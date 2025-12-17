Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Önde gelen LiDAR üreticisi Luminar iflas etti

    Otonom sürüşün öne çıkan LiDAR üreticilerinden Luminar, artan hukuki ve finansal sorunların ardından iflas başvurusu yaptı. Şirket, varlıklarını satarak süreci tamamlamayı hedefliyor.

    Önde gelen LiDAR üreticisi Luminar iflas etti Tam Boyutta Gör
    Otonom sürüş teknolojisi alanındaki büyük otomobil üreticileriyle, özellikle Volvo ve Mercedes-Benz gibi markalarla anlaşmalar yaparak kendisine dikkat çekmiş olan LiDAR üreticisi Luminar, iflas bayrağını çekti. Şirket, yılın başlarında etik soruşturması nedeniyle CEO’luk görevinden uzaklaştırılan kurucu ve eski CEO’su Austin Russell ile yaşadığı hukuki mücadele nedeniyle sıkıntılarla karşı karşıya kalmıştı.

    Luminar için yolun sonu

    İflas süreci kapsamında Luminar, LiDAR ve yarı iletken iş kollarını satma izni talep ediyor. Yarı iletken bölümünü, Quantum Computing adlı şirkete 110 milyon dolara satmak için bir anlaşma yapmış durumda. Şirket, iflas işlemleri süresince LiDAR donanımı ve yazılımının teslimatlarını sürdürmeyi ve olası kesintileri en aza indirmeyi planladığını belirtti. Ancak, işlemlerin tamamlanmasının ardından Luminar’ın faaliyetlerini sonlandırması bekleniyor.

    Önde gelen LiDAR üreticisi Luminar iflas etti Tam Boyutta Gör
    2017 yılında kurulan Luminar, otonom araç endüstrisinde hızla ön sıralara yükselmiş ve LiDAR sistemlerinin önde gelen üreticilerinden biri haline gelmişti. LiDAR, sürücüsüz araçların etrafındaki nesnelerin şekillerini ve mesafelerini algılamak için kullandığı kritik bir teknoloji olarak öne çıkıyor. Şirket, Mercedes-Benz, Volvo, Audi, Toyota Araştırma Enstitüsü, Caterpillar ve hatta Tesla gibi büyük firmalara sensörler satmıştı. Tesla, LiDAR sensörlerini geleneksel kameralarla değiştirse de Luminar bu büyük oyunculara önemli satışlar gerçekleştirdi.

    Ancak son yıllarda Luminar için işler pek de yolunda gitmedi. Russell’ın görevden alınmasının ardından yeniden yapılanmaya çabalarına gidildi. Bir dizi işten çıkarma gerçekleştirildi. Ancak finansal olarak düzlüğe çıkılamadı. Krizi derinleştiren en önemli gelişmelerden biri de Kasım ayında yaşandı. Volvo, Luminar ile yaklaşık beş yıl önce imzaladığı sözleşmeyi feshetti. Volvo, bu yıl itibarıyla Luminar’ın en büyük müşterisi konumundaydı. Mahkemeye sunulan iflas belgelerine göre Luminar, 100 milyon ila 500 milyon dolar arasında varlığa, buna karşılık 500 milyon ila 1 milyar dolar arasında borca sahip olduğunu beyan etti.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    PlayStation temalı mekanik saat çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    digiturk kırmızı kumanda kilitlendi carbon clean yaptırma fiyatı eski sınıf arkadaşlarımı nasıl bulabilirim 1.6 fsi stop karartma cezası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A56 5G
    Samsung Galaxy A56 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Exa Trend3 C3
    Exa Trend3 C3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum