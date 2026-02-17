One UI 8.5, Bluetooth mikrofonlarla yüksek kaliteli ses kaydı imkanı sunacak

Bluetooth mikrofonlarla 24-bit ses kaydı imkanı
Bu özellik, adından da anlaşılacağı üzere harici Bluetooth mikrofonları ses kaynağı olarak kullanmaya imkan tanıyor. Kullanıcılar bu sayede ses kaydı, video kaydı ve benzeri işlemlerde 24-bit kalitesinde kayıt yapabiliyor. Ayrıca iki farklı Bluetooth mikrofonla aynı anda kayıt imkanı da sunuluyor.
Ancak söz konusu özellik, en son yayınlanan resmi beta sürümünde henüz yer almıyor. Bu nedenle ortaya çıkan ekran görüntülerinin henüz dağıtılmamış daha yeni bir beta versiyonuna ait olduğu tahmin ediliyor. Samsung'un özelliği bir sonraki beta güncellemesiyle test kullanıcılarına sunması ve ardından kararlı sürümle birlikte geniş çapta yayımlaması bekleniyor. Ayrıca şirketin bu yeniliği Galaxy S26 serisiyle birlikte ön plana çıkarması da muhtemel görünüyor.