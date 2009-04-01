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Olympus'dan yeni bir D-SLR kamera daha; E450

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,1b
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Diğer
knight
Haber Editörü
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Olympus'dan yeni bir D-SLR kamera daha; E450
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Olympus'dan yeni bir D-SLR kamera daha; E450
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Olympus'dan yeni bir D-SLR kamera daha; E450
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D-SLR kamera pazarının söz sahibi üreticilerinden Olympus, E420'nin devamı niteliğindeki E450 modelini anons ederek kamera ailesini genişletti.

Taşıma konusunda fotoğrafçılara fazla sorun teşkil etmeyen çözümler geliştiren Olympus'un yeni kamerası da kompakt yapısıyla ön plana çıkıyor. Sadece 129.5 x 91 x 53 mm ebatlarında ve batarya hariç 380 gram ağırlığa sahip E450, ''Four Thirds'' standartlarıyla uyumlu Live MOS sensör ve TruePic III+ görüntü işlemcisi desteğini arkasına almış. Kameranın sensörü 10 megapiksel çözünürlük sunarken, TruePic III işlemcisi doğal renkler ve başarılı noise performansı vaadediyor. Sensörün tozlanmasına karşı ise ''Supersonic Wave Filter'' teknolojisi göze çarpıyor.

3.5 FPS hızında aralıksız fotoğraf çekebilen kameranın ISO seviyesi 100 ile 1600 arasında sınırlı tutulmuş. Enstantane değeri de 60 ile 1/4000 saniye arasında ayarlanabiliyor. Bulb modunda ise daha uzun süreli çekimler yapılabiliyor (Örn: 30 dk)

0.92x büyütme oranlı penta-mirror vizör kullanan E450'de, live view teknolojisi sayesinde 2.7 inç (230.000 piksel) LCD ekran aracılığıyla da fotoğraf çekebiliyoruz. Live view özelliğine yüz tanıma sistemi de eşlik ediyor.

Yeni kamera, CF ve XD türü bellek kartlarını destekliyor ve BLS-1 kod adlı lityum iyon bataryadan güç alıyor. CIPA standartlarına göre bataryanın 500 çekime kadar dayanabildiği ifade edilmekte. Kameranın 14-42 mm f/3.5-5.6 ve 40-150 mm f/4-5.6 kit objektiflerle beraber 699$'lık fiyat etiketiyle temmuz ayından itibaren satışa sunulacağı öngörülüyor. Mayıs ayında ise QVC.com adresi üzerinden ön sipariş verilebileceği belirtiliyor.


http://www.imaging-resource.com/NEWS/1238482801.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dr.sagbirakmayan 10 yıl
10 mp fotoğraf çekiyorsunuz da hanginiz o kadar büyük bir baskı aldı?
Almaya kalksanız ne kadar para ödeyeceksiniz?
Madem her şey mp o zaman hasselblad alın kardeşim.Sizin gibi herşeyi mp olarak gören insanlardan bu laflar beklenir zaten...
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muratti 10 yıl
Tasarım olarak çok geri değilmisizce ? İşini iyi yapıyor olsada bunu modern tasarımla da pekiştirebilirler ...
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demibold 10 yıl
Sensör boyutu 17 X 13 'te takıldı !
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CoreXXX 10 yıl
olympus un en gıcık yönü xd kart kullanması, çünkü çok pahalı, ama bu modelde compact flash kullanmış o biraz daha iyi en azından, ama ben yinede d-slr makinalarda piyasada inanılmaz yaygın ve ucuz olan sd kart yuvasının bulunmasını isterim, en iyisini fuji yapıyor hem sd hem xd, keyfine göre al tak
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photo_canon1 10 yıl
hala " Live MOS " ile durmak yoık uola devam ve 10 mpde takıldı kaldı OLYMPUS.. uzun bir sürede öyle kalacak gibi görünüyor.. bu yüzden..


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Emre Kocakaya 10 yıl
D-SLR kameralarda megapixel yazısı hoş görümüyor,E450,450D
.
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