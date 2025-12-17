Önde gelen LiDAR üreticisi Luminar iflas etti

Luminar için yolun sonu
İflas süreci kapsamında Luminar, LiDAR ve yarı iletken iş kollarını satma izni talep ediyor. Yarı iletken bölümünü, Quantum Computing adlı şirkete 110 milyon dolara satmak için bir anlaşma yapmış durumda. Şirket, iflas işlemleri süresince LiDAR donanımı ve yazılımının teslimatlarını sürdürmeyi ve olası kesintileri en aza indirmeyi planladığını belirtti. Ancak, işlemlerin tamamlanmasının ardından Luminar’ın faaliyetlerini sonlandırması bekleniyor.
Ancak son yıllarda Luminar için işler pek de yolunda gitmedi. Russell’ın görevden alınmasının ardından yeniden yapılanmaya çabalarına gidildi. Bir dizi işten çıkarma gerçekleştirildi. Ancak finansal olarak düzlüğe çıkılamadı. Krizi derinleştiren en önemli gelişmelerden biri de Kasım ayında yaşandı. Volvo, Luminar ile yaklaşık beş yıl önce imzaladığı sözleşmeyi feshetti. Volvo, bu yıl itibarıyla Luminar’ın en büyük müşterisi konumundaydı. Mahkemeye sunulan iflas belgelerine göre Luminar, 100 milyon ila 500 milyon dolar arasında varlığa, buna karşılık 500 milyon ila 1 milyar dolar arasında borca sahip olduğunu beyan etti.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: