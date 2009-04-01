Olympus'dan yeni bir D-SLR kamera daha; E450

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D-SLR kamera pazarının söz sahibi üreticilerinden Olympus, E420'nin devamı niteliğindeki E450 modelini anons ederek kamera ailesini genişletti.

Taşıma konusunda fotoğrafçılara fazla sorun teşkil etmeyen çözümler geliştiren Olympus'un yeni kamerası da kompakt yapısıyla ön plana çıkıyor. Sadece 129.5 x 91 x 53 mm ebatlarında ve batarya hariç 380 gram ağırlığa sahip E450, ''Four Thirds'' standartlarıyla uyumlu Live MOS sensör ve TruePic III+ görüntü işlemcisi desteğini arkasına almış. Kameranın sensörü 10 megapiksel çözünürlük sunarken, TruePic III işlemcisi doğal renkler ve başarılı noise performansı vaadediyor. Sensörün tozlanmasına karşı ise ''Supersonic Wave Filter'' teknolojisi göze çarpıyor.

3.5 FPS hızında aralıksız fotoğraf çekebilen kameranın ISO seviyesi 100 ile 1600 arasında sınırlı tutulmuş. Enstantane değeri de 60 ile 1/4000 saniye arasında ayarlanabiliyor. Bulb modunda ise daha uzun süreli çekimler yapılabiliyor (Örn: 30 dk)

0.92x büyütme oranlı penta-mirror vizör kullanan E450'de, live view teknolojisi sayesinde 2.7 inç (230.000 piksel) LCD ekran aracılığıyla da fotoğraf çekebiliyoruz. Live view özelliğine yüz tanıma sistemi de eşlik ediyor.

Yeni kamera, CF ve XD türü bellek kartlarını destekliyor ve BLS-1 kod adlı lityum iyon bataryadan güç alıyor. CIPA standartlarına göre bataryanın 500 çekime kadar dayanabildiği ifade edilmekte. Kameranın 14-42 mm f/3.5-5.6 ve 40-150 mm f/4-5.6 kit objektiflerle beraber 699$'lık fiyat etiketiyle temmuz ayından itibaren satışa sunulacağı öngörülüyor. Mayıs ayında ise QVC.com adresi üzerinden ön sipariş verilebileceği belirtiliyor.

http://www.imaging-resource.com/NEWS/1238482801.html