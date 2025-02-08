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    One UI 7, mobil oyuncular için ek FPS seçenekleri sunacak

    Samsung, One UI 7 sürümüyle Game Booster aracına FPS seçenekleri ekledi. Mobilde oyun oynayanlar, her oyun için ayrı FPS ayarlayabilecek. İşte detaylar:         
    One UI 7 Game Booster FPS seçenekleri Tam Boyutta Gör
    Birkaç aylık bir gecikmenin ardından Samsung, Galaxy S25 serisiyle birlikte nihayet One UI 7'nin final sürümünü tanıttı. Ancak, eski Galaxy telefonlar için kararlı One UI 7 güncellemesi hala yayınlanmadı. Şu anda Samsung, Galaxy S24 kullanıcıları için One UI 7 beta programını yürütüyor. Bu beta sürümleri bize Samsung'un Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesinin neler getireceğine ilişkin bilgiler veriyor. One UI 7'nin öne çıkan özelliklerinden biri de; Game Booster’daki kare hızı seçenekleri olacak.

    Game Booster, yeni FPS ve ekran yenileme hızı seçenekleri sunacak

    One UI 7 güncellemesiyle Game Booster artık oyun için kendi FPS oranınızı ayarlamanıza olanak tanıyacak. Oyun akıcılık ayarları olarak iki seçenek çıkacak; 60 Hz ve 120 Hz. 60Hz, oyun oynarken batarya tüketimini azaltacak. 120Hz, animasyonlar daha akıcı şekilde oynamaya izin verecek.

    60 Hz ve 120 Hz dışında, her oyun için FPS’i ayarlayabilecekiniz. 20 Hz, 30 Hz, 40 Hz, 50 Hz ve 60 Hz, seçenekleri olacak.

    Oyunlar için yeni ekran yenileme hızı ve FPS seçeneklerine Game Launcher uygulamasındaki Game Booster’dan erişilebilecek.

    Mobil oyuncular bu yeni ayarlara yalnızca One UI 7 yüklü cihazlarda erişebilecek. Şu anda One UI 7 yüklü cihazlar; Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra. Galaxy S24 için One UI 7 beta programı sürüyor.

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    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

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    HknRmzi 1 gün önce

    Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .

    A
    asukrumercan 1 gün önce

    Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.

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