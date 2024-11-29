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    Anlık Bildirim

    One UI 7, fotoğraflara canlılık katacak: İşte eski modellere de gelecek özellik

    Samsung'un yakında One UI 7 betayı sunması bekleniyor. Güncelleme, şu anda Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Flip 6 modellerinde kullanılan canlı efekt özelliğini daha fazla cihaza getirecek.
    samsung one ui 7 canlı efekt özelliiği Tam Boyutta Gör
    Samsung, One UI 6.1.1 ile canlı efektler özelliğini tanıtmış ancak yalnızca Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 modellerine sundu. Yeni bir rapor, şirketin bu özelliği One UI 7 güncellemesiyle daha fazla Galaxy cihaza getirmeyi planladığını söylüyor. Peki, live efekt özelliği ne işe yarıyor?

    Canlı efekt özelliği One UI 7 ile eski modellere geliyor

    Canlı efekt özelliği, insanların ve evcil hayvanların normal iki boyutlu fotoğraflarını canlı, hareketli 3 boyutlu fotoğraflara dönüştürüyor. Nesneyi arka plandan ayırmak için makine öğrenimini kullanıyor ve fotoğrafa derinlik havası katıyor. Fotoğraf hareket ediyormuş gibi görünüyor, farklı açılardan çekilmiş gibi görünen 3D efekti yaratıyor.

    Fotoğrafa canlı efekt uygulamak için şu adımların izlenmesi gerekiyor:

    1. Samsung Galeri uygulamasını açın.
    2. Yukarı kaydırarak Canlı Efekt seçeneğini seçin.
    3. Live efektin fotoğrafa uygulanmasını bekleyin.
    4. Üç boyutlu fotoğrafı ana ekran veya kilit ekranı için duvar kağıdı yapabilirsiniz.

    Canlı efekt özelliği internetsiz çalışıyor.

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    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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