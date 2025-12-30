Onay geldi: Nvidia, Intel'den 5 milyar dolar değerinde hisse aldı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Nvidia, Intel'e yönelik 5 milyar dolarlık hisse alımını resmen tamamladı. Son yıllarda pazar payı gerileyen şirket, hisse başına 23,28 dolardan toplam 214,7 milyon hisse sattı. Yeni nakit akışı, hem finansal hem de teknolojik iş birliklerini de kapsıyor.

Nvidia 214 milyonun üzerinde hisse aldı

Söz konusu yatırım ilk olarak Eylül 2025'te duyurulmuştu. O dönemde hisse fiyatı, Intel'in piyasa değerinin yaklaşık %6 üzerinde konumlanıyordu. Bugün gelinen noktada ise aynı fiyat, Intel hisselerinin güncel işlem seviyesinin yaklaşık %36 altında kalıyor. Buna rağmen anlaşma, Intel'in son yıllarda yaşadığı finansal baskıyı hafifletmesi açısından kritik bir öneme sahip.

Intel, özellikle yüksek sermaye harcamaları ve üretim tarafındaki dönüşüm süreci nedeniyle 2024 ve 2025 boyunca ciddi bir değer kaybı yaşamıştı. Şirketin piyasa değeri bir dönem 83 milyar dolar seviyelerine kadar gerilerken, son gelişmelerle birlikte yeniden 170 milyar dolar bandına yükseldi. Nvidia'nın yatırımı da bu toparlanma sürecinin önemli parçalarından biri.

Nvidia Feynman mimarisi geliyor: LPU, X3D ve dahası 1 gün önce eklendi

Anlaşmanın arka planında yalnızca finansal destek yok. Nvidia ve Intel, kısa süre önce x86 tabanlı RTX SoC projelerini duyurmuştu. Öte yandan Intel'in dökümhane tarafında da yeniden ivme kazandığı belirtiliyor. Şirketin High-NA EUV litografi teknolojisini erken benimsemesi, ABD'deki TSMC operasyonlarına uzun vadede alternatif olabilir.

