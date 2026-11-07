One UI 10, Samsung'un en büyük arayüz güncellemesi olabilir

Yapay Zeka Özeti:
- Samsung, One UI 10 ile tarihinin en büyük arayüz güncellemesine hazırlanıyor. Sızıntılara göre şirket, One UI 9.5 sürümünde yalnızca küçük iyileştirmeler sunacak. Asıl büyük tasarım değişiklikleri ve kapsamlı yenilikler ise tamamen onuncu sürüme saklanıyor. Samsung, bu hamlesiyle güncelleme stratejisini değiştirerek kullanıcılara baştan aşağı yenilenmiş bir deneyim sunmayı hedefliyor. Yeni sürümle birlikte gelecek sürpriz detaylar ise şimdilik merakla bekleniyor.
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Bu iddiayı destekleyen gelişmeler ise son günlerde ortaya çıkan One UI 9.5 sızıntıları. Güncellenmiş Saat, Takvim ve Samsung Health uygulamalarına ait görüntüler paylaşılmış olsa da uygulamalardaki değişikliklerin oldukça sınırlı olduğu görülüyor. Ice Universe, Samsung'un One UI 9.5'te küçük iyileştirmelerle yetinerek asıl yenilikleri onuncu sürüme sakladığını düşünüyor.
Samsung'un güncelleme stratejisi değişebilir
Bu yaklaşım, şirketin yakın dönemde izlediği güncelleme stratejisinden farklı. Örneğin One UI 8.0, Android 16'yı beraberinde getirmesine rağmen tasarım açısından One UI 7.0'dan büyük ölçüde farklılaşmamıştı. Buna karşılık ara sürüm olan One UI 8.5, tasarım tarafında daha belirgin değişiklikler sunmuştu.
Sızan bilgilere göre şirket bu kez One UI 10'u yalnızca yeni bir Android sürümüne geçişten ibaret olmayan, gerçekten kapsamlı bir güncelleme haline getirmek istiyor. Ancak Samsung'un yeni sürümle birlikte hangi değişiklikleri sunacağı şimdilik bilinmiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: