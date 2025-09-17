One Piece'in merakla beklenen 2. sezonundan yeni bir tanıtım videosu yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Aynı adlı manga ve anime serisinden uyarlanan live-action One Piece dizisi, 2023 yılında ekrana gelen ilk sezonuyla beğeni kazanırken, Netflix'in de en çok izlenen dizilerinden biri oldu. Bu yüzden dizinin 2. sezonundan da beklentiler oldukça yüksek.

Epey gecikmeli gelen 2. sezonun için bir süre daha beklememiz gerekecek olsa da son dönemde diziye dair paylaşımlar üst üste gelmeye başladı. Geçtiğimiz haftalarda diziden ilk fragmanı paylaşan Netflix, bugün yeni bir tanıtım videosu daha yayınladı. Kamera arkasından da görüntüler içeren bu videoyu aşağıda bulabilirsiniz.

One Piece 2. Sezon, 2026'da Ekrana Gelecek

Korsanlarla dolu fantastik bir dünyada geçen One Piece, genç korsan Monkey D. Luffy’nin efsanevi hazine One Piece’i bulmak ve Korsanlar Kralı olmak için çıktığı yolculuğu konu alıyor. Lastik gibi esneyebilen olağanüstü bir bedene sahip olan Luffy, yol boyunca kılıç ustası Roronoa Zoro, keskin nişancı Usopp, yetenekli aşçı Sanji ve zeki gezgin Nami gibi farklı geçmişlere sahip dostlar ediniyor. Yayınlanan ilk fragman, 2. sezonda da ekibi renkli maceraların beklediğini gösteriyor.

Netflix'in Splinter Cell dizisinden yeni fragman geldi 9 sa. önce eklendi

One Piece 2. sezon, 2026'da izleyici ile buluşacak. Ancak şimdilik daha net bir yayın tarihi açıklanmadı. Ana ekibi yeniden bir araya toplayacak olan 2. sezonda ekibe katılan yeni isimler Mikaela Hoover, Charithra Chandran, Katey Sagal, David Dastmalchian, Callum Kerr ve Joe Manganiello olacak.

One Piece'in 3. sezonu için de hazırlıklara şimdiden başlandı. Daha 2. sezon ekrana gelmeden Netflix'ten resmi onayı alan 3. sezonun çekimlerine bu yıl bitmeden başlanacak.

