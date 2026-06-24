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    Efsanevi anime One Piece'in remake'i geliyor: Netflix ilk fragmanı paylaştı

    Tüm zamanların en sevilen animelerinden One Piece'in Netflix yapımı remake'i (yeniden çevrimi) geliyor. Netflix, önümüzdeki yıl başlayacak anime dizisinin ilk fragmanını paylaştı.

    Efsanevi anime One Piece'in remake'i geliyor: Netflix ilk fragmanı paylaştı Tam Boyutta Gör
    Tüm zamanların en sevilen manga ve anime serileri arasında yer alan One Piece'i live-action (animasyon olmayan) bir diziye dönüştüren Netflix, şimdi farklı bir One Piece dizisini daha izleyicilere sunmaya hazırlanıyor. Oldukça geniş bir hayran kitlesi bulunan One Piece animesinin remake'i (yeniden çevrimi), önümüzdeki yıl Netflix'te izleyici ile buluşacak.

    Yıllardır hazırlık aşamasında olan yeni One Piece için nihayet daha somut bir tarih veren Netflix, bununla birlikte dizinin ilk fragmanını da paylaştı.

    The One Piece, Şubat 2027'de İzleyici ile Buluşacak

    Korsanlarla dolu fantastik bir dünyada geçen One Piece, genç korsan Monkey D. Luffy’nin efsanevi hazine One Piece’i bulmak ve Korsanlar Kralı olmak için çıktığı yolculuğu konu alıyor. Lastik gibi esneyebilen olağanüstü bir bedene sahip olan Luffy, yol boyunca kılıç ustası Roronoa Zoro, keskin nişancı Usopp, yetenekli aşçı Sanji ve zeki gezgin Nami gibi farklı geçmişlere sahip dostlar ediniyor.

    The One Piece adını taşıyan bu yeniden çevrim;  Attack on Titan, Spy X Family, Vinland Saga gibi animelerle tanınan stüdyo tarafından hazırlanıyor. What's On Netflix'in aktardığına göre animenin ilk sezonu yedi bölümden oluşuyor.

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    H
    hasandemirrr 6 gün önce

    çok güzel

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