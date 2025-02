One UI 7, mobil oyuncular için ek FPS seçenekleri sunacak

Tam Boyutta Gör Birkaç aylık bir gecikmenin ardından Samsung, Galaxy S25 serisiyle birlikte nihayet One UI 7'nin final sürümünü tanıttı. Ancak, eski Galaxy telefonlar için kararlı One UI 7 güncellemesi hala yayınlanmadı. Şu anda Samsung, Galaxy S24 kullanıcıları için One UI 7 beta programını yürütüyor. Bu beta sürümleri bize Samsung'un Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesinin neler getireceğine ilişkin bilgiler veriyor. One UI 7'nin öne çıkan özelliklerinden biri de; Game Booster’daki kare hızı seçenekleri olacak.

Game Booster, yeni FPS ve ekran yenileme hızı seçenekleri sunacak

One UI 7 güncellemesiyle Game Booster artık oyun için kendi FPS oranınızı ayarlamanıza olanak tanıyacak. Oyun akıcılık ayarları olarak iki seçenek çıkacak; 60 Hz ve 120 Hz. 60Hz, oyun oynarken batarya tüketimini azaltacak. 120Hz, animasyonlar daha akıcı şekilde oynamaya izin verecek.

60 Hz ve 120 Hz dışında, her oyun için FPS’i ayarlayabilecekiniz. 20 Hz, 30 Hz, 40 Hz, 50 Hz ve 60 Hz, seçenekleri olacak.

Oyunlar için yeni ekran yenileme hızı ve FPS seçeneklerine Game Launcher uygulamasındaki Game Booster’dan erişilebilecek.

Mobil oyuncular bu yeni ayarlara yalnızca One UI 7 yüklü cihazlarda erişebilecek. Şu anda One UI 7 yüklü cihazlar; Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra. Galaxy S24 için One UI 7 beta programı sürüyor.

