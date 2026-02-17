One UI 8.5, Bluetooth mikrofonlarla yüksek kaliteli ses kaydı imkanı sunacak

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy akıllı telefonları için yeni yazılım sürümü One UI 8.5 üzerinde çalışıyor. Şu anda Galaxy S25 serisinde beta olarak test edilen sürüm yeni özelliklerle güncelleniyor. Şirket son olarak “High Quality Audio Input” (Yüksek Kaliteli Ses Girişi) adlı yeni bir özelliği sisteme dahil etti.

Bluetooth mikrofonlarla 24-bit ses kaydı imkanı

Bu özellik, adından da anlaşılacağı üzere harici Bluetooth mikrofonları ses kaynağı olarak kullanmaya imkan tanıyor. Kullanıcılar bu sayede ses kaydı, video kaydı ve benzeri işlemlerde 24-bit kalitesinde kayıt yapabiliyor. Ayrıca iki farklı Bluetooth mikrofonla aynı anda kayıt imkanı da sunuluyor.

Tam Boyutta Gör Samsung’un verdiği bilgilere göre One UI 8.5’teki Yüksek Kaliteli Ses Girişi özelliği şu anda dört Bluetooth mikrofon modelini destekliyor: DJI Mic Mini, DJI Mic Mini 2, DJI Mic 2 ve MJI Mic 3. Kullanıcılar gürültü azaltma ve kazanç (gain) gibi çeşitli ses ayarlarını da manuel olarak düzenleyebiliyor. Üstelik bu ayarlara Now Bar üzerinden hızlı erişim sağlanabiliyor. Bu yeniliğin, yeni “Advanced Audio” paketinin bir parçası olarak sunulacağı belirtiliyor.

Ancak söz konusu özellik, en son yayınlanan resmi beta sürümünde henüz yer almıyor. Bu nedenle ortaya çıkan ekran görüntülerinin henüz dağıtılmamış daha yeni bir beta versiyonuna ait olduğu tahmin ediliyor. Samsung’un özelliği bir sonraki beta güncellemesiyle test kullanıcılarına sunması ve ardından kararlı sürümle birlikte geniş çapta yayımlaması bekleniyor. Ayrıca şirketin bu yeniliği Galaxy S26 serisiyle birlikte ön plana çıkarması da muhtemel görünüyor.

