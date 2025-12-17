Önde gelen LiDAR üreticisi Luminar iflas etti

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Otonom sürüş teknolojisi alanındaki büyük otomobil üreticileriyle, özellikle Volvo ve Mercedes-Benz gibi markalarla anlaşmalar yaparak kendisine dikkat çekmiş olan LiDAR üreticisi Luminar, iflas bayrağını çekti. Şirket, yılın başlarında etik soruşturması nedeniyle CEO’luk görevinden uzaklaştırılan kurucu ve eski CEO’su Austin Russell ile yaşadığı hukuki mücadele nedeniyle sıkıntılarla karşı karşıya kalmıştı.

Luminar için yolun sonu

İflas süreci kapsamında Luminar, LiDAR ve yarı iletken iş kollarını satma izni talep ediyor. Yarı iletken bölümünü, Quantum Computing adlı şirkete 110 milyon dolara satmak için bir anlaşma yapmış durumda. Şirket, iflas işlemleri süresince LiDAR donanımı ve yazılımının teslimatlarını sürdürmeyi ve olası kesintileri en aza indirmeyi planladığını belirtti. Ancak, işlemlerin tamamlanmasının ardından Luminar’ın faaliyetlerini sonlandırması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör 2017 yılında kurulan Luminar, otonom araç endüstrisinde hızla ön sıralara yükselmiş ve LiDAR sistemlerinin önde gelen üreticilerinden biri haline gelmişti. LiDAR, sürücüsüz araçların etrafındaki nesnelerin şekillerini ve mesafelerini algılamak için kullandığı kritik bir teknoloji olarak öne çıkıyor. Şirket, Mercedes-Benz, Volvo, Audi, Toyota Araştırma Enstitüsü, Caterpillar ve hatta Tesla gibi büyük firmalara sensörler satmıştı. Tesla, LiDAR sensörlerini geleneksel kameralarla değiştirse de Luminar bu büyük oyunculara önemli satışlar gerçekleştirdi.

BYD, elektrikli araç batarya garantisini uzattı: Tesla’yı geçti 1 gün önce eklendi

Ancak son yıllarda Luminar için işler pek de yolunda gitmedi. Russell’ın görevden alınmasının ardından yeniden yapılanmaya çabalarına gidildi. Bir dizi işten çıkarma gerçekleştirildi. Ancak finansal olarak düzlüğe çıkılamadı. Krizi derinleştiren en önemli gelişmelerden biri de Kasım ayında yaşandı. Volvo, Luminar ile yaklaşık beş yıl önce imzaladığı sözleşmeyi feshetti. Volvo, bu yıl itibarıyla Luminar’ın en büyük müşterisi konumundaydı. Mahkemeye sunulan iflas belgelerine göre Luminar, 100 milyon ila 500 milyon dolar arasında varlığa, buna karşılık 500 milyon ila 1 milyar dolar arasında borca sahip olduğunu beyan etti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Önde gelen LiDAR üreticisi Luminar iflas etti

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: