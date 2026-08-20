Onay verildi: Robotlar insanlardan kan alacak

Aletta kan alma işlemini nasıl gerçekleştiriyor?
Aletta'nın çalışma süreci, uzman sağlık çalışanının işlemi başlatmasıyla başlıyor. Hastanın kolunu doğru şekilde konumlandırmasına yardımcı olan cihaz, başlangıç düğmesine basılmasının ardından yakın kızılötesi ışık ve Doppler ultrason teknolojisini kullanarak uygun damarı tespit ediyor. Sistem aynı zamanda damarın atardamar olup olmadığını ayırt edebiliyor.
Uygun bir damar belirlenemezse kan alma işlemi başlamıyor. Damar tespit edildiğinde ise kan alma sürecinin kalan aşamaları otomatik olarak yürütülüyor. Aletta turnikeyi uyguluyor, cildi hazırlıyor, iğneyi yerleştiriyor ve işlem sonrasında iğneyi çıkarıyor. Ardından kan toplama tüplerini değiştiriyor ve işlemin sonunda hastanın koluna bandaj uyguluyor. Tüm bu süreç ise uzman sağlık çalışanı tarafından takip ediliyor.
Güvenlik mekanizmaları bulunuyor
Hastanın kan alma sırasında aşırı hareket etmesi durumunda iğne otomatik olarak ayrılıyor ve işlem durduruluyor. Cihazdaki diğer sensörler de potansiyel olarak güvenli olmayan koşulları tespit ederek işlemi duraklatabiliyor ve sorumlu insan çalışanı uyarabiliyor.
İnsanlarla benzer sonuçlar elde edildi
Aletta'nın FDA onayı, klinik testlerden elde edilen verilere dayanıyor. Testlerde cihazın iğne girişini gerçekleştirdiği durumlarda başarılı kan alma oranlarının eğitimli sağlık çalışanlarıyla karşılaştırılabilir veya daha yüksek olduğu görüldü.
Araştırmaya farklı sağlık durumlarına sahip hastaların yanı sıra farklı cilt tonlarına sahip kişiler ve damarlarına erişimin zor olduğunu belirten hastalar da dahil edildi. FDA, cihazla bağlantılı istenmeyen olayların nadir görüldüğünü ve ortaya çıkan olayların genellikle hafif olduğunu açıkladı.Kaynakça https://www.engadget.com/2240357/a-robot-could-eventually-conduct-your-blood-draw-at-the-doctors-office/ https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-authorizes-first-its-kind-robotic-blood-draw-device Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: