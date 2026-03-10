Giriş
    One Piece 2. sezon, bugün Netflix'te izleyici ile buluştu

    Netflix'in sevilen dizisi One Piece, iki buçuk yıllık aranın ardından ekranlara geri döndü. İşte One Piece'in 2. sezonuna dair detaylar ve Netflix tarafından paylaşılan ilk sezon özeti...

    One Piece 2. sezon, Netflix'te izleyici ile buluştu Tam Boyutta Gör
    İkonik manga serisi One Piece'in live-action (animasyon olmayan) dizi uyarlaması, iki buçuk yıllık aranın ardından ekranlara geri döndü. Dizinin heyecanla beklenen 2. sezonu, bugün Netflix'te izleyici ile buluştu.

    İlk sezonun üzerinden uzunca bir süre geçtiği için izleyenler ilk sezonda neler olduğunu, hikâyenin nerede kaldığını tam olarak hatırlamakta güçlük çekebilirler. Netflix de bu durumun farkında olsa gerek kl geçtiğimiz günlerde ilk sezonu özetleyen bir video paylaştı.

    One Piece 2. Sezon, Into the Grand Line Alt Başlığıyla Yayınlandı

    Korsanlarla dolu fantastik bir dünyada geçen One Piece, genç korsan Monkey D. Luffy’nin efsanevi hazine One Piece’i bulmak ve Korsanlar Kralı olmak için çıktığı yolculuğu konu alıyor. Lastik gibi esneyebilen olağanüstü bir bedene sahip olan Luffy, yol boyunca kılıç ustası Roronoa Zoro, keskin nişancı Usopp, yetenekli aşçı Sanji ve zeki gezgin Nami gibi farklı geçmişlere sahip dostlar ediniyor.

    Ana ekibi yeniden bir araya getiren 2. sezonda ekibe katılan yeni isimler Mikaela Hoover, Charithra Chandran, Katey Sagal, David Dastmalchian, Callum Kerr ve Joe Manganiello olacak. One Piece: Into the Grand Line alt başlığını taşıyan 2. sezonda Luffy ve korsan arkadaşları, suikastçılardan oluşan Baroque Works örgütüyle ilk kez karşı karşıya gelecek.

