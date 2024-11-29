Canlı efekt özelliği One UI 7 ile eski modellere geliyor
Canlı efekt özelliği, insanların ve evcil hayvanların normal iki boyutlu fotoğraflarını canlı, hareketli 3 boyutlu fotoğraflara dönüştürüyor. Nesneyi arka plandan ayırmak için makine öğrenimini kullanıyor ve fotoğrafa derinlik havası katıyor. Fotoğraf hareket ediyormuş gibi görünüyor, farklı açılardan çekilmiş gibi görünen 3D efekti yaratıyor.
Fotoğrafa canlı efekt uygulamak için şu adımların izlenmesi gerekiyor:
- Samsung Galeri uygulamasını açın.
- Yukarı kaydırarak Canlı Efekt seçeneğini seçin.
- Live efektin fotoğrafa uygulanmasını bekleyin.
- Üç boyutlu fotoğrafı ana ekran veya kilit ekranı için duvar kağıdı yapabilirsiniz.
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Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.