Once Upon a Time in Hollywood'un devam filminden yeni fragman yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

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Oynat Once Upon a Time in Hollywood'un merakla beklenen devam filminden yeni fragman yayınlandı. Quentin Tarantino'nun kaleme aldığı ve David Fincher'ın yönettiği The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, Brad Pitt'in canlandırdığı karakterin karanlık Hollywood maceralarına odaklanıyor. Netflix'in yayınladığı yeni fragmanda, stüdyoların skandallarını çözen bir Cliff Booth izliyoruz. Heyecan yaratan yapım, 23 Aralık'ta doğrudan Netflix'te yayınlanacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Bu yılın son bölümünde izleyicilerle buluşacak en dikkat çekici filmlerden biri de Quentin Tarantino'nun yazdığı, David Fincher'ın yönettiği The Further Mis-Adventures of Cliff Booth olacak. 2019 yapımı Once Upon a Time in Hollywood'un devamı niteliğindeki film; Quentin Tarantino, David Fincher ve Brad Pitt gibi üç başarılı ismi bir araya getirmesiyle yılın en heyecan verici yapımları arasında yer alıyor.

Yayın tarihi yaklaşan The Further Mis-Adventures of Cliff Booth için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, bugün filmin yeni fragmanını yayınladı.

The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, 23 Aralık'ta Netflix'te İzleyici ile Buluşacak

İlk filmde epey becerikli bir dublör olarak karşımıza çıkan Cliff Booth’u bu kez daha karanlık işler yaparken göreceğiz. Hollywood’da problem çıkaran birinin ya da bir skandalın ortadan kaldırılması gerektiğinde, film stüdyolarının aradığı isim Cliff Booth olacak.

Filmin oyuncu kadrosunda Brad Pitt’e Elizabeth Debicki, Yahya Abdul-Mateen II, Scott Caan, Carla Gugino ve JB Tadena gibi isimler eşlik ediyor.

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The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, ABD'de 25 Kasım'da IMAX salonlarında gösterime girecek. İki hafta boyunca sadece sinemalarda gösterilecek film, 23 Aralık'ta ise Netflix'e gelecek. Ülkemizde ise film sinemalarda gösterime girmeyecek; 23 Aralık'ta doğrudan Netflix'te yayınlanacak.

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Once Upon a Time in Hollywood'un devam filminden yeni fragman

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