çıktı. Tech4Gamers tarafından fark edilen bu olay, aynı zamanda Take-Two Interactive’in son iki yıl içinde ikinci kez benzer bir insani adım atması açısından da dikkat çekici bir durum oluşturuyor.

Rockstar’dan büyük jest

Tam Boyutta Gör Bu kez hikaye, önceki örnekten farklı olarak Reddit’te yapılan bir çağrıyla değil, Ubisoft Toronto’da görev yapan UI entegratörü Anthony Armstrong’un LinkedIn paylaşımlarıyla gündeme geldi. Daha sonra silinen bu paylaşımlarda Armstrong, yaklaşık 6 ay ila 1 yıl arasında ömrü kaldığı belirtilen bir aile üyesi için Rockstar ve özellikle Rockstar Toronto ile bağlantısı olan kişilerden yardım istediğini aktardı. Amaç, uzun süredir merakla beklenen Grand Theft Auto VI’nın çıkışından önce oynanabilmesini sağlamaktı.

Popüler Ubisoft oyununa yıllar sonra 60 FPS güncellemesi 17 sa. önce eklendi

Paylaşımlara göre Armstrong, doğru kişilere ulaşmayı başardı. Sürecin olumlu sonuçlandığı TheGamer’ın haberinde yer alan ek bilgilerle netleşti. Buna göre, Take-Two Interactive CEO’su Strauss Zelnick’in bizzat sürece dahil olduğu ve aile üyesi için özel, kapalı bir oynanış oturumu ayarlanması adına Armstrong ile iletişime geçildiği belirtildi.

Yaklaşık bir yıl önce Borderlands 4 hayranı Caleb McAlpine, Reddit üzerinden yaptığı duygusal paylaşımda hayatını kaybetmeden önce oyunu deneyimlemek istediğini dile getirmişti. Bu çağrı Gearbox’a ulaşmış, Caleb ve bir arkadaşı birinci sınıf uçak biletleriyle stüdyoya davet edilmiş, oyunu çıkışından bir yıl önce oynama şansı elde etmişti.

