One UI 10, Samsung'un en büyük arayüz güncellemesi olabilir

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Oynat Samsung, One UI 10 ile tarihinin en büyük arayüz güncellemesine hazırlanıyor. Sızıntılara göre şirket, One UI 9.5 sürümünde yalnızca küçük iyileştirmeler sunacak. Asıl büyük tasarım değişiklikleri ve kapsamlı yenilikler ise tamamen onuncu sürüme saklanıyor. Samsung, bu hamlesiyle güncelleme stratejisini değiştirerek kullanıcılara baştan aşağı yenilenmiş bir deneyim sunmayı hedefliyor. Yeni sürümle birlikte gelecek sürpriz detaylar ise şimdilik merakla bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Samsung, One UI 10 ile arayüzünde bugüne kadarki en kapsamlı değişiklikleri gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Ünlü sızıntı kaynağı Ice Universe'e göre şirket, çalışmalarının büyük bölümünü arayüzün yeni ana sürümüne yoğunlaştırdı. One UI 10'un, Samsung'un yazılım tarihindeki en önemli güncelleme olması bekleniyor.

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Bu iddiayı destekleyen gelişmeler ise son günlerde ortaya çıkan One UI 9.5 sızıntıları. Güncellenmiş Saat, Takvim ve Samsung Health uygulamalarına ait görüntüler paylaşılmış olsa da uygulamalardaki değişikliklerin oldukça sınırlı olduğu görülüyor. Ice Universe, Samsung'un One UI 9.5'te küçük iyileştirmelerle yetinerek asıl yenilikleri onuncu sürüme sakladığını düşünüyor.

Samsung'un güncelleme stratejisi değişebilir

Bu yaklaşım, şirketin yakın dönemde izlediği güncelleme stratejisinden farklı. Örneğin One UI 8.0, Android 16'yı beraberinde getirmesine rağmen tasarım açısından One UI 7.0'dan büyük ölçüde farklılaşmamıştı. Buna karşılık ara sürüm olan One UI 8.5, tasarım tarafında daha belirgin değişiklikler sunmuştu.

Tam Boyutta Gör Samsung, One UI 9.0 sürümünde de arayüzü baştan aşağı yenilemek yerine hızlı ayarlar panelini geliştirmeye ve Galaxy AI özelliklerini daha eski amiral gemisi modellere genişletmeye odaklanmıştı.

Sızan bilgilere göre şirket bu kez One UI 10'u yalnızca yeni bir Android sürümüne geçişten ibaret olmayan, gerçekten kapsamlı bir güncelleme haline getirmek istiyor. Ancak Samsung'un yeni sürümle birlikte hangi değişiklikleri sunacağı şimdilik bilinmiyor.

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One UI 10, Samsung'un en büyük arayüz güncellemesi olabilir

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