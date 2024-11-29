One UI 7, fotoğraflara canlılık katacak: İşte eski modellere de gelecek özellik

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Tam Boyutta Gör Samsung, One UI 6.1.1 ile canlı efektler özelliğini tanıtmış ancak yalnızca Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 modellerine sundu. Yeni bir rapor, şirketin bu özelliği One UI 7 güncellemesiyle daha fazla Galaxy cihaza getirmeyi planladığını söylüyor. Peki, live efekt özelliği ne işe yarıyor?

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Canlı efekt özelliği One UI 7 ile eski modellere geliyor

Canlı efekt özelliği, insanların ve evcil hayvanların normal iki boyutlu fotoğraflarını canlı, hareketli 3 boyutlu fotoğraflara dönüştürüyor. Nesneyi arka plandan ayırmak için makine öğrenimini kullanıyor ve fotoğrafa derinlik havası katıyor. Fotoğraf hareket ediyormuş gibi görünüyor, farklı açılardan çekilmiş gibi görünen 3D efekti yaratıyor.

Fotoğrafa canlı efekt uygulamak için şu adımların izlenmesi gerekiyor:

Samsung Galeri uygulamasını açın. Yukarı kaydırarak Canlı Efekt seçeneğini seçin. Live efektin fotoğrafa uygulanmasını bekleyin. Üç boyutlu fotoğrafı ana ekran veya kilit ekranı için duvar kağıdı yapabilirsiniz.

Canlı efekt özelliği internetsiz çalışıyor.

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One UI 7, fotoğraflara canlılık katacak: İşte o özellik