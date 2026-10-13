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    Omoda 4 Avrupa'ya geliyor: Önce hibrit, sonra elektrikli

    Omoda 4, hibrit ve elektrikli seçenekleriyle Avrupa’ya geliyor. Nissan Juke’a rakip olacak yeni küçük crossover için İngiltere’de 25 bin sterlinin altında fiyat ve 2027’nin başında satış hedefleniyor.

    Omoda 4 Avrupa'ya geliyor: Önce hibrit, sonra elektrikli Tam Boyutta Gör
    Omoda, ürün gamının giriş seviyesinde konumlandıracağı Omoda 4’ü 2026 Paris Otomobil Fuarı’nda sergiledi. Omoda 5’in altında yer alacak kompakt crossover, Avrupa pazarına önce tam hibrit, ardından tamamen elektrikli versiyonuyla sunulacak.

    Daha önce Pekin Otomobil Fuarı’nda ve Avrupa’da sınırlı bir izleyici kitlesine gösterilen model, Paris’te daha geniş bir kitleyle buluşuyor. 2027’de satışa çıkması planlanan Omoda 4, Nissan Juke gibi küçük crossover modellerine rakip olacak.

    Önce 1,5 litrelik tam hibrit geliyor

    Omoda 4 Avrupa'ya geliyor: Önce hibrit, sonra elektrikli Tam Boyutta Gör
    Omoda 4’ün Avrupa’daki ilk seçeneği, markanın SHS-H tam hibrit sistemi olacak. Bu sistem, 1,5 litrelik turbo benzinli motoru elektrik motoru ve 1,83 kWsa kapasiteli bataryayla birleştiriyor.

    Hibrit sistemde güç ön tekerleklere aktarılıyor. Küçük bataryalı bu yapıda öncelik, uzun mesafeleri yalnızca elektrikle kat etmekten ziyade günlük kullanımda yakıt tüketimini azaltmak. Avrupa versiyonunun toplam sistem gücü, performans ve tüketim verileri ise henüz açıklanmış değil.

    Tamamen elektrikli versiyon da sunulacak

    Omoda, modelin tamamen elektrikli versiyonunu da doğruladı. Bu seçeneğin hibritten sonra ürün gamına katılması bekleniyor.

    Ancak elektrikli Omoda 4’ün batarya kapasitesi, menzili, motor gücü ve şarj performansı henüz paylaşılmadı. Elektrikli modeller için ayrı isimlendirme kullanılan pazarlarda, yeni versiyonun E5’in altında konumlanabileceği belirtiliyor. Nihai model adı ise netleşmiş değil.

    Keskin çizgiler ve köşeli aydınlatmalar

    Omoda 4 Avrupa'ya geliyor: Önce hibrit, sonra elektrikli Tam Boyutta Gör
    Omoda 4’ün tasarımında markanın Cyber Mecha adını verdiği yaklaşım kullanılıyor. Keskin gövde çizgileri ve köşeli aydınlatmalarla şekillenen model, daha büyük Omoda 5’e göre genç kullanıcıları hedefleyen bir görünüm sunuyor.

    Şehir içi kullanıma odaklanan kompakt crossover, markanın Avrupa’daki daha ulaşılabilir seçeneklerinden biri olacak.

    İngiltere’de hedef 25 bin sterlinin altı

    Autocar’ın haberine göre Omoda, hibrit versiyon için İngiltere’de 25 bin sterlinin altında başlangıç fiyatı hedefliyor. Bu seviye gerçekleşirse Omoda 4, küçük crossover sınıfının daha uygun fiyatlı seçenekleri arasında konumlanacak.

    Modelin 2027’nin başında İngiltere’de satışa sunulması bekleniyor. Ancak açıklanan rakam henüz kesinleşmiş bir liste fiyatı değil. Diğer Avrupa ülkelerinin fiyatları ve Türkiye’ye yönelik satış planı da paylaşılan bilgiler arasında yer almıyor.

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