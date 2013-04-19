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onOne, Perfect B&W isimli yeni uygulamasını duyurdu

6 yıl
334
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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onOne, Perfect B&W isimli yeni uygulamasını duyurdu
Profesyonel fotoğraf düzenleme yazılımları hazırlayan onOne, akıllı cihazlar için geliştirdiği Perfect B&W uygulamasını duyurdu.
Firma tarafından mobil cihazlar ile uyumlu olarak geliştirilen ilk uygulama olma özelliğini taşıyan Perfect B&W, iPhone ve iPad kullanıcılarının ileri düzey siyah/beyaz fotoğraflar oluşturabilmelerine, ya da direkt olarak program üzerinden siyah/beyaz fotoğraflar çekebilmelerine imkan sağlayabiliyor. Fotoğraflar üzerinde kontrast, kumlama, parlaklık, detay, ton ayarları yanında çerçeve ekleme ve çeşitli filtre uygulamalarına da imkan sağlayan Perfect B&W, beğenilen ayarların daha sonra kullanılmak üzere kaydedilmesine ve hazırlanan fotoğrafların sosyal paylaşım siteleri üzerinde kolayca paylaşılması görevlerini de yerine getirebiliyor.
Nisan ayı ortasında 1,99$ fiyat etiketine sahip olarak satılmaya başlanacak olan onOne Perfect B&W uygulaması hakkında hazırlanmış video tanıtımlarına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.ononesoftware.com/products/perfect-bw-ios/ Yorum Yaz
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