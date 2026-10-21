Omoda’dan Duster’a rakip yeni SUV: X konsepti tanıtıldı

İlk kez Paris Otomobil Fuarı’nda sergilenen Omoda 4’te kullanılan tasarım anlayışı, X konseptinde daha güçlü bir arazi görünümüyle yorumlanıyor. Ancak seri üretime yakın görünmesine rağmen Omoda X henüz bir konsept ve satışa sunulmasına ilişkin kesinleşmiş bir takvim bulunmuyor.
Omoda X özellikleri
Kalın gövde kaplamaları ve keskin yüzeyler de bu karakteri destekliyor. Omoda, daha iddialı görünümün farklı müşteri gruplarına ulaşmasını sağlayacağını belirterek konsepti kişisel tarzı yansıtan bir araç olarak tanımlıyor.
Markanın açıklamasına göre X’in tavanında 75 kg yük taşınabiliyor. Araç için hedeflenen çekme kapasitesi ise 1.800 kg. Bunun henüz kesinleşmiş bir seri üretim değeri değil, konsept için açıklanan hedef olduğunu belirtmek gerekiyor.
Kabinde fiziksel düğmeler dikkat çekiyor
Gece görüş sistemi 90 metreyi tarıyor
Konseptin teknoloji paketinde kızılötesi gece görüş sistemi de yer alıyor. Sistem, yabani hayvanlar gibi yol üzerindeki potansiyel tehlikeleri 90 metreye kadar mesafeden algılayabiliyor.
Bu özellik, özellikle aydınlatmanın sınırlı olduğu kırsal yollarda ve gece sürüşlerinde tehlikelerin fark edilmesine yardımcı olmayı amaçlıyor.
Hibrit motor kullanabilir
Omoda, X konseptinin güç aktarma sistemini henüz açıklamadı. Bununla birlikte modelin, Omoda 4’te kullanılan yaklaşık 224 beygirlik hibrit sistemi paylaşabileceği belirtiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: