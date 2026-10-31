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    Önce bellekler şimdi de PCB krizi: Siparişler 2030'a kadar doldu

    Yapay zekaya yönelik yüksek talep şimdi de PCB üretiminde tedarik krizini derinleştiriyor. Siparişler 2030'a kadar dolarken bazı devre kartlarında teslimat süresi iki yılı aşmış durumda.

    Önce bellekler şimdi de PCB krizi: Siparişler 2030'a kadar doldu Tam Boyutta Gör

    Yapay zeka sektörünün donanım üretiminde giderek daha fazla kapasite tüketmesi bu kez de baskılı devre kartlarını (PCB) etkiliyor. PC üreticileri yeterli PCB tedarik etmekte zorlanırken bazı siparişlerde teslimat süreleri 30 aya kadar uzadı. Üstelik PCB üretiminde kullanılan temel malzemelerin maliyetleri de hızla yükseliyor.

    PCB tedarikinde bekleme süresi 30 aya çıktı

    Nikkei Asia'nın sektör temsilcilerine dayandırdığı habere göre yapay zeka donanımlarına yönelik yoğun talep, geleneksel elektronik ürünler için ayrılan PCB üretim kapasitesini daraltıyor. RAM, ekran kartı ve SSD pazarlarında görülen arz sıkıntılarının ardından şimdi de bilgisayarların temel bileşenlerinden biri olan PCB'lerde benzer bir tablo ortaya çıkıyor.

    ABD merkezli bir PC üreticisinin yöneticisi, gelecek yıl bilgisayar sevkiyatlarının yeniden düşmesi beklense bile üretim ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda PCB tedarik etmekte zorlandıklarını belirtti. Şirketler yalnızca mevcut siparişleri karşılamakta değil, gelecek yıl piyasaya sunacakları ürünlerin üretim planlarını oluşturmak için gerekli bileşenleri güvence altına almakta da güçlük çekiyor.

    Sorun yalnızca PC üreticileriyle sınırlı değil. PCB üreticileri de artan talep nedeniyle siparişleri zamanında karşılayamıyor. Sektör temsilcilerine göre bazı ürünlerde teslimat süreleri iki katına çıkarken bazı PCB siparişlerinin karşılanması 30 ayı buluyor. Bir başka tedarik şirketi ise bugün verilecek yeni bir siparişin ancak 2028'in sonlarında teslim edilebileceğini ifade ediyor.

    Maliyeti 12 kat arttı

    PCB üreticileri kapasite artırmak için yatırım planları hazırlasa da üretim sürecinde ihtiyaç duyulan ham maddelerin temin edilmesi de ayrı bir sorun haline gelmiş durumda. Bu malzemelerin başında bakır kaplı laminatlar (CCL) ve PCB üretiminde kullanılan özel fiberglas türleri geliyor.

    Tayvanlı bir PC üreticisinin paylaştığı bilgilere göre CCL maliyetleri temmuz ayından bu yana en az 12 kat arttı. PCB üretiminin önemli girdilerinden biri olan bu malzemelerdeki fiyat artışı, elektronik üreticilerinin maliyetlerini de doğrudan etkiliyor.

    Dahası, dünyanın önde gelen CCL tedarikçilerinden biri, mevcut sipariş defterinin şimdiden 2030 yılına kadar dolduğunu bildirdi. Şirketin 2028'e kadar üretim kapasitesini üç katına çıkarma planı bulunmasına rağmen talep, mevcut üretim ve genişleme hedeflerini aşmış görünüyor.

    PCB krizinin bir diğer önemli boyutunu ise yapay zeka işlemcilerinde kullanılan gelişmiş yonga alt tabakaları oluşturuyor. CPU ve GPU'ların üzerine yerleştirildiği bu özel unsurlar, geleneksel baskılı devre kartlarının çok daha küçük ve karmaşık bir versiyonu olarak değerlendirilebilir.

    Nvidia, bu alandaki üretim kapasitesini güvence altına almak amacıyla Japonya merkezli Ibiden, Güney Koreli Samsung Electro-Mechanics ve Tayvanlı Unimicron ile yeni iş birlikleri duyurdu. Bu şirketler, yapay zeka işlemcilerine yönelik artan talebi karşılamak için üretim kapasitelerini genişletmeye hazırlanıyor.

    Tayvanlı Unimicron'un önümüzdeki üç yıl içinde üretim kapasitesini 2,5 katına çıkarmayı hedeflediği belirtiliyor. Bu yatırımlar, gelişmiş PCB ve yonga altlığı üretiminin sektör açısından giderek daha önemli hale geldiğini gösteriyor.

    Geçmişte elektronik ürünlerin görece sıradan ve düşük teknolojili parçaları arasında değerlendirilen PCB'ler, yapay zeka donanımlarının yaygınlaşmasıyla stratejik bir bileşene dönüşüyor. Üreticiler de artan talebi karşılamak ve gelirlerini yükseltmek için gelişmiş PCB üretimine daha fazla yatırım yapıyor. Bu arada PCB üreticilerinin kalifiye personel bulmakta zorlandığı ve maaşların şimdiden yüzde 30 kadar arttığı da raporlanıyor.

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