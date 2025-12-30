Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Onay geldi: Nvidia, Intel'den 5 milyar dolar değerinde hisse aldı

    Nvidia, Eylül ayında duyurulan Intel yatırımını resmen tamamladı. FTC onayıyla sonuçlanan anlaşma kapsamında Nvidia, Intel'den 5 milyar dolar değerinde hisse satın aldı.

    Onay geldi: Nvidia, Intel'den 5 milyar dolar değerinde hisse aldı Tam Boyutta Gör
    Nvidia, Intel'e yönelik 5 milyar dolarlık hisse alımını resmen tamamladı. Son yıllarda pazar payı gerileyen şirket, hisse başına 23,28 dolardan toplam 214,7 milyon hisse sattı. Yeni nakit akışı, hem finansal hem de teknolojik iş birliklerini de kapsıyor. 

    Nvidia 214 milyonun üzerinde hisse aldı

    Söz konusu yatırım ilk olarak Eylül 2025'te duyurulmuştu. O dönemde hisse fiyatı, Intel'in piyasa değerinin yaklaşık %6 üzerinde konumlanıyordu. Bugün gelinen noktada ise aynı fiyat, Intel hisselerinin güncel işlem seviyesinin yaklaşık %36 altında kalıyor. Buna rağmen anlaşma, Intel'in son yıllarda yaşadığı finansal baskıyı hafifletmesi açısından kritik bir öneme sahip.

    Intel, özellikle yüksek sermaye harcamaları ve üretim tarafındaki dönüşüm süreci nedeniyle 2024 ve 2025 boyunca ciddi bir değer kaybı yaşamıştı. Şirketin piyasa değeri bir dönem 83 milyar dolar seviyelerine kadar gerilerken, son gelişmelerle birlikte yeniden 170 milyar dolar bandına yükseldi. Nvidia'nın yatırımı da bu toparlanma sürecinin önemli parçalarından biri.

    Anlaşmanın arka planında yalnızca finansal destek yok. Nvidia ve Intel, kısa süre önce x86 tabanlı RTX SoC projelerini duyurmuştu. Öte yandan Intel'in dökümhane tarafında da yeniden ivme kazandığı belirtiliyor. Şirketin High-NA EUV litografi teknolojisini erken benimsemesi, ABD'deki TSMC operasyonlarına uzun vadede alternatif olabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Asker ocağının tanıdık aracı Unimog yenilendi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    post diş yaptiranlar yorumları eski iphone imei yeni telefona aktarma teknesiz duşakabin su sızdırıyor kuş pisliği yanığı giderme teyp kodu bulma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 15 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 15 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum