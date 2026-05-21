    Once Upon a Time in Hollywood'ın devam filmi beklenenden geç geliyor: Yayın tarihi duyuruldu

    Once Upon a Time in Hollywood'ın David Fincher tarafından yönetilen devam filmi The Adventures of Cliff Booth, beklenenden daha geç gelecek. Netflix, filmin çıkış tarihini resmen duyurdu.

    Netflix'in bu yıl izleyicilere sunacağı en dikkat çekici film The Adventures of Cliff Booth olacak. 2019 yapımı Once Upon a Time in Hollywood'un devamı niteliğindeki film; Quentin Tarantino, David Fincher ve Brad Pitt gibi üç ünlü ismi bir araya getirmesiyle heyecan yaratıyor. Tarantino'nun yazdığı, Fincher'ın yönettiği, Brad Pitt'in ise başrol olarak geri döndüğü The Adventures of Cliff Booth için meraklı bekleyiş sürerken, filmden ne zaman çıkacağı belli oldu.

    The Adventures of Cliff Booth, 25 Kasım'da Sinemalara, 23 Aralık'ta ise Netflix'e Geliyor

    Netflix daha önce yaptığı açıklamalarda Ağustos ayına işaret etmiş olsa da günün sonunda duyurulan tarih bu olmadı. The Adventures of Cliff Booth, 25 Kasım'da IMAX salonlarında gösterime girecek. İki hafta boyunca sadece sinemalarda gösterilecek film, 23 Aralık'ta ise Netflix'e gelecek. Böylece tam da ödül sezonunun ortasında çıkarak Oscar yarışına dâhil olmuş olacak.

    İlk filmde epey becerikli bir dublör olarak karşımıza çıkan Cliff Booth’u bu kez daha karanlık işler yaparken göreceğiz. Hollywood’da problem çıkaran birinin ya da bir skandalın ortadan kaldırılması gerektiğinde, stüdyoların aradığı isim Booth olacak.

    Filmin oyuncu kadrosunda Brad Pitt’e Elizabeth Debicki, Yahya Abdul-Mateen II, Scott Caan, Carla Gugino ve JB Tadena gibi isimler eşlik ediyor.

