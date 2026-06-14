One UI 8.5 alan tüm Samsung cihazlar açıklandı
Şirketin Samsung Newsroom üzerinden paylaştığı bilgilere göre One UI 8.5 güncellemesi toplam 44 Galaxy cihaz için onaylandı. Aradan geçen kısa sürede Galaxy S, Galaxy Z, Galaxy Tab ve Galaxy A serilerindeki tüm onaylı modeller güncellemeyi aldı. Güncellemeyi alan modeller arasında Galaxy S25, Galaxy S24 ve Galaxy S23 serileri, Galaxy Z Fold ve Z Flip modelleri, Galaxy Tab S11, Tab S10 ve Tab S9 ailesi ile Galaxy A56'dan Galaxy A15'e kadar birçok orta segment telefon bulunuyor.
Samsung ayrıca daha önce resmi listede yer almayan bazı cihazlara da One UI 8.5 güncellemesini sundu. Bunlar arasında Galaxy A06, Galaxy M56, Galaxy M55, Galaxy M16, Galaxy F56, Galaxy F55, Galaxy F54 ve Galaxy XCover 7 Pro gibi modeller yer alıyor. Şirketin önümüzdeki dönemde birkaç Galaxy modeline daha One UI 8.5 güncellemesi vermesi bekleniyor. Güncelleme kademeli olarak dağıtıldığı için bazı kullanıcıların cihazlarında görünmesi birkaç gün sürebilir.
Öte yandan Samsung, Android 17 tabanlı One UI 9 geliştirme çalışmalarına da başlamış durumda. One UI 9 beta programı halihazırda Galaxy S26 serisi için devam ederken, kararlı sürümün Temmuz 2026'da yayınlanması bekleniyor. One UI 8.5 destekli tüm telefonlar şu şekilde:
- Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S25 FE
- Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE
- Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE
- Galaxy Z TriFold
- Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Z Flip 7 FE
- Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6
- Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5
- Galaxy Z Fold Special Edition
- Galaxy Tab S11, Tab S11 Ultra
- Galaxy Tab S10+, Tab S10 Ultra
- Galaxy Tab S10 FE, Tab S10 FE+
- Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab S9 FE, Tab S9 FE+
- Galaxy A56, A55, A54
- Galaxy A36, A35, A34
- Galaxy A26, A25
- Galaxy A17, A16, A15
- Galaxy A06
- Galaxy M56
- Galaxy M55
- Galaxy M55s
- Galaxy M16
- Galaxy M06
- Galaxy F56
- Galaxy F55
- Galaxy F54
- Galaxy F06
- Galaxy XCover 7 Pro