Efsanevi anime One Piece'in remake'i geliyor: Netflix ilk fragmanı paylaştı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en sevilen manga ve anime serileri arasında yer alan One Piece'i live-action (animasyon olmayan) bir diziye dönüştüren Netflix, şimdi farklı bir One Piece dizisini daha izleyicilere sunmaya hazırlanıyor. Oldukça geniş bir hayran kitlesi bulunan One Piece animesinin remake'i (yeniden çevrimi), önümüzdeki yıl Netflix'te izleyici ile buluşacak.

Yıllardır hazırlık aşamasında olan yeni One Piece için nihayet daha somut bir tarih veren Netflix, bununla birlikte dizinin ilk fragmanını da paylaştı.

The One Piece, Şubat 2027'de İzleyici ile Buluşacak

Korsanlarla dolu fantastik bir dünyada geçen One Piece, genç korsan Monkey D. Luffy’nin efsanevi hazine One Piece’i bulmak ve Korsanlar Kralı olmak için çıktığı yolculuğu konu alıyor. Lastik gibi esneyebilen olağanüstü bir bedene sahip olan Luffy, yol boyunca kılıç ustası Roronoa Zoro, keskin nişancı Usopp, yetenekli aşçı Sanji ve zeki gezgin Nami gibi farklı geçmişlere sahip dostlar ediniyor.

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The One Piece adını taşıyan bu yeniden çevrim; Attack on Titan, Spy X Family, Vinland Saga gibi animelerle tanınan stüdyo tarafından hazırlanıyor. What's On Netflix'in aktardığına göre animenin ilk sezonu yedi bölümden oluşuyor.

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