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    Omoda’dan Duster’a rakip yeni SUV: X konsepti tanıtıldı

    Omoda, yeni X konseptiyle daha sert görünümlü SUV’ların ipuçlarını verdi. 200 mm yerden yükseklik sunan model, fiziksel kontrol düğmeleri ve 90 metreye kadar gece görüş sistemiyle geliyor.

    Omoda’dan Duster’a rakip yeni SUV: X konsepti tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Omoda, Cyber Mecha adını verdiği yeni tasarım dilini bir adım ileri taşıyan X konseptini tanıttı. Marka, daha agresif gövde çizgileri ve belirgin koruma kaplamalarıyla dikkat çeken araçla, hafif arazi kullanımına da uygun yeni bir model ailesinin nasıl görünebileceğini ortaya koyuyor.

    İlk kez Paris Otomobil Fuarı’nda sergilenen Omoda 4’te kullanılan tasarım anlayışı, X konseptinde daha güçlü bir arazi görünümüyle yorumlanıyor. Ancak seri üretime yakın görünmesine rağmen Omoda X henüz bir konsept ve satışa sunulmasına ilişkin kesinleşmiş bir takvim bulunmuyor.

    Omoda X özellikleri

    Omoda’dan Duster’a rakip yeni SUV: X konsepti tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Omoda X, günlük şehir kullanımının yanında zaman zaman asfalt dışına çıkmak isteyen sürücülere yönelik tasarlanmış. Yükseltilmiş süspansiyon ve yüksek yanaklı arazi tipi lastikler sayesinde 200 mm yerden yükseklik sunuyor. 700 milimetrenin üzerindeki tasarımsal sudan geçiş kabiliyeti de açık hava maceralarına yönelik özellikleri arasında öne çıkıyor.

    Kalın gövde kaplamaları ve keskin yüzeyler de bu karakteri destekliyor. Omoda, daha iddialı görünümün farklı müşteri gruplarına ulaşmasını sağlayacağını belirterek konsepti kişisel tarzı yansıtan bir araç olarak tanımlıyor.

    Markanın açıklamasına göre X’in tavanında 75 kg yük taşınabiliyor. Araç için hedeflenen çekme kapasitesi ise 1.800 kg. Bunun henüz kesinleşmiş bir seri üretim değeri değil, konsept için açıklanan hedef olduğunu belirtmek gerekiyor.

    Kabinde fiziksel düğmeler dikkat çekiyor

    Omoda’dan Duster’a rakip yeni SUV: X konsepti tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Omoda X’in iç mekanında 10,25 inçlik dijital gösterge paneli ve 13,2 inçlik multimedya ekranı bulunuyor. Bununla birlikte kabindeki dikkat çekici tercih, bazı işlevler için fiziksel kontrollere yer verilmesi. Omoda 4’ten farklı olarak X’te klima, koltuk ısıtma ve havalandırma işlevleri fiziksel düğmelerle yönetilebiliyor. 

    Gece görüş sistemi 90 metreyi tarıyor

    Konseptin teknoloji paketinde kızılötesi gece görüş sistemi de yer alıyor. Sistem, yabani hayvanlar gibi yol üzerindeki potansiyel tehlikeleri 90 metreye kadar mesafeden algılayabiliyor.

    Bu özellik, özellikle aydınlatmanın sınırlı olduğu kırsal yollarda ve gece sürüşlerinde tehlikelerin fark edilmesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

    Hibrit motor kullanabilir

    Omoda, X konseptinin güç aktarma sistemini henüz açıklamadı. Bununla birlikte modelin, Omoda 4’te kullanılan yaklaşık 224 beygirlik hibrit sistemi paylaşabileceği belirtiliyor.

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