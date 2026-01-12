Giriş
    One Piece'in 2. sezonundan beklenen fragman geldi

    Luffy ve arkadaşları yeni maceralarıyla Netflix ekranlarına geri dönüyor. Netflix, One Piece'in Mart ayında izleyici ile buluşacak 2. sezonundan ilk fragmanı yayınladı.  

    One Piece'in 2. sezonuyla ekranlara döneceği tarih belli oldu Tam Boyutta Gör
    Aynı adlı manga ve anime serisinden uyarlanan live-action One Piece dizisi, 2023 yılında ekrana gelen ilk sezonuyla beğeni kazanırken, Netflix'in de en çok izlenen dizilerinden biri oldu. Bu yüzden Mart ayında başlayacak 2. sezon da merakla bekleniyor. Yayın tarihi yaklaşan 2. sezon için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, bugün yeni sezondan ilk fragmanı paylaştı.

    One Piece 2. Sezon, 10 Mart'ta İzleyici ile Buluşacak

    Korsanlarla dolu fantastik bir dünyada geçen One Piece, genç korsan Monkey D. Luffy’nin efsanevi hazine One Piece’i bulmak ve Korsanlar Kralı olmak için çıktığı yolculuğu konu alıyor. Lastik gibi esneyebilen olağanüstü bir bedene sahip olan Luffy, yol boyunca kılıç ustası Roronoa Zoro, keskin nişancı Usopp, yetenekli aşçı Sanji ve zeki gezgin Nami gibi farklı geçmişlere sahip dostlar ediniyor.

    Ana ekibi yeniden bir araya getiren 2. sezonda ekibe katılan yeni isimler Mikaela Hoover, Charithra Chandran, Katey Sagal, David Dastmalchian, Callum Kerr ve Joe Manganiello olacak. One Piece: Into the Grand Line alt başlığını taşıyan 2. sezonda Luffy ve korsan arkadaşları, suikastçılardan oluşan Baroque Works örgütüyle ilk kez karşı karşıya gelecek.

    One Piece daha şimdiden 3. sezon onayını da almış durumda. 3. sezonun hazırlıklarına şimdiden başlanması, ilk iki sezonu arasında izleyicileri neredeyse üç yıl bekleten One Piece'in bir sonraki sezona geçerken daha kısa bir ara vermesini sağlayabilir.

