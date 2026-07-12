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    Önce Çin, Şimdi de Japonya: Yeniden kullanılabilir rokette kritik başarı

    Japonya, yeniden kullanılabilir RV-X roketini ilk test uçuşunda başarıyla havalandırıp güvenli şekilde indirdi. Japonya, Çin’in ardından bu teknolojiye erişen üçüncü ülke oldu.

    Önce Çin, Şimdi de Japonya: SpaceX rakipleri çoğalıyor Tam Boyutta Gör
    Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), yeniden kullanılabilir roket teknolojisi geliştirme hedefi doğrultusunda önemli bir eşiği geride bıraktı. Kurumun deneysel roketi Reusable Vehicle eXperiment (RV-X), gerçekleştirilen ilk test uçuşunda başarıyla havalanıp güvenli şekilde iniş yaptı. Japonya, yeniden kullanılabilirlik sayesinde maliyetleri düşürerek uzaya daha kolay erişmeyi hedefliyor.

    11 metre yükseldi

    JAXA'nın Japonya'nın kuzeydoğusundaki Noshiro Test Merkezi'nde gerçekleştirdiği uçuş bir dakikadan kısa sürdü. Test sırasında RV-X yaklaşık 11 metre yükseldi, dik konumunu koruyarak 16 metre yatay hareket gerçekleştirdi ve planlandığı gibi güvenli şekilde yere indi. Toplam uçuş süresinin yaklaşık 40 saniye olduğu belirtildi.

    JAXA'nın yeniden kullanılabilir roket programı yöneticisi Takashi Ito, çevrim içi basın toplantısında testin planlandığı şekilde tamamlandığını açıkladı. Ito, elde edilen verilerin ayrıntılı olarak inceleneceğini ancak ilk değerlendirmelerin son derece olumlu olduğunu belirterek, testten çok değerli veriler elde edildiğine güvendiğini ifade etti.

    Önce Çin, Şimdi de Japonya: SpaceX rakipleri çoğalıyor Tam Boyutta Gör
    1,8 metre çapında ve 7,3 metre uzunluğundaki RV-X, dayanıklılığı artırılmış bir roket motoru ile donatılıyor. Ayrıca iniş sırasında darbeyi azaltmak amacıyla dört adet darbe emici iniş ayağı bulunuyor. Rokette kullanılan motorun bugüne kadar 165 ayrı ateşleme testini başarıyla tamamladığı açıklandı.

    JAXA, Mitsubishi Heavy Industries ile birlikte yeniden kullanılabilir roket teknolojisi üzerinde çalışıyor. Amaç, bugün kullanılan tek kullanımlık H3 roket ailesinin yerini alabilecek, daha düşük maliyetli yeni nesil fırlatma sistemleri geliştirmek.

    JAXA'nın bir sonraki aşamada RV-X'i yaklaşık 100 metre irtifaya çıkaracak yeni test uçuşları gerçekleştirmesi planlanıyor. Kurum ayrıca yeniden kullanılabilir roket teknolojileri konusunda Fransa ve Almanya ile ortak geliştirme çalışmaları da yürütüyor.

    Çin'in başarısının hemen ardından geldi

    Japonya'nın testi, Çin'in bir gün önce Long March 10B roketinin ilk aşamasını başarıyla geri indirdiğini duyurmasının ardından gerçekleştirildi. Böylece Asya'nın iki büyük uzay gücü, yeniden kullanılabilir roket teknolojisinde peş peşe önemli kilometre taşlarına ulaşmış oldu.

    Öte yandan SpaceX, kısmen yeniden kullanılabilir Falcon 9 roketlerini uzun süredir operasyonel olarak kullanıyor. SpaceX’in roket teknolojisi sayesinde uzay taşımacılığı hiç olmadığı kadar ucuzlamış durumda.

    Uzay Mekiği (Space Shuttle) döneminde Alçak Dünya Yörüngesi'ne (LEO) gönderilen her 1 kg yükün maliyeti yaklaşık 54.000 dolar ile 72.000 dolar arasındayken bu rakam Falcon 9 ile 2.700 - 3.000 dolar seviyelerine gerilemiş durumda. Daha ağır yükler için kullanılan Falcon Heavy roketinde ise bu maliyet 1.400 - 1.500 dolar aralığına kadar düşüyor. Starship devreye girdiğinde bu maliyetin 100 dolar seviyesine inmesi bekleniyor.

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