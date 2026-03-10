One Piece 2. sezon, bugün Netflix'te izleyici ile buluştu

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör İkonik manga serisi One Piece'in live-action (animasyon olmayan) dizi uyarlaması, iki buçuk yıllık aranın ardından ekranlara geri döndü. Dizinin heyecanla beklenen 2. sezonu, bugün Netflix'te izleyici ile buluştu.

İlk sezonun üzerinden uzunca bir süre geçtiği için izleyenler ilk sezonda neler olduğunu, hikâyenin nerede kaldığını tam olarak hatırlamakta güçlük çekebilirler. Netflix de bu durumun farkında olsa gerek kl geçtiğimiz günlerde ilk sezonu özetleyen bir video paylaştı.

One Piece 2. Sezon, Into the Grand Line Alt Başlığıyla Yayınlandı

Korsanlarla dolu fantastik bir dünyada geçen One Piece, genç korsan Monkey D. Luffy’nin efsanevi hazine One Piece’i bulmak ve Korsanlar Kralı olmak için çıktığı yolculuğu konu alıyor. Lastik gibi esneyebilen olağanüstü bir bedene sahip olan Luffy, yol boyunca kılıç ustası Roronoa Zoro, keskin nişancı Usopp, yetenekli aşçı Sanji ve zeki gezgin Nami gibi farklı geçmişlere sahip dostlar ediniyor.

Ana ekibi yeniden bir araya getiren 2. sezonda ekibe katılan yeni isimler Mikaela Hoover, Charithra Chandran, Katey Sagal, David Dastmalchian, Callum Kerr ve Joe Manganiello olacak. One Piece: Into the Grand Line alt başlığını taşıyan 2. sezonda Luffy ve korsan arkadaşları, suikastçılardan oluşan Baroque Works örgütüyle ilk kez karşı karşıya gelecek.

