One UI 7, mobil oyuncular için ek FPS seçenekleri sunacak

Game Booster, yeni FPS ve ekran yenileme hızı seçenekleri sunacak
One UI 7 güncellemesiyle Game Booster artık oyun için kendi FPS oranınızı ayarlamanıza olanak tanıyacak. Oyun akıcılık ayarları olarak iki seçenek çıkacak; 60 Hz ve 120 Hz. 60Hz, oyun oynarken batarya tüketimini azaltacak. 120Hz, animasyonlar daha akıcı şekilde oynamaya izin verecek.
60 Hz ve 120 Hz dışında, her oyun için FPS’i ayarlayabilecekiniz. 20 Hz, 30 Hz, 40 Hz, 50 Hz ve 60 Hz, seçenekleri olacak.
Oyunlar için yeni ekran yenileme hızı ve FPS seçeneklerine Game Launcher uygulamasındaki Game Booster’dan erişilebilecek.
Mobil oyuncular bu yeni ayarlara yalnızca One UI 7 yüklü cihazlarda erişebilecek. Şu anda One UI 7 yüklü cihazlar; Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra. Galaxy S24 için One UI 7 beta programı sürüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .
Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.